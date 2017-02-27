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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 чер, 2024 14:05
Додано: Чет 06 чер, 2024 16:41
Bobua
Зливали більше 3-х ярдів доларів мінімум на гривню дешевше від закладеного середньорічного в бюджеті, доречі, виходить так, що закон України про державний бюджет не обов'язковий для виконання НБУ?
Закони для кого приймають?
Для кріпаків? Державні установи можуть дозволити собі плювати на закон?
Так ось можна впевнено сказати, що рівень збитків нанесеним НБУ в особі пана Пишного, методом злива КРЕДИТНОЇ валюти значно дешевше ніж прийнятий курс в законі УКРАЇНИ про державний бюджет, за травень склав більше 3-х мільярдів гривень!!!
Чи ви не згодні? Дорого продавав валюту НБУ чи наніс колосальні збиткі державі?
А ще мене бісить коли збирають гроші на війну і кажуть, ну сьогодні ви не вип'єте каву, но обов'язково треба задонатити???
А може НБУ профукані 3 000 000 000 гривень задонатить?
На скільки вистачить дронів?
Вистачить навіть домучати міністерство беспілотних систем і засипати всіх бажаючих збирати дрони роботою???
Додано: Чет 06 чер, 2024 18:13
Бюджет не устанавливает курс. В бюджете указывается прогнозируемый курс, на основе которого он посчитан. Не угадали ни разу.
Задачу установить курс перед НБУ никто никогда не ставит.
Никаких законов валютная политика НБУ не нарушает.
То, что нам не известны критерии управления гибкостью, не даёт основания для обвинений.
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