Передернул
Опустив, звісно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 чер, 2024 14:28
Додано: Сер 05 чер, 2024 14:35
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:09
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:19
Предполагаю, что тем, кому нужна гривна - лучше уже сейчас поторопиться с продажей валюты.
Додано: Сер 05 чер, 2024 16:00
Додано: Сер 05 чер, 2024 16:02
А чому КГГ(дам клікуху Пишному по першим буквам його не смішного мема керованої гнучкості гривні) досі не порадує публіку на скільки він зменшив валютні резерви за місяць, коли в гривні історично завжди справи йшли пречудово?
Коли все добре з резервами, то буквально першого-другого числа наступного за звітним місяця якась голова вилазить і гордо заявляє: не зважаючи на інтервенції ми по резервам побили усі рекорди, вони на достатньому опупєнному рівні, а тут вже п'яте число і мовчать?
Так до чого я веду, в валютні ОВДП народ явно не поспішає, деякі виплати по обслуговуванню боргів проводяться, наприклад шановному МВФ чи Світовому Банку, ну і звичайно залив міжбанку, ітого ми напевне усохли за місяць мінімум на 3.5 ярди зєлєні.
Так що якось соромно казати, що знову прокололи 40 вниз, тільки малось на увазі ярдів доларів в резрвах.
Кажуть тримачі нашого зовнішнього валютного боргу вимагають обслуговування боргів, мовляв ОВДП обслуговуєте і гасите, чому ми лохі мовчимо, ми теж хочемо хоча б обслуговування.
Тому ЗВР не резинові, поспішати глобально зливати валюту не треба, а вже пару соток на хлібчик здаєш по чому дають на момент, пару десятків гривень ролі не грають)))
Додано: Сер 05 чер, 2024 16:51
США готові надати Україні кредит на $50 млрд
Йдемо на 36,6 :
США готові надати Україні кредит на $50 млрд, який буде погашений з прибутків від заморожених російських активів
Додано: Сер 05 чер, 2024 18:26
Про це хтось знає?
Додано: Сер 05 чер, 2024 18:51
Йдемо на йух за покликом - я бачу кредит , ніякої допомоги чи гранту
Додано: Сер 05 чер, 2024 19:18
sens вначале обещали отдать арестованные активы 300 млрд.Не решились,боятся. Потом обещали проценты-доход с депозита от них.Не решились,боятся. Теперь уже эти проценты давать не хотят а паредлагают их отдать амерам за кредит(по факту который останется на 90% в самих штатах на закупке их вооружения).....
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