Очень просто - вначале вы должны служить в ЗСУ (тут я так понимаю интерес к дальнейшему описанию может пропасть). Если это условие выполнено, то дальше открываете на год вклад в привате с названием "Слава героям!" В условиях вклада и пополнение и частичное снятие и 14% на остаток. Будете брать?
Denik написав:З якого біса хтось взяв, що ФРС та ЄЦБ будуть ставки в цьому році понижувати.
Цього року всьому світу "світить" двозначна інфляція продовольчих товарів. https://www.apk-inform.com/uk/news/1541733 В звіті USDA навпроти росії - прочерк. А на Сході України, відповідно й у всій Європейській частині росії - посуха й найближчих 10 днів дощів не очікується. І це після нещодавніх заморозків. "Неочікувано" для світових ринків може прилетіти заборона експорту пшениці з росії. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0524.pdf Дуже велика ймовірність, що все піде не так, як прогнозувалася.
В продовження теми.
Цього року слід очікувати високу світову продовольчу інфляцію. Скоріше за все через неї не буде зниження ставок ФРС та ЕЦБ. Дуже значні зрошувані території Херсонської та Запорізької областей опинилися поза землеробством. На росії страшна посуха. Думаю, що не пізніше 1 січня 2025 року буде заборона експорту пшениці. Йморвірно що через недовольство народу в Китаї уряд піде на якусь військову авантюру.
P.S. Треба м'ясом в морозилку запасатися та макаронами.