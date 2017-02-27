Realist написав:По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-таки короткостроково відкотимось нижче 40?. Особисто я за другий варіант. Але ймовірність 50/50
Ого, як на мене накинулись гривнепатріоти, а вірніше ОВДПешникі, не завжди буває 20+ відсотків річних при стабільному курсі, буває і ноль, дуже рідко буває і мінус, на то вона і нацвалюта))) А для чого вам пробій 40 вниз, невже бажаєте трохи прикупити нікомунепотрібного? ))) Ось такі інсайдерські гойдалки на декілька відсотків буквально за тиждень вважаю треба жорстко присікати, треба в законі про НБУ прописати, що дешевше зливати валюту ніж було її злито в будь який день раніше не можна, і все, само собою все припинеться. А то НБУ дуріка валяє, коли роздмухує попит не бажанням продавати по 40.60, а потім розчехляє безліміт по 40.15, то це як назвати? Тупо збитки державі і мутна гра, бо деякі гравці чітко знають коли продавати, а коли ставати назад! Якщо вже хочеться якійсь рівень тримати, то що заважало поставити раніше безліміт на 40.15 і закрити всі питання? Ні, треба ж догнати і розпалити мніпаніку малим втручанням в ринок до 40.7, а потім вивалити в декілька разів більше і обвалити до 40.15, всі згодні з таким ручним шулерським форексом, чи знову при інтервенціях за тиждень більше 1-го ярда доларів голова НБУ вигадає, що пропозиція валюти збільшилась, тому і гривня укріпилась, чи брехати і маніпулювати можна, якщо за це не наказує недолугий закон про діяльність НБУ???
Ось так і народжується авторитаризм, популізм та некомпетентність. Під гаслами "караул, пролетаріїв грабують". Треба щоб було просто та зрозуміло. Курс стій раз два. Або курс прямуй туди то і стільки то. А коли досяшгнеш висоти йуХ то йуХ його знає що будемо далі робити. Напевно тоді Океанія поміняється місцями із Остіндією (читали?) і все продовжиться тільки НАВПАКИ. somilitark ви розчаровуєте таким своїм мисленням. І так на форумі не густо із предметними повідомленнями якщо в топі тижня ось таке або коли людей "ні сіло ні впало" починає раптом дуже сильно турбувати витрати держави на дослідження Антарктики.
Realist написав:somilitark ви розчаровуєте таким своїм мисленням.
Яким мисленням? Щоб дати по мутним рукам голови НБУ, який цинічно вигадав схему розпилу у вигляді не зрозумілого форекса на міжбанку і рубить бабло на зливі КРЕДИТНОЇ валюти? Ось що за люди такі, на чивокню теж молилися, бо хай краде ярди, но дає мені вкрасти мої пару тисяч, ось і все що треба знати про вашу "логіку", тільки зараз це виглядає так: нехай зільє ще пару ярдів доларів голова НБУ своїм людям по узгодженим цінам, тільки би моє ОВДП на пару тисяч доларів було в плюс((( СУМНО!!! А малесенька поправка в новий закон про НБУ вирішила би багато проблем, що якщо ти підвищив ціну злива валюти, то дешевше продавати не можна, тоді би головою почав би думати голова НБУ, а не тепличними умовами торгував би для тих, хто знає алгоритм його керованої не гнучкості(((