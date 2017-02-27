Додано: Чет 06 чер, 2024 18:51

Сибарит написав: Бюджет не устанавливает курс. В бюджете указывается прогнозируемый курс, на основе которого он посчитан. Не угадали ни разу.

Задачу установить курс перед НБУ никто никогда не ставит.

Никаких законов валютная политика НБУ не нарушает.

То, что нам не известны критерии управления гибкостью, не даёт основания для обвинений. Бюджет не устанавливает курс. В бюджете указывается прогнозируемый курс, на основе которого он посчитан. Не угадали ни разу.Задачу установить курс перед НБУ никто никогда не ставит.Никаких законов валютная политика НБУ не нарушает.То, что нам не известны критерии управления гибкостью, не даёт основания для обвинений.

Я чекав на такі звинувачення.Дійсно треба уточнити , що ховається під міфічним обов'язком НБУ "зберігати і забезпечувати стабільність національної грошової одиниці". Треба тоді добавити, що курс в кожному році зберігається і підтримується НБУ в чітко встановлених КМУ і проголосованих ВРУ межах, допускається відхилення верх, скажімо на 10% і більше тільки під впливом форс мажора як наприклад в 22-му році, відхилення вниз не допускаються і НБУ зобов'язаний зробити все можливе для усунення небажаної ревальвації. При відхиленні вниз, голова НБУ особисто несе карну відповідальність.Чому тоді пані Гонтарєва не відповіла за майже 3-х кратний девал?Була збережена стабільність грошової одиниці?Треба новий закон якій чіткіше регламентує діяльність і параметри НБУ, треба чітко і точно встановити в новому законі, що гранти і допомогу можна зливати як тимчасовий Пишний захоче, тобто допускається злив дешевше середньорічної, а ось наприклад кошти надані на кредитній основі зливати тільки не дешевше середньорічної закладеної в бюджеті.Погодьтесь, що дивно виглядає, коли приймається закон України про державний бюджет, Ви ж не будете спорити, що бюджет то є тимчасовий закон, а сам кабінет міністрів не може зрозуміти чого очікувати від політики НБУ, допускали майже 46 в 2023-му, зараз вже наче згодні на 42 с копійками на кінець року, але реально спрогнозувати вибрики НБУ ніхто не може. Це що державна лотерея така? Вгадай, що гадає собі по приводу курса пан голова НБУ?Марченко вже втомився і його в жар кидає, коли згадують за курс гривні, просто в ступорі, що коїть НБУ, каже ніяк не можемо плани виконати, бо систематично рік у рік курс менший ніж закладений в бюджеті, а це є законом України.Порушується закон України про державний бюджет, хоча і немає вимог дотримуватись курса, а також немає відповідальності за свідоме і систематичне порушення норм встановленим законом.Тому логічно внести поправку, що НБУ не може допустити пірнання курсу, ніж заклав Уряд в бюджет, по суті воно бажано, але на практиці НБУ грає в не зрозумілу гру)))Одні валять в декілька разів, інші зливають десятки ярдів кредитів, як пересічному вгадати, що в голові і які будуть дії саме у цього керманича НБУ?)))п.с. управління гнучкістю під час головування Пишного дуже схоже на інсайдерську торгівлю, а також вибішує відверта брехня голови НБУ, коли він коментував падіння курсу до 35.9 після оголошення його мема про керовану гнучкість, голова НБУ пояснив падіння курса збільшенням пропозиції, хоча ніякого збільшення не було, інтервенції зашкалювали.То що зараз не порушує, то це тільки тому, що дурні у верховній зраді не можуть написати новий закон, якій би чітко регламентував злочинну діяльність і покарання за вибрики голови НБУ, які наносять збиткі державі.Коли винайшли автомобіль, то деякий час теж була правова колізія, мовляв не людина вбила іншу при ДТП керуючи авто, а авто наніс такі травми, які спричинили смерть.А вже пізніше додали, що винен і несе за це відповідальність кермувальник небезпечного засоба, а не саме авто.Бо спочатку виходило, що питання тільки з автомобіля, кермувальник ні до чого.Так і тут виходить, закона немає про відповідальність голови НБУ, значить НБУ не винен, так виходить за вашою логікою?Якщо немає закона про покарання при вбивстві, то можна вбивати?Винен раніше був автомобіль в смерті перехожого? Кермувальник це пасажир, який ні за що не відповідає з вашої логіки, як і голова НБУ)))