Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:33

Realist написав: По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-таки короткостроково відкотимось нижче 40?. Особисто я за другий варіант. Але ймовірність 50/50 По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-такивідкотимось нижче 40?.Але ймовірність 50/50

Ого, як на мене накинулись гривнепатріоти, а вірніше ОВДПешникі, не завжди буває 20+ відсотків річних при стабільному курсі, буває і ноль, дуже рідко буває і мінус, на то вона і нацвалюта)))А для чого вам пробій 40 вниз, невже бажаєте трохи прикупити нікомунепотрібного? )))Ось такі інсайдерські гойдалки на декілька відсотків буквально за тиждень вважаю треба жорстко присікати, треба в законі про НБУ прописати, що дешевше зливати валюту ніж було її злито в будь який день раніше не можна, і все, само собою все припинеться.А то НБУ дуріка валяє, коли роздмухує попит не бажанням продавати по 40.60, а потім розчехляє безліміт по 40.15, то це як назвати?Тупо збитки державі і мутна гра, бо деякі гравці чітко знають коли продавати, а коли ставати назад!Якщо вже хочеться якійсь рівень тримати, то що заважало поставити раніше безліміт на 40.15 і закрити всі питання?Ні, треба ж догнати і розпалити мніпаніку малим втручанням в ринок до 40.7, а потім вивалити в декілька разів більше і обвалити до 40.15, всі згодні з таким ручним шулерським форексом, чи знову при інтервенціях за тиждень більше 1-го ярда доларів голова НБУ вигадає, що пропозиція валюти збільшилась, тому і гривня укріпилась, чи брехати і маніпулювати можна, якщо за це не наказує недолугий закон про діяльність НБУ???