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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11458114591146011461

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 42
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
5%
2
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
12%
5
40,00-40,50
21%
9
40,50-41,00
14%
6
41,00-41,50
17%
7
41,50-42,00
12%
5
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:35

  citramon написав:похоже ушел крупный покупатель с межбанка, закрыл свой майский вопрос
будет передышка на неделю-другую
вопрос такой вопрос...
особенно если этот крупный покупатель тупо госбанк. И конкретное время его межбанковских выходов-уходов были задолго заранее чьотко договорены с НБУ, в соответствии с какой-то нбу-шной микростратегией на май+июнь... (естественно включающей и заработок околовластных инсайдеров на керованій гнучкості)
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:42

  Прораб написав:
  Investor_K написав:
  Ой+ написав: м'ясом в морозилку запасатися

Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.
Я за хамон!
Я за мозок.
мозок не смачний
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:53

  Denik написав:
  somilitark написав:У Вас до морозилки є генератор?)))

Я не таскаю із собою 2 роки і 3 місяці (з них 2 роки в зонах бойових дій) морозилку.

Добре холостяку, не треба ні за кого думати, взяв все саме необхідне у валізу і шукай вітра в полі)))

НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.
Що там за вавкі у Пишного в черепній коробці ніхто не може зрозуміти, вважаю що скоро попросять на вихід, баблішко собі накосив, резерви злив, відбірним словоблудієм все покрив, як виїде за кордон, можна одразу об'являти у розшук як Шевченко, відпрацьована схема.
Одна всіх насільнічала еквілібріріумом, цей керованою гнучкістю, що далі? Може просто сказати: сідай до мене за стіл, у мене тут 3 наперстки, а шаріка ні під одним немає???(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.

Не ясна мысль. "Дёрнул" - это поднял или опустил? И когда? Потому, что 40 даже по курсу НБУ прошло полторы недели назад.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:13

  moveton написав:
  somilitark написав:НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.

Не ясна мысль. "Дёрнул" - это поднял или опустил? И когда? Потому, что 40 даже по курсу НБУ прошло полторы недели назад.

Було на МБ 40.7, стало 40.12, то куди ще ясніше.
Просто ці гойдалки, без причини гонять вверх, потім потрібні люди зливаються, далі саме дьоргають домкратом вниз, і вже на якомусь не зрозумілому рівні можемо і 1.5 роки постояти, то як це все наіпалово назвати?
Тупо інсайдерський злив ЗВР під своїх людей, державницькою політикою тут точно не пахне(((
Але коли голові НБУ задають питання що це за мутняки, то по традиції справжні дурні і ворюги витягують на світ відбірну маячну, у одної був не дефолтний грабунський девал, а еквілібріріум, новий вигадав керовану гнучкість, скільки можна експерементів на людьми і економікою, може нарешті знайдете адеквата???
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:28

  moveton написав:
  somilitark написав:НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.

Не ясна мысль. "Дёрнул" - это поднял или опустил? И когда? Потому, что 40 даже по курсу НБУ прошло полторы недели назад.

Передернул :)

Опустив, звісно.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:35

  Investor_K написав:
  sens написав:Хто купляє/продає на ринку,той маніпулює курсоутворенням, спекуляції це прибуток інсайдерів.
Вітаю. Що порадите ветерану еротичного руху? Купляти чи продавати?

Завтра купляти/вчора продавати)
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