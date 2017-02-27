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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 чер, 2024 20:20
Yuri_61 написав:
скажу таке: той хто вірно спрогнозує курс гривні, наприклад на 01.01.2027 рік, то він геній.
Вимагаю допустити до цієї Битви екстрасенсів Ігора Олексійовича!
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Додано: Чет 06 чер, 2024 20:25
Hotab написав: Yuri_61 написав:
скажу таке: той хто вірно спрогнозує курс гривні, наприклад на 01.01.2027 рік, то він геній.
Вимагаю допустити до цієї Битви екстрасенсів Ігора Олексійовича!
Він до цієї дати не доживе
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Додано: Чет 06 чер, 2024 20:31
flysoulfly написав:
Не знаю, как правильно надо было рулить финансами тогда.
Но... именно она организовала Девал ? Прямо с июня 2014 или даже раньше?
ИМХО тоді девалу було не уникнути, Яник занадто розбазарив ЗВР. Але пані Го посприяла девалу до 25, при адекватних її діях (хоча б обмеженню рефінансу і запровадженню продажу валюти на депозит, як в 2022) можна було б обійтись і девалом до 12-15...
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Додано: Чет 06 чер, 2024 20:35
somilitark написав:Bobua
Резерви Нацбанку впали ще на $3,4 мільярда за місяць!!!
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,03 млрд. У травні вони знизилися на 7,9%.
Зливали більше 3-х ярдів доларів мінімум на гривню дешевше від закладеного середньорічного в бюджеті, доречі, виходить так, що закон України про державний бюджет не обов'язковий для виконання НБУ?
Закони для кого приймають?
Для кріпаків? Державні установи можуть дозволити собі плювати на закон?
Так ось можна впевнено сказати, що рівень збитків нанесеним НБУ в особі пана Пишного, методом злива КРЕДИТНОЇ валюти значно дешевше ніж прийнятий курс в законі УКРАЇНИ про державний бюджет, за травень склав більше 3-х мільярдів гривень!!!
Чи ви не згодні? Дорого продавав валюту НБУ чи наніс колосальні збиткі державі?
А ще мене бісить коли збирають гроші на війну і кажуть, ну сьогодні ви не вип'єте каву, но обов'язково треба задонатити???
А може НБУ профукані 3 000 000 000 гривень задонатить?
На скільки вистачить дронів?
Вистачить навіть домучати міністерство беспілотних систем і засипати всіх бажаючих збирати дрони роботою???
Зараз вигідність грв і $ овдп однакова (якщо рахувати від поч року).
То кажете, що НБУ повинен валити гривню, і вперто доводити всім украм, що нема сенсу сподіватись на щось хороше від нац.валюти?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 21:31
Bobua написав: somilitark написав:Bobua
Резерви Нацбанку впали ще на $3,4 мільярда за місяць!!!
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,03 млрд. У травні вони знизилися на 7,9%.
Зливали більше 3-х ярдів доларів мінімум на гривню дешевше від закладеного середньорічного в бюджеті, доречі, виходить так, що закон України про державний бюджет не обов'язковий для виконання НБУ?
Закони для кого приймають?
Для кріпаків? Державні установи можуть дозволити собі плювати на закон?
Так ось можна впевнено сказати, що рівень збитків нанесеним НБУ в особі пана Пишного, методом злива КРЕДИТНОЇ валюти значно дешевше ніж прийнятий курс в законі УКРАЇНИ про державний бюджет, за травень склав більше 3-х мільярдів гривень!!!
Чи ви не згодні? Дорого продавав валюту НБУ чи наніс колосальні збиткі державі?
А ще мене бісить коли збирають гроші на війну і кажуть, ну сьогодні ви не вип'єте каву, но обов'язково треба задонатити???
А може НБУ профукані 3 000 000 000 гривень задонатить?
На скільки вистачить дронів?
Вистачить навіть домучати міністерство беспілотних систем і засипати всіх бажаючих збирати дрони роботою???
Зараз вигідність грв і $ овдп однакова (якщо рахувати від поч року).
То кажете, що НБУ повинен валити гривню, і вперто доводити всім украм, що нема сенсу сподіватись на щось хороше від нац.валюти?
Давайте трохи інакше порахуємо дохідність ОВДП, наприклад за останні 2 роки?
Ви виходить проти 3-х ярдів на дрони?
Сумно)))
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Додано: Чет 06 чер, 2024 21:32
Hotab написав: Yuri_61 написав:
скажу таке: той хто вірно спрогнозує курс гривні, наприклад на 01.01.2027 рік, то він геній.
Вимагаю допустити до цієї Битви екстрасенсів Ігора Олексійовича!
Як беззаперечного чемпіона попередніх сезонів?
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