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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 47
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
6%
3
39,50-40,00
13%
6
40,00-40,50
19%
9
40,50-41,00
15%
7
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
13%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
6%
3
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:46

  somilitark написав:
  Realist написав:По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-таки короткостроково відкотимось нижче 40?. Особисто я за другий варіант. Але ймовірність 50/50

Ого, як на мене накинулись гривнепатріоти, а вірніше ОВДПешникі, не завжди буває 20+ відсотків річних при стабільному курсі, буває і ноль, дуже рідко буває і мінус, на то вона і нацвалюта)))
А для чого вам пробій 40 вниз, невже бажаєте трохи прикупити нікомунепотрібного? )))
Ось такі інсайдерські гойдалки на декілька відсотків буквально за тиждень вважаю треба жорстко присікати, треба в законі про НБУ прописати, що дешевше зливати валюту ніж було її злито в будь який день раніше не можна, і все, само собою все припинеться.
А то НБУ дуріка валяє, коли роздмухує попит не бажанням продавати по 40.60, а потім розчехляє безліміт по 40.15, то це як назвати?
Тупо збитки державі і мутна гра, бо деякі гравці чітко знають коли продавати, а коли ставати назад!
Якщо вже хочеться якійсь рівень тримати, то що заважало поставити раніше безліміт на 40.15 і закрити всі питання?
Ні, треба ж догнати і розпалити мніпаніку малим втручанням в ринок до 40.7, а потім вивалити в декілька разів більше і обвалити до 40.15, всі згодні з таким ручним шулерським форексом, чи знову при інтервенціях за тиждень більше 1-го ярда доларів голова НБУ вигадає, що пропозиція валюти збільшилась, тому і гривня укріпилась, чи брехати і маніпулювати можна, якщо за це не наказує недолугий закон про діяльність НБУ???

Ось так і народжується авторитаризм, популізм та некомпетентність. Під гаслами "караул, пролетаріїв грабують". Треба щоб було просто та зрозуміло. Курс стій раз два. Або курс прямуй туди то і стільки то. А коли досяшгнеш висоти йуХ то йуХ його знає що будемо далі робити. Напевно тоді Океанія поміняється місцями із Остіндією (читали?) і все продовжиться тільки НАВПАКИ.
somilitark ви розчаровуєте таким своїм мисленням. І так на форумі не густо із предметними повідомленнями якщо в топі тижня ось таке або коли людей "ні сіло ні впало" починає раптом дуже сильно турбувати витрати держави на дослідження Антарктики.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:50

Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.

фінпоміч здулась в нуль ((
навіть то що затверджено не дають,
можливо найлегітимніший якісь умови не виконав для надання цієї допомоги.
думаю про курс нижче 40 вже пора потроху забувати.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:59

  Realist написав:somilitark ви розчаровуєте таким своїм мисленням.

Яким мисленням?
Щоб дати по мутним рукам голови НБУ, який цинічно вигадав схему розпилу у вигляді не зрозумілого форекса на міжбанку і рубить бабло на зливі КРЕДИТНОЇ валюти?
Ось що за люди такі, на чивокню теж молилися, бо хай краде ярди, но дає мені вкрасти мої пару тисяч, ось і все що треба знати про вашу "логіку", тільки зараз це виглядає так: нехай зільє ще пару ярдів доларів голова НБУ своїм людям по узгодженим цінам, тільки би моє ОВДП на пару тисяч доларів було в плюс((( СУМНО!!!
А малесенька поправка в новий закон про НБУ вирішила би багато проблем, що якщо ти підвищив ціну злива валюти, то дешевше продавати не можна, тоді би головою почав би думати голова НБУ, а не тепличними умовами торгував би для тих, хто знає алгоритм його керованої не гнучкості(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:02

  sergey_stasyuk555 написав:
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.

фінпоміч здулась в нуль ((

Може нарешті дядя Сем почав задавати питання стосовно керованої гнучкості?
І хто для чого так робить?
Ось і перестав давати валюту, бо бережніше треба з ресурсами, а не грати в сірі\чорні ігри? (((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:23

Украинские чиновники раздражены послом США в Украине Бриджит Бринк, которая много времени уделяет проблеме коррупции в Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свои источники.

По информации телеканала, некоторые украинские официальные лица говорят, что посол США создала ненужную напряженность и упустила из виду главный приоритет — победу в войне против РФ.

Вопрос коррупции в Украине был источником неоднократных разногласий. Так, американские дипломаты и официальные лица требовали решительных действий от правительства.

В США признали наличие напряженности в отношениях с Украиной из-за усилий Вашингтона по борьбе с коррупцией.