RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11460114611146211463

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 45
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
7%
3
39,50-40,00
11%
5
40,00-40,50
20%
9
40,50-41,00
16%
7
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
11%
5
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:05

Інвестують більше ніж в 2017 році: Хто і чому інвестує в Україну
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4149
З нами з: 14.09.13
Подякував: 988 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11460114611146211463
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13251397
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3426, 3427, 3428
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34270 36938814
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 06:54
SAndriy1
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23193026
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3217)
06.06.2024 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.