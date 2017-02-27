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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 чер, 2024 19:56
Василь-Рівне написав:
Йдемо на 36,6
Угу, бежим прямо
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75stasstas75
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:58
Investor_K написав:
Про це хтось знає?
Всі на Фрунзе знають
Вже тратять мільярди)
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:59
75stasstas75 написав: Василь-Рівне написав:
Йдемо на 36,6
Угу, бежим прямо
Хто біжить карпатськими горами хто пливе швидкими ріками)
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Додано: Сер 05 чер, 2024 20:01
somilitark написав: moveton написав: somilitark написав:
НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.
Не ясна мысль. "Дёрнул" - это поднял или опустил? И когда? Потому, что 40 даже по курсу НБУ прошло полторы недели назад.
Було на МБ 40.7, стало 40.12, то куди ще ясніше.
Просто ці гойдалки, без причини гонять вверх, потім потрібні люди зливаються, далі саме дьоргають домкратом вниз, і вже на якомусь не зрозумілому рівні можемо і 1.5 роки постояти, то як це все наіпалово назвати?
Тупо інсайдерський злив ЗВР під своїх людей, державницькою політикою тут точно не пахне(((
Але коли голові НБУ задають питання що це за мутняки, то по традиції справжні дурні і ворюги витягують на світ відбірну маячну, у одної був не дефолтний грабунський девал, а еквілібріріум, новий вигадав керовану гнучкість, скільки можна експерементів на людьми і економікою, може нарешті знайдете адеквата???
Продати валюту із ЗВР по завищеному курсу -- це “злив ЗВР”? 😳
А що ж тоді було би “не зливом”?? 🕵
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Bobua
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