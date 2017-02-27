RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11462114631146411465>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 47
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
6%
3
39,50-40,00
13%
6
40,00-40,50
19%
9
40,50-41,00
15%
7
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
13%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
6%
3
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:31

  Bobua написав:
  somilitark написав:Bobua

Резерви Нацбанку впали ще на $3,4 мільярда за місяць!!!
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,03 млрд. У травні вони знизилися на 7,9%.


Зливали більше 3-х ярдів доларів мінімум на гривню дешевше від закладеного середньорічного в бюджеті, доречі, виходить так, що закон України про державний бюджет не обов'язковий для виконання НБУ?
Закони для кого приймають?
Для кріпаків? Державні установи можуть дозволити собі плювати на закон?
Так ось можна впевнено сказати, що рівень збитків нанесеним НБУ в особі пана Пишного, методом злива КРЕДИТНОЇ валюти значно дешевше ніж прийнятий курс в законі УКРАЇНИ про державний бюджет, за травень склав більше 3-х мільярдів гривень!!!

Чи ви не згодні? Дорого продавав валюту НБУ чи наніс колосальні збиткі державі?

А ще мене бісить коли збирають гроші на війну і кажуть, ну сьогодні ви не вип'єте каву, но обов'язково треба задонатити???
А може НБУ профукані 3 000 000 000 гривень задонатить?
На скільки вистачить дронів?
Вистачить навіть домучати міністерство беспілотних систем і засипати всіх бажаючих збирати дрони роботою???


Зараз вигідність грв і $ овдп однакова (якщо рахувати від поч року).

То кажете, що НБУ повинен валити гривню, і вперто доводити всім украм, що нема сенсу сподіватись на щось хороше від нац.валюти?

Давайте трохи інакше порахуємо дохідність ОВДП, наприклад за останні 2 роки?
Ви виходить проти 3-х ярдів на дрони?
Сумно)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13126
З нами з: 30.12.09
Подякував: 677 раз.
Подякували: 3796 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:32

  Hotab написав:
  Yuri_61 написав:скажу таке: той хто вірно спрогнозує курс гривні, наприклад на 01.01.2027 рік, то він геній.

Вимагаю допустити до цієї Битви екстрасенсів Ігора Олексійовича!

Як беззаперечного чемпіона попередніх сезонів?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13126
З нами з: 30.12.09
Подякував: 677 раз.
Подякували: 3796 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:39

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше з 2019 року знизив ключові ставки на 0,25%: по депозитах - до 3,75%, базова процентну ставку - до 4,25%, маржинальну кредитну ставку - до 4,5%.

В ЄЦБ зазначають, що попри прогрес, досягнутий останніми кварталами, внутрішній ціновий тиск залишається сильним. Зростання заробітної плати прискорюється, а інфляція, ймовірно, залишиться вищою за цільовий показник у 2% ще наступного року.

Прогнози як щодо загальної, так і базової інфляції були переглянуті у бік підвищення на 2024 і 2025 роки в порівнянні з березневими прогнозами.

Очікується, що загальний рівень інфляції в єврозоні становитиме в середньому 2,5% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 1,9% у 2026 році.

Щодо базової інфляції, що виключає ціни на енергоносії та харчові продукти, прогнозується її середній рівень у 2,8% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.



Дефіцит торгового балансу США збільшився у квітні та становив 74,6 млрд дол, це найбільше значення з жовтня 2022 року.

Згідно з повідомленням, розрив у торгівлі товарами та послугами зріс на 8,7% порівняно з попереднім місяцем до 74,6 млрд дол, оскільки вартість імпорту досягла найвищого рівня.

Зазначається, що квітневий дефіцит свідчить про те, що торгівля знову стане фактором, що стримує економічне зростання США.

