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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 чер, 2024 19:56
Василь-Рівне написав:
Йдемо на 36,6
Угу, бежим прямо
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:58
Investor_K написав:
Про це хтось знає?
Всі на Фрунзе знають
Вже тратять мільярди)
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:59
75stasstas75 написав: Василь-Рівне написав:
Йдемо на 36,6
Угу, бежим прямо
Хто біжить карпатськими горами хто пливе швидкими ріками)
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Додано: Сер 05 чер, 2024 20:01
somilitark написав: moveton написав: somilitark написав:
НБУ вирішив всіх знову нагріти, дьорнув на 40 долярчік.
Не ясна мысль. "Дёрнул" - это поднял или опустил? И когда? Потому, что 40 даже по курсу НБУ прошло полторы недели назад.
Було на МБ 40.7, стало 40.12, то куди ще ясніше.
Просто ці гойдалки, без причини гонять вверх, потім потрібні люди зливаються, далі саме дьоргають домкратом вниз, і вже на якомусь не зрозумілому рівні можемо і 1.5 роки постояти, то як це все наіпалово назвати?
Тупо інсайдерський злив ЗВР під своїх людей, державницькою політикою тут точно не пахне(((
Але коли голові НБУ задають питання що це за мутняки, то по традиції справжні дурні і ворюги витягують на світ відбірну маячну, у одної був не дефолтний грабунський девал, а еквілібріріум, новий вигадав керовану гнучкість, скільки можна експерементів на людьми і економікою, може нарешті знайдете адеквата???
Продати валюту із ЗВР по завищеному курсу -- це “злив ЗВР”? 😳
А що ж тоді було би “не зливом”?? 🕵
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Bobua
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:36
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Додано: Сер 05 чер, 2024 23:24
Bobua написав:
Продати валюту із ЗВР по завищеному курсу -- це “злив ЗВР”? 😳
А що ж тоді було би “не зливом”?? 🕵
Що таке "завищений курс?"
Бюджет-2023: Курс 42,2 гривны за доллар и увеличение доходов от НБУ Кабмин принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению. Согласно обновленному прогнозу Минэкономики, курс гривны к доллару США в бюджете заложен на уровне 42,2 грн/$. На конец 2023 года 45,8 грн/$ (вместо 50 грн/$, как было в первом чтении).
Який був курс в минулому році?
Скільки гахнув "зайвої" КРЕДИТНОЇ валюти пан голова НБУ?
А коли замутив свій мемчик восени про гнучкість, то всі побачили не 45.8, а 35.9, коли Пишного запитали що то було, він сказав, вірніше цинічно набрехав, що пропозиція валюти збільшилась і всі побачили ПРИРОДНЄ укріплення гривні, хоча в той момент інтервенції зашкалювали.
Марченко бідний вже втомився битися головою об стінку і скиглити, що ніхто( особливо митниця) не може виконати плани по доходам, бо Пишний грає в мутну гру: коли правильно заходити і виходити в ОВДП, сам і дружина по самі вуха в ОВДП, але чомусь більшість в валютних, що сам собі не вірить, чи якийсь розлад ???
По цьому року картина ось така:
Нагадаємо, Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.
Так коли за минулий місяць був курс вище середньорічного?
Чи коли він перевищував закладений курс, щоб все було по бюджетному розпису???
Розберіться з матчастиною, щоб не бути занадто смішним)))
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somilitark
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