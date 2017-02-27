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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11458114591146011461

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 43
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
5%
2
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
12%
5
40,00-40,50
21%
9
40,50-41,00
14%
6
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
12%
5
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:28

  moveton написав:
  somilitark написав:НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.

Не ясна мысль. "Дёрнул" - это поднял или опустил? И когда? Потому, что 40 даже по курсу НБУ прошло полторы недели назад.

Передернул :)

Опустив, звісно.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:35

  Investor_K написав:
  sens написав:Хто купляє/продає на ринку,той маніпулює курсоутворенням, спекуляції це прибуток інсайдерів.
Вітаю. Що порадите ветерану еротичного руху? Купляти чи продавати?

Завтра купляти/вчора продавати)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:09

  sens написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:Хто купляє/продає на ринку,той маніпулює курсоутворенням, спекуляції це прибуток інсайдерів.
Вітаю. Що порадите ветерану еротичного руху? Купляти чи продавати?

Завтра купляти/вчора продавати)
а по чому?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:19

Предполагаю, что тем, кому нужна гривна - лучше уже сейчас поторопиться с продажей валюты.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:00

  moveton написав:
  somilitark написав:НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.

Не ясна мысль. "Дёрнул" - это поднял или опустил? И когда? Потому, что 40 даже по курсу НБУ прошло полторы недели назад.

передьоргнув
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:02

  Victor8 написав:Предполагаю, что тем, кому нужна гривна - лучше уже сейчас поторопиться с продажей валюты.

А чому КГГ(дам клікуху Пишному по першим буквам його не смішного мема керованої гнучкості гривні) досі не порадує публіку на скільки він зменшив валютні резерви за місяць, коли в гривні історично завжди справи йшли пречудово?
Коли все добре з резервами, то буквально першого-другого числа наступного за звітним місяця якась голова вилазить і гордо заявляє: не зважаючи на інтервенції ми по резервам побили усі рекорди, вони на достатньому опупєнному рівні, а тут вже п'яте число і мовчать?
Так до чого я веду, в валютні ОВДП народ явно не поспішає, деякі виплати по обслуговуванню боргів проводяться, наприклад шановному МВФ чи Світовому Банку, ну і звичайно залив міжбанку, ітого ми напевне усохли за місяць мінімум на 3.5 ярди зєлєні.

Так що якось соромно казати, що знову прокололи 40 вниз, тільки малось на увазі ярдів доларів в резрвах.
Кажуть тримачі нашого зовнішнього валютного боргу вимагають обслуговування боргів, мовляв ОВДП обслуговуєте і гасите, чому ми лохі мовчимо, ми теж хочемо хоча б обслуговування.

Тому ЗВР не резинові, поспішати глобально зливати валюту не треба, а вже пару соток на хлібчик здаєш по чому дають на момент, пару десятків гривень ролі не грають)))
somilitark
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