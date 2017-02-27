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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11457114581145911460

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 40
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
5%
2
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
10%
4
40,00-40,50
23%
9
40,50-41,00
15%
6
41,00-41,50
18%
7
41,50-42,00
10%
4
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:09

  balance написав:
  Bobua написав:
  AndriyQ написав:В якому банку?

“Приват”.

а як це працює? можна трохи детальніше?

Очень просто - вначале вы должны служить в ЗСУ (тут я так понимаю интерес к дальнейшему описанию может пропасть). Если это условие выполнено, то дальше открываете на год вклад в привате с названием "Слава героям!" В условиях вклада и пополнение и частичное снятие и 14% на остаток. Будете брать? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:04

  WallNutPen написав:. Будете брать? ;)

Добавлю маленькую деталь: факт службы в ЗСУ определяется получением военной зарплаты на карту привата.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:49

cherchiltank
А якщо це "ще не піднялось"? ))
Serginioo
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:06

  Denik написав:З якого біса хтось взяв, що ФРС та ЄЦБ будуть ставки в цьому році понижувати.

Зображення
Цього року всьому світу "світить" двозначна інфляція продовольчих товарів.
https://www.apk-inform.com/uk/news/1541733
В звіті USDA навпроти росії - прочерк. А на Сході України, відповідно й у всій Європейській частині росії - посуха й найближчих 10 днів дощів не очікується. І це після нещодавніх заморозків. "Неочікувано" для світових ринків може прилетіти заборона експорту пшениці з росії.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0524.pdf
Дуже велика ймовірність, що все піде не так, як прогнозувалася.

В продовження теми.

Зображення
Цього року слід очікувати високу світову продовольчу інфляцію. Скоріше за все через неї не буде зниження ставок ФРС та ЕЦБ. Дуже значні зрошувані території Херсонської та Запорізької областей опинилися поза землеробством. На росії страшна посуха. Думаю, що не пізніше 1 січня 2025 року буде заборона експорту пшениці.
Йморвірно що через недовольство народу в Китаї уряд піде на якусь військову авантюру.

P.S. Треба м'ясом в морозилку запасатися та макаронами.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:06

  Denik написав:
P.S. Треба м'ясом в морозилку запасатися та макаронами.

У Вас до морозилки є генератор?)))

Питання до знавців, так що це було на міжбанку і як наслідком готівці в травні в виконанні НБУ?
Чому він підкинув курс до 40.7, тобто закладеної середньорічної в бюджеті?

На міжбанку НБУ знову став заливати більше 50% від об'єма, а бувало, що показник падав до 40%.
Валютні інтервенції зберігаються на не звично високому сезонному рівні, в травні ми витратили більше 3-х ярдів, чомусь НБУ досі не сказав точний рівень резервів на 1.06 і скільки злив валюти за відносно історично спокійний травень.

Так ось питання ще раз до знавців: чого чекати? Пірнемо на міжбанку нижче 40?
Чи будемо крутитись біля 40.50-40.70?
Сьогодні було зламано тренд, чи просто вивалились нижче базового рівня закладеного в бюджеті, а завтра будемо вертатись та закріплятись на вже звичних 40.50?

п.с. страшна посуха в раісі, просто мед для вух)))
п.п.с. 37.2 не пробігав? Не соромно за "прогноз?"
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:08

  asti написав:
  Victor8 написав:Наличный USD плавно подбирается к цифре 41,00 на продаже.
А несколько дней тому назад писали, что это маловероятно.
Так и межбанк может до 41,00 дойти в ближайшие несколько дней...
Сегодня после обеда забрали по 41,
завтра ожидаю разворот//)

ошибся на пару дней, но нюх не подвел
я по 41,15 в субботу 01.06 сдал чуть
похоже ушел крупный покупатель с межбанка, закрыл свой майский вопрос
будет передышка на неделю-другую
Кто-то знает какой график платежей за импортируемую электроэнернию ?
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:Треба м'ясом в морозилку запасатися

Цікава порада :mrgreen:
Е\е вже зараз малувато - виключення понад графік, на завтра графік 9 год відсутнє. Навіть столиця на скромній пайці. Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:25

  Ой+ написав:
  Denik написав:Треба м'ясом в морозилку запасатися

Цікава порада :mrgreen:
Е\е вже зараз малувато - виключення понад графік, на завтра графік 9 год відсутнє. Навіть столиця на скромній пайці. Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.

Я за хамон!
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 08:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:У Вас до морозилки є генератор?)))

Я не таскаю із собою 2 роки і 3 місяці (з них 2 роки в зонах бойових дій) морозилку.
Denik
 
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