Резерви Нацбанку впали ще на $3,4 мільярда за місяць!!! Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,03 млрд. У травні вони знизилися на 7,9%.
Зливали більше 3-х ярдів доларів мінімум на гривню дешевше від закладеного середньорічного в бюджеті, доречі, виходить так, що закон України про державний бюджет не обов'язковий для виконання НБУ? Закони для кого приймають? Для кріпаків? Державні установи можуть дозволити собі плювати на закон? Так ось можна впевнено сказати, що рівень збитків нанесеним НБУ в особі пана Пишного, методом злива КРЕДИТНОЇ валюти значно дешевше ніж прийнятий курс в законі УКРАЇНИ про державний бюджет, за травень склав більше 3-х мільярдів гривень!!!
Чи ви не згодні? Дорого продавав валюту НБУ чи наніс колосальні збиткі державі?
А ще мене бісить коли збирають гроші на війну і кажуть, ну сьогодні ви не вип'єте каву, но обов'язково треба задонатити??? А може НБУ профукані 3 000 000 000 гривень задонатить? На скільки вистачить дронів? Вистачить навіть домучати міністерство беспілотних систем і засипати всіх бажаючих збирати дрони роботою???
Зараз вигідність грв і $ овдп однакова (якщо рахувати від поч року).
То кажете, що НБУ повинен валити гривню, і вперто доводити всім украм, що нема сенсу сподіватись на щось хороше від нац.валюти?
Давайте трохи інакше порахуємо дохідність ОВДП, наприклад за останні 2 роки? Ви виходить проти 3-х ярдів на дрони? Сумно)))
Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше з 2019 року знизив ключові ставки на 0,25%: по депозитах - до 3,75%, базова процентну ставку - до 4,25%, маржинальну кредитну ставку - до 4,5%.
В ЄЦБ зазначають, що попри прогрес, досягнутий останніми кварталами, внутрішній ціновий тиск залишається сильним. Зростання заробітної плати прискорюється, а інфляція, ймовірно, залишиться вищою за цільовий показник у 2% ще наступного року.
Прогнози як щодо загальної, так і базової інфляції були переглянуті у бік підвищення на 2024 і 2025 роки в порівнянні з березневими прогнозами.
Очікується, що загальний рівень інфляції в єврозоні становитиме в середньому 2,5% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 1,9% у 2026 році.
Щодо базової інфляції, що виключає ціни на енергоносії та харчові продукти, прогнозується її середній рівень у 2,8% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.
Дефіцит торгового балансу США збільшився у квітні та становив 74,6 млрд дол, це найбільше значення з жовтня 2022 року.
Згідно з повідомленням, розрив у торгівлі товарами та послугами зріс на 8,7% порівняно з попереднім місяцем до 74,6 млрд дол, оскільки вартість імпорту досягла найвищого рівня.
Зазначається, що квітневий дефіцит свідчить про те, що торгівля знову стане фактором, що стримує економічне зростання США.
Хоча торговельний баланс США покращився з 2022 року, апетит до імпортних товарів може залишатися високим, враховуючи стійкі споживчі витрати та різке зростання імпорту товарів, зокрема автомобілів, комп'ютерів та промислових товарів
Вартість імпорту зросла на 2,4% до найвищого показника з середини 2022 року, тоді як експорт збільшився на 0,8%. Ці цифри не скориговані на інфляцію.
З урахуванням інфляції дефіцит торгівлі товарами у квітні збільшився до 93,5 млрд дол, що є найбільшим показником за рік.
Резерви Нацбанку впали ще на $3,4 мільярда за місяць!!! Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,03 млрд. У травні вони знизилися на 7,9%.
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Зливали більше 3-х ярдів доларів мінімум на гривню дешевше від закладеного середньорічного в бюджеті, доречі, виходить так, що закон України про державний бюджет не обов'язковий для виконання НБУ? Закони для кого приймають? Для кріпаків? Державні установи можуть дозволити собі плювати на закон? Так ось можна впевнено сказати, що рівень збитків нанесеним НБУ в особі пана Пишного, методом злива КРЕДИТНОЇ валюти значно дешевше ніж прийнятий курс в законі УКРАЇНИ про державний бюджет, за травень склав більше 3-х мільярдів гривень!!!
Чи ви не згодні? Дорого продавав валюту НБУ чи наніс колосальні збиткі державі?
А ще мене бісить коли збирають гроші на війну і кажуть, ну сьогодні ви не вип'єте каву, но обов'язково треба задонатити??? А може НБУ профукані 3 000 000 000 гривень задонатить? На скільки вистачить дронів? Вистачить навіть домучати міністерство беспілотних систем і засипати всіх бажаючих збирати дрони роботою???
Зараз вигідність грв і $ овдп однакова (якщо рахувати від поч року).
То кажете, що НБУ повинен валити гривню, і вперто доводити всім украм, що нема сенсу сподіватись на щось хороше від нац.валюти?
Давайте трохи інакше порахуємо дохідність ОВДП, наприклад за останні 2 роки? Ви виходить проти 3-х ярдів на дрони? Сумно)))
У мене нема даних про овдп ставки за два роки.
І мені здалось, що претензії до нинішнього нбу. А не тодішнього.
Хоча, от саме осінь-зима 22 +23 -- тоді була особлива форма тилового свинства. Конвертдепо. Які дозволяли ухилянтам “заробляти” більше аніж на нулі, просто ганяючи грошву між банками й обмінками... А ще смачні конверт курси карток. Для закордонних ухилянтів...
То чому наїзди на нинішне нбу, яке вже прибрало оте от все паскудство?
До речі про курс. Якби НБУ і далі підтримувало його на рівні однакових прибутковостей грв і $ овдп -- то на кінець року курс має бути 42.9658, а середній за рік -- 40.33 Це екстраполював цю табличку:
І навіть тоді -- неясно що буде із залученням овдп от хоч би через ДіЯ (єдиний норм. і доступний механізм для мільйонів людей?) І чи не вийде так, що люди замість рахувати, психонуть і куплять готівк.валюти. І зароблять на всьому цьому лише наші щедрі зах.союзники, імпортуючи нам інфляцію тієї готівки. Теж добре. Але ж чи найкраще?
somilitark написав:Давайте трохи інакше порахуємо дохідність ОВДП, наприклад за останні 2 роки? Ви виходить проти 3-х ярдів на дрони? Сумно)))
3 мільярди, якими ви маніпулюєте - це ніщо. Війна коштує не менше 50 млрд. доларів на рік (порахуйте лише ринкову вартість радянських запасів озброєнь). Це не менше 150 млн. доларів в день, або 6 мільярдів в день.
Bobua Те, що ви називаєте свинством, у 2022 сприймалося як справжній порятунок банківської системи, а заробок на конвертдепо - премією за ризик і патріотизм. Виїжджали у 2022 не тільки ухилянти. Звернув увагу на цей момент з точки зору суб'єктивізму оцінок і короткої пам'яті, що неприпустима у справжніх валютних трейдерів)
Игорь Алексеевич написав: Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20.
somilitark написав:Давайте трохи інакше порахуємо дохідність ОВДП, наприклад за останні 2 роки? Ви виходить проти 3-х ярдів на дрони? Сумно)))
Ви зараз нагадуєте адепта офісу простих рішень. А давайте... А давайте...
Вже маємо такого. Вирішив, що в житті все так само як у серіалі. А виявляється, що без команди людей у яких ти впевнений не можливо управляти складною системою. І виявляється що навіть кент (де Баканов? (с)) підведе в складний час і просто встече/сховається. А коли знайшов таку команду (п'ять друзів (тм)) то виявляється, що вже і не ти керуєш, а тобою... Перепрошую. Відволікся...
Складні системи, вони тому і складні, що не реагують на прості рішення. Це вам не квадратне рівняння розв'язати із двома невідомими. Ви так давно на цьому форумі, і все-одно намагаєтесь переконувати (так як зараз заднім числом), що по іншому треба було робити. Так було б краще. Або буде краще. От реально, як ви собі уявляєєте все те, що ви пишете на практиці? Бо є така поговірка, що говорити (в оригіналі трішки інше) - не мішки носити. Ще раз рекомендую почитати пана Романа
По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-таки короткостроково відкотимось нижче 40?. Особисто я за другий варіант. Але ймовірність 50/50
Realist написав:По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-таки короткостроково відкотимось нижче 40?. Особисто я за другий варіант. Але ймовірність 50/50
Ого, як на мене накинулись гривнепатріоти, а вірніше ОВДПешникі, не завжди буває 20+ відсотків річних при стабільному курсі, буває і ноль, дуже рідко буває і мінус, на то вона і нацвалюта))) А для чого вам пробій 40 вниз, невже бажаєте трохи прикупити нікомунепотрібного? ))) Ось такі інсайдерські гойдалки на декілька відсотків буквально за тиждень вважаю треба жорстко присікати, треба в законі про НБУ прописати, що дешевше зливати валюту ніж було її злито в будь який день раніше не можна, і все, само собою все припинеться. А то НБУ дуріка валяє, коли роздмухує попит не бажанням продавати по 40.60, а потім розчехляє безліміт по 40.15, то це як назвати? Тупо збитки державі і мутна гра, бо деякі гравці чітко знають коли продавати, а коли ставати назад! Якщо вже хочеться якійсь рівень тримати, то що заважало поставити раніше безліміт на 40.15 і закрити всі питання? Ні, треба ж догнати і розпалити мніпаніку малим втручанням в ринок до 40.7, а потім вивалити в декілька разів більше і обвалити до 40.15, всі згодні з таким ручним шулерським форексом, чи знову при інтервенціях за тиждень більше 1-го ярда доларів голова НБУ вигадає, що пропозиція валюти збільшилась, тому і гривня укріпилась, чи брехати і маніпулювати можна, якщо за це не наказує недолугий закон про діяльність НБУ???