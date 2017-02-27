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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11460114611146211463

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 46
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
7%
3
39,50-40,00
13%
6
40,00-40,50
20%
9
40,50-41,00
15%
7
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
11%
5
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:05

Інвестують більше ніж в 2017 році: Хто і чому інвестує в Україну
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 16:41

Bobua

Резерви Нацбанку впали ще на $3,4 мільярда за місяць!!!
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,03 млрд. У травні вони знизилися на 7,9%.


Зливали більше 3-х ярдів доларів мінімум на гривню дешевше від закладеного середньорічного в бюджеті, доречі, виходить так, що закон України про державний бюджет не обов'язковий для виконання НБУ?
Закони для кого приймають?
Для кріпаків? Державні установи можуть дозволити собі плювати на закон?
Так ось можна впевнено сказати, що рівень збитків нанесеним НБУ в особі пана Пишного, методом злива КРЕДИТНОЇ валюти значно дешевше ніж прийнятий курс в законі УКРАЇНИ про державний бюджет, за травень склав більше 3-х мільярдів гривень!!!

Чи ви не згодні? Дорого продавав валюту НБУ чи наніс колосальні збиткі державі?

А ще мене бісить коли збирають гроші на війну і кажуть, ну сьогодні ви не вип'єте каву, но обов'язково треба задонатити???
А може НБУ профукані 3 000 000 000 гривень задонатить?
На скільки вистачить дронів?
Вистачить навіть домучати міністерство беспілотних систем і засипати всіх бажаючих збирати дрони роботою???
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 18:13

Бюджет не устанавливает курс. В бюджете указывается прогнозируемый курс, на основе которого он посчитан. Не угадали ни разу.
Задачу установить курс перед НБУ никто никогда не ставит.
Никаких законов валютная политика НБУ не нарушает.
То, что нам не известны критерии управления гибкостью, не даёт основания для обвинений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 18:51

  Сибарит написав:Бюджет не устанавливает курс. В бюджете указывается прогнозируемый курс, на основе которого он посчитан. Не угадали ни разу.
Задачу установить курс перед НБУ никто никогда не ставит.
Никаких законов валютная политика НБУ не нарушает.
То, что нам не известны критерии управления гибкостью, не даёт основания для обвинений.

Я чекав на такі звинувачення.
Дійсно треба уточнити , що ховається під міфічним обов'язком НБУ "зберігати і забезпечувати стабільність національної грошової одиниці". Треба тоді добавити, що курс в кожному році зберігається і підтримується НБУ в чітко встановлених КМУ і проголосованих ВРУ межах, допускається відхилення верх, скажімо на 10% і більше тільки під впливом форс мажора як наприклад в 22-му році, відхилення вниз не допускаються і НБУ зобов'язаний зробити все можливе для усунення небажаної ревальвації. При відхиленні вниз, голова НБУ особисто несе карну відповідальність.
Чому тоді пані Гонтарєва не відповіла за майже 3-х кратний девал?
Була збережена стабільність грошової одиниці?
Треба новий закон якій чіткіше регламентує діяльність і параметри НБУ, треба чітко і точно встановити в новому законі, що гранти і допомогу можна зливати як тимчасовий Пишний захоче, тобто допускається злив дешевше середньорічної, а ось наприклад кошти надані на кредитній основі зливати тільки не дешевше середньорічної закладеної в бюджеті.
Погодьтесь, що дивно виглядає, коли приймається закон України про державний бюджет, Ви ж не будете спорити, що бюджет то є тимчасовий закон, а сам кабінет міністрів не може зрозуміти чого очікувати від політики НБУ, допускали майже 46 в 2023-му, зараз вже наче згодні на 42 с копійками на кінець року, але реально спрогнозувати вибрики НБУ ніхто не може. Це що державна лотерея така? Вгадай, що гадає собі по приводу курса пан голова НБУ?
Марченко вже втомився і його в жар кидає, коли згадують за курс гривні, просто в ступорі, що коїть НБУ, каже ніяк не можемо плани виконати, бо систематично рік у рік курс менший ніж закладений в бюджеті, а це є законом України.
Порушується закон України про державний бюджет, хоча і немає вимог дотримуватись курса, а також немає відповідальності за свідоме і систематичне порушення норм встановленим законом.
Тому логічно внести поправку, що НБУ не може допустити пірнання курсу, ніж заклав Уряд в бюджет, по суті воно бажано, але на практиці НБУ грає в не зрозумілу гру)))
Одні валять в декілька разів, інші зливають десятки ярдів кредитів, як пересічному вгадати, що в голові і які будуть дії саме у цього керманича НБУ?)))

п.с. управління гнучкістю під час головування Пишного дуже схоже на інсайдерську торгівлю, а також вибішує відверта брехня голови НБУ, коли він коментував падіння курсу до 35.9 після оголошення його мема про керовану гнучкість, голова НБУ пояснив падіння курса збільшенням пропозиції, хоча ніякого збільшення не було, інтервенції зашкалювали.
То що зараз не порушує, то це тільки тому, що дурні у верховній зраді не можуть написати новий закон, якій би чітко регламентував злочинну діяльність і покарання за вибрики голови НБУ, які наносять збиткі державі.
Коли винайшли автомобіль, то деякий час теж була правова колізія, мовляв не людина вбила іншу при ДТП керуючи авто, а авто наніс такі травми, які спричинили смерть.
А вже пізніше додали, що винен і несе за це відповідальність кермувальник небезпечного засоба, а не саме авто.
Бо спочатку виходило, що питання тільки з автомобіля, кермувальник ні до чого.
Так і тут виходить, закона немає про відповідальність голови НБУ, значить НБУ не винен, так виходить за вашою логікою?
Якщо немає закона про покарання при вбивстві, то можна вбивати?
Винен раніше був автомобіль в смерті перехожого? Кермувальник це пасажир, який ні за що не відповідає з вашої логіки, як і голова НБУ)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 06 чер, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:06

  somilitark написав:Чому тоді пані Гонтарєва не відповіла за майже 3-х кратний девал?
Не знаю, как правильно надо было рулить финансами тогда.
Но... именно она организовала Девал ? :) Прямо с июня 2014 или даже раньше? (Напомню, кому в Киеве было тогда не заметно: с середины апреля в стране шли реальные боевые действия с жертвами и разрушениями)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:13

  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Чому тоді пані Гонтарєва не відповіла за майже 3-х кратний девал?
Не знаю, как правильно надо было рулить финансами тогда.
Но... именно она организовала Девал ? :) Прямо с июня 2014 или даже раньше? (Напомню, кому в Киеве было тогда не заметно: с середины апреля в стране шли реальные боевые действия)

А зараз що відбувається? тоді була "війна", а зараз її майже немає, зараз легка нежить?

А кокнути банки, перед цим роздаючи їм рефінанс, якій виливався на міжбанк і створював шалений попит на валюту, злити всі ЗВР майже до нуля.
Ну і роздерибанити майно збанкрутілих банків вона теж знає на 5 с плюсом.
А потім надрукувати торбу гривень збанкрутілим вкладникам банків.
Багато розуму не треба, зато зараз пані 200 в ландоні з солідною сумою валюти на рахунках, іноді вчить як треба було зараз всіх помножити на ноль, от вона точно в цьому розбирається(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:25

somilitark
Какие обвинения? Я просто веду дискуссию. Разные взгляды на происходящее - это не обвинения.
Я не знаю, откуда Вы взяли нормы курсовой стабильности. Таких в природе не существует.
Я действительно считаю, что действия, которые не запрещены законом преступлением не являются. Закон со мной согласен.
Необходимость законодательно нормировать курс мне представляется весьма сомнительной.

ЗЫ закон, регламентирующий преступную деятельность - это шедевр :) извините, не удержался
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:38

Довго не дивився на курс, не було часу. Дивлюсь зранку Приват 39.95, думаю що за таке :shock:
Але схоже somilitark все пояснив :mrgreen:
Думаю назад заскоче, в сенсі 40+
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:39

  Сибарит написав:
ЗЫ закон, регламентирующий преступную деятельность - это шедевр :) извините, не удержался

Не перекручуйте і не маніпулюйте.
Ну ви чудово зрозуміли про що я, закон, який чітко встановлює правила гри, а також відповідальність посадових осіб, які порушують ці правила, а також відповідальність за збитки, які нанесені державі не професійним керівництвом.
Вам здається смішним вписати в закон про діяльність НБУ пару цифр? Про установу від якої залежать всі фінанси країни? Який буде регламентувати чіткіше діяльність?
Це важко? Тому так і живем, одна кокнула курс в 3 рази і виявляється по факту зберігла стабільність грошової одиниці, бо покарання не отримала, а раз не отртимала, значить все вірно зробила, судячи з вашої логіки(((
somilitark
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