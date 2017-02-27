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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11457114581145911460

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 38
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
5%
2
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
11%
4
40,00-40,50
21%
8
40,50-41,00
13%
5
41,00-41,50
18%
7
41,50-42,00
11%
4
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:09

  balance написав:
  Bobua написав:
  AndriyQ написав:В якому банку?

“Приват”.

а як це працює? можна трохи детальніше?

Очень просто - вначале вы должны служить в ЗСУ (тут я так понимаю интерес к дальнейшему описанию может пропасть). Если это условие выполнено, то дальше открываете на год вклад в привате с названием "Слава героям!" В условиях вклада и пополнение и частичное снятие и 14% на остаток. Будете брать? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:04

  WallNutPen написав:. Будете брать? ;)

Добавлю маленькую деталь: факт службы в ЗСУ определяется получением военной зарплаты на карту привата.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:49

cherchiltank
А якщо це "ще не піднялось"? ))
Serginioo
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:06

  Denik написав:З якого біса хтось взяв, що ФРС та ЄЦБ будуть ставки в цьому році понижувати.

Зображення
Цього року всьому світу "світить" двозначна інфляція продовольчих товарів.
https://www.apk-inform.com/uk/news/1541733
В звіті USDA навпроти росії - прочерк. А на Сході України, відповідно й у всій Європейській частині росії - посуха й найближчих 10 днів дощів не очікується. І це після нещодавніх заморозків. "Неочікувано" для світових ринків може прилетіти заборона експорту пшениці з росії.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0524.pdf
Дуже велика ймовірність, що все піде не так, як прогнозувалася.

В продовження теми.

Зображення
Цього року слід очікувати високу світову продовольчу інфляцію. Скоріше за все через неї не буде зниження ставок ФРС та ЕЦБ. Дуже значні зрошувані території Херсонської та Запорізької областей опинилися поза землеробством. На росії страшна посуха. Думаю, що не пізніше 1 січня 2025 року буде заборона експорту пшениці.
Йморвірно що через недовольство народу в Китаї уряд піде на якусь військову авантюру.

P.S. Треба м'ясом в морозилку запасатися та макаронами.
Denik
 
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