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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 47
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
6%
3
39,50-40,00
13%
6
40,00-40,50
19%
9
40,50-41,00
15%
7
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
13%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
6%
3
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хотілось би обговорити тему драгметалів. Чи варто саме зараз купувати золото? Як хто вважає чи буде відкат? І взагалі чи варто цим займатися?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:41

Bobua
Те, що ви називаєте свинством, у 2022 сприймалося як справжній порятунок банківської системи, а заробок на конвертдепо - премією за ризик і патріотизм.
Виїжджали у 2022 не тільки ухилянти.
Звернув увагу на цей момент з точки зору суб'єктивізму оцінок і короткої пам'яті, що неприпустима у справжніх валютних трейдерів)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:45

  Игорь Алексеевич написав: Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20.

Ну как, увидели? :D
Искатель
 
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