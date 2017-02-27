Додано: Чет 06 чер, 2024 21:39

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше з 2019 року знизив ключові ставки на 0,25%: по депозитах - до 3,75%, базова процентну ставку - до 4,25%, маржинальну кредитну ставку - до 4,5%.



В ЄЦБ зазначають, що попри прогрес, досягнутий останніми кварталами, внутрішній ціновий тиск залишається сильним. Зростання заробітної плати прискорюється, а інфляція, ймовірно, залишиться вищою за цільовий показник у 2% ще наступного року.



Прогнози як щодо загальної, так і базової інфляції були переглянуті у бік підвищення на 2024 і 2025 роки в порівнянні з березневими прогнозами.



Очікується, що загальний рівень інфляції в єврозоні становитиме в середньому 2,5% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 1,9% у 2026 році.



Щодо базової інфляції, що виключає ціни на енергоносії та харчові продукти, прогнозується її середній рівень у 2,8% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.







Дефіцит торгового балансу США збільшився у квітні та становив 74,6 млрд дол, це найбільше значення з жовтня 2022 року.



Згідно з повідомленням, розрив у торгівлі товарами та послугами зріс на 8,7% порівняно з попереднім місяцем до 74,6 млрд дол, оскільки вартість імпорту досягла найвищого рівня.



Зазначається, що квітневий дефіцит свідчить про те, що торгівля знову стане фактором, що стримує економічне зростання США.



Хоча торговельний баланс США покращився з 2022 року, апетит до імпортних товарів може залишатися високим, враховуючи стійкі споживчі витрати та різке зростання імпорту товарів, зокрема автомобілів, комп'ютерів та промислових товарів



Вартість імпорту зросла на 2,4% до найвищого показника з середини 2022 року, тоді як експорт збільшився на 0,8%. Ці цифри не скориговані на інфляцію.



З урахуванням інфляції дефіцит торгівлі товарами у квітні збільшився до 93,5 млрд дол, що є найбільшим показником за рік.