Хоча торговельний баланс США покращився з 2022 року, апетит до імпортних товарів може залишатися високим, враховуючи стійкі споживчі витрати та різке зростання імпорту товарів, зокрема автомобілів, комп'ютерів та промислових товарів

Вартість імпорту зросла на 2,4% до найвищого показника з середини 2022 року, тоді як експорт збільшився на 0,8%. Ці цифри не скориговані на інфляцію.

З урахуванням інфляції дефіцит торгівлі товарами у квітні збільшився до 93,5 млрд дол, що є найбільшим показником за рік.
jump
 
Повідомлень: 4213
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 00:02

  somilitark написав:
  Bobua написав:
  somilitark написав:Bobua

[quote

Резерви Нацбанку впали ще на $3,4 мільярда за місяць!!!
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,03 млрд. У травні вони знизилися на 7,9%.

/quote]

Зливали більше 3-х ярдів доларів мінімум на гривню дешевше від закладеного середньорічного в бюджеті, доречі, виходить так, що закон України про державний бюджет не обов'язковий для виконання НБУ?
Закони для кого приймають?
Для кріпаків? Державні установи можуть дозволити собі плювати на закон?
Так ось можна впевнено сказати, що рівень збитків нанесеним НБУ в особі пана Пишного, методом злива КРЕДИТНОЇ валюти значно дешевше ніж прийнятий курс в законі УКРАЇНИ про державний бюджет, за травень склав більше 3-х мільярдів гривень!!!

Чи ви не згодні? Дорого продавав валюту НБУ чи наніс колосальні збиткі державі?

А ще мене бісить коли збирають гроші на війну і кажуть, ну сьогодні ви не вип'єте каву, но обов'язково треба задонатити???
А може НБУ профукані 3 000 000 000 гривень задонатить?
На скільки вистачить дронів?
Вистачить навіть домучати міністерство беспілотних систем і засипати всіх бажаючих збирати дрони роботою???


Зараз вигідність грв і $ овдп однакова (якщо рахувати від поч року).

То кажете, що НБУ повинен валити гривню, і вперто доводити всім украм, що нема сенсу сподіватись на щось хороше від нац.валюти?

Давайте трохи інакше порахуємо дохідність ОВДП, наприклад за останні 2 роки?
Ви виходить проти 3-х ярдів на дрони?
Сумно)))


У мене нема даних про овдп ставки за два роки.

І мені здалось, що претензії до нинішнього нбу.
А не тодішнього.

Хоча, от саме осінь-зима 22 +23 -- тоді була особлива форма тилового свинства.
Конвертдепо. Які дозволяли ухилянтам “заробляти” більше аніж на нулі, просто ганяючи грошву між банками й обмінками...
А ще смачні конверт курси карток. Для закордонних ухилянтів...

То чому наїзди на нинішне нбу, яке вже прибрало оте от все паскудство?


До речі про курс.
Якби НБУ і далі підтримувало його на рівні однакових прибутковостей грв і $ овдп -- то на кінець року курс має бути 42.9658, а середній за рік -- 40.33
Це екстраполював цю табличку:
Зображення

І навіть тоді -- неясно що буде із залученням овдп от хоч би через ДіЯ (єдиний норм. і доступний механізм для мільйонів людей?)
І чи не вийде так, що люди замість рахувати, психонуть і куплять готівк.валюти.
І зароблять на всьому цьому лише наші щедрі зах.союзники, імпортуючи нам інфляцію тієї готівки. Теж добре. Але ж чи найкраще?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2243
З нами з: 24.08.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 01:12

:!:
https://www.ukraine-economic-outlook.co ... e-may-2024
flysoulfly
 
Повідомлень: 4910
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 08:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Давайте трохи інакше порахуємо дохідність ОВДП, наприклад за останні 2 роки?
Ви виходить проти 3-х ярдів на дрони?
Сумно)))

3 мільярди, якими ви маніпулюєте - це ніщо. Війна коштує не менше 50 млрд. доларів на рік (порахуйте лише ринкову вартість радянських запасів озброєнь). Це не менше 150 млн. доларів в день, або 6 мільярдів в день.
Denik
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 23.02.09
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:41

Bobua
Те, що ви називаєте свинством, у 2022 сприймалося як справжній порятунок банківської системи, а заробок на конвертдепо - премією за ризик і патріотизм.
Виїжджали у 2022 не тільки ухилянти.
Звернув увагу на цей момент з точки зору суб'єктивізму оцінок і короткої пам'яті, що неприпустима у справжніх валютних трейдерів)
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2598
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:45

  Игорь Алексеевич написав: Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20.

Ну как, увидели? :D
Искатель
 
Повідомлень: 6178
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 4828 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:01

  somilitark написав:Давайте трохи інакше порахуємо дохідність ОВДП, наприклад за останні 2 роки?
Ви виходить проти 3-х ярдів на дрони?
Сумно)))

Ви зараз нагадуєте адепта офісу простих рішень. А давайте... А давайте...

Вже маємо такого. Вирішив, що в житті все так само як у серіалі. А виявляється, що без команди людей у яких ти впевнений не можливо управляти складною системою. І виявляється що навіть кент (де Баканов? (с)) підведе в складний час і просто встече/сховається. А коли знайшов таку команду (п'ять друзів (тм)) то виявляється, що вже і не ти керуєш, а тобою...
Перепрошую. Відволікся...

Складні системи, вони тому і складні, що не реагують на прості рішення.
Це вам не квадратне рівняння розв'язати із двома невідомими.
Ви так давно на цьому форумі, і все-одно намагаєтесь переконувати (так як зараз заднім числом), що по іншому треба було робити. Так було б краще. Або буде краще. От реально, як ви собі уявляєєте все те, що ви пишете на практиці?
Бо є така поговірка, що говорити (в оригіналі трішки інше) - не мішки носити.
Ще раз рекомендую почитати пана Романа

По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-таки короткостроково відкотимось нижче 40?. Особисто я за другий варіант. Але ймовірність 50/50
Realist
 
Повідомлень: 1739
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2980 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:33

  Realist написав:По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-таки короткостроково відкотимось нижче 40?. Особисто я за другий варіант. Але ймовірність 50/50

Ого, як на мене накинулись гривнепатріоти, а вірніше ОВДПешникі, не завжди буває 20+ відсотків річних при стабільному курсі, буває і ноль, дуже рідко буває і мінус, на то вона і нацвалюта)))
А для чого вам пробій 40 вниз, невже бажаєте трохи прикупити нікомунепотрібного? )))
Ось такі інсайдерські гойдалки на декілька відсотків буквально за тиждень вважаю треба жорстко присікати, треба в законі про НБУ прописати, що дешевше зливати валюту ніж було її злито в будь який день раніше не можна, і все, само собою все припинеться.
А то НБУ дуріка валяє, коли роздмухує попит не бажанням продавати по 40.60, а потім розчехляє безліміт по 40.15, то це як назвати?
Тупо збитки державі і мутна гра, бо деякі гравці чітко знають коли продавати, а коли ставати назад!
Якщо вже хочеться якійсь рівень тримати, то що заважало поставити раніше безліміт на 40.15 і закрити всі питання?
Ні, треба ж догнати і розпалити мніпаніку малим втручанням в ринок до 40.7, а потім вивалити в декілька разів більше і обвалити до 40.15, всі згодні з таким ручним шулерським форексом, чи знову при інтервенціях за тиждень більше 1-го ярда доларів голова НБУ вигадає, що пропозиція валюти збільшилась, тому і гривня укріпилась, чи брехати і маніпулювати можна, якщо за це не наказує недолугий закон про діяльність НБУ???
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13126
З нами з: 30.12.09
Подякував: 677 раз.
Подякували: 3796 раз.
 
Профіль
1
5
  #<1 ... 11462114631146411465>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, sergey_stasyuk555, Xenon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13251845
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3426, 3427, 3428
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34270 36939523
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 06:54
SAndriy1
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23193287
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.