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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хотілось би обговорити тему драгметалів. Чи варто саме зараз купувати золото? Як хто вважає чи буде відкат? І взагалі чи варто цим займатися?
Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:41
Bobua
Те, що ви називаєте свинством, у 2022 сприймалося як справжній порятунок банківської системи, а заробок на конвертдепо - премією за ризик і патріотизм.
Виїжджали у 2022 не тільки ухилянти.
Звернув увагу на цей момент з точки зору суб'єктивізму оцінок і короткої пам'яті, що неприпустима у справжніх валютних трейдерів)
Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:45
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