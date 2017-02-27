Очень просто - вначале вы должны служить в ЗСУ (тут я так понимаю интерес к дальнейшему описанию может пропасть). Если это условие выполнено, то дальше открываете на год вклад в привате с названием "Слава героям!" В условиях вклада и пополнение и частичное снятие и 14% на остаток. Будете брать?
Denik написав:З якого біса хтось взяв, що ФРС та ЄЦБ будуть ставки в цьому році понижувати.
Цього року всьому світу "світить" двозначна інфляція продовольчих товарів. https://www.apk-inform.com/uk/news/1541733 В звіті USDA навпроти росії - прочерк. А на Сході України, відповідно й у всій Європейській частині росії - посуха й найближчих 10 днів дощів не очікується. І це після нещодавніх заморозків. "Неочікувано" для світових ринків може прилетіти заборона експорту пшениці з росії. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0524.pdf Дуже велика ймовірність, що все піде не так, як прогнозувалася.
В продовження теми.
Цього року слід очікувати високу світову продовольчу інфляцію. Скоріше за все через неї не буде зниження ставок ФРС та ЕЦБ. Дуже значні зрошувані території Херсонської та Запорізької областей опинилися поза землеробством. На росії страшна посуха. Думаю, що не пізніше 1 січня 2025 року буде заборона експорту пшениці. Йморвірно що через недовольство народу в Китаї уряд піде на якусь військову авантюру.
P.S. Треба м'ясом в морозилку запасатися та макаронами.
Denik написав: P.S. Треба м'ясом в морозилку запасатися та макаронами.
У Вас до морозилки є генератор?)))
Питання до знавців, так що це було на міжбанку і як наслідком готівці в травні в виконанні НБУ? Чому він підкинув курс до 40.7, тобто закладеної середньорічної в бюджеті?
На міжбанку НБУ знову став заливати більше 50% від об'єма, а бувало, що показник падав до 40%. Валютні інтервенції зберігаються на не звично високому сезонному рівні, в травні ми витратили більше 3-х ярдів, чомусь НБУ досі не сказав точний рівень резервів на 1.06 і скільки злив валюти за відносно історично спокійний травень.
Так ось питання ще раз до знавців: чого чекати? Пірнемо на міжбанку нижче 40? Чи будемо крутитись біля 40.50-40.70? Сьогодні було зламано тренд, чи просто вивалились нижче базового рівня закладеного в бюджеті, а завтра будемо вертатись та закріплятись на вже звичних 40.50?
п.с. страшна посуха в раісі, просто мед для вух))) п.п.с. 37.2 не пробігав? Не соромно за "прогноз?"
Victor8 написав:Наличный USD плавно подбирается к цифре 41,00 на продаже. А несколько дней тому назад писали, что это маловероятно. Так и межбанк может до 41,00 дойти в ближайшие несколько дней...
Сегодня после обеда забрали по 41, завтра ожидаю разворот//)
ошибся на пару дней, но нюх не подвел я по 41,15 в субботу 01.06 сдал чуть похоже ушел крупный покупатель с межбанка, закрыл свой майский вопрос будет передышка на неделю-другую Кто-то знает какой график платежей за импортируемую электроэнернию ?