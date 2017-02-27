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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 чер, 2024 14:28
moveton написав: somilitark написав:
НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.
Не ясна мысль. "Дёрнул" - это поднял или опустил? И когда? Потому, что 40 даже по курсу НБУ прошло полторы недели назад.
Передернул
Опустив, звісно.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 14:35
Investor_K написав: sens написав:
Хто купляє/продає на ринку,той маніпулює курсоутворенням, спекуляції це прибуток інсайдерів.
Вітаю. Що порадите ветерану еротичного руху? Купляти чи продавати?
Завтра купляти/вчора продавати)
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:09
sens написав: Investor_K написав: sens написав:
Хто купляє/продає на ринку,той маніпулює курсоутворенням, спекуляції це прибуток інсайдерів.
Вітаю. Що порадите ветерану еротичного руху? Купляти чи продавати?
Завтра купляти/вчора продавати)
а по чому?
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:19
Предполагаю, что тем, кому нужна гривна - лучше уже сейчас поторопиться с продажей валюты.
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Victor8
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:00
moveton написав: somilitark написав:
НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.
Не ясна мысль. "Дёрнул" - это поднял или опустил? И когда? Потому, что 40 даже по курсу НБУ прошло полторы недели назад.
передьоргнув
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:02
Victor8 написав:
Предполагаю, что тем, кому нужна гривна - лучше уже сейчас поторопиться с продажей валюты.
А чому КГГ(дам клікуху Пишному по першим буквам його не смішного мема керованої гнучкості гривні) досі не порадує публіку на скільки він зменшив валютні резерви за місяць, коли в гривні історично завжди справи йшли пречудово?
Коли все добре з резервами, то буквально першого-другого числа наступного за звітним місяця якась голова вилазить і гордо заявляє: не зважаючи на інтервенції ми по резервам побили усі рекорди, вони на достатньому опупєнному рівні, а тут вже п'яте число і мовчать?
Так до чого я веду, в валютні ОВДП народ явно не поспішає, деякі виплати по обслуговуванню боргів проводяться, наприклад шановному МВФ чи Світовому Банку, ну і звичайно залив міжбанку, ітого ми напевне усохли за місяць мінімум на 3.5 ярди зєлєні.
Так що якось соромно казати, що знову прокололи 40 вниз, тільки малось на увазі ярдів доларів в резрвах.
Кажуть тримачі нашого зовнішнього валютного боргу вимагають обслуговування боргів, мовляв ОВДП обслуговуєте і гасите, чому ми лохі мовчимо, ми теж хочемо хоча б обслуговування.
Тому ЗВР не резинові, поспішати глобально зливати валюту не треба, а вже пару соток на хлібчик здаєш по чому дають на момент, пару десятків гривень ролі не грають)))
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somilitark
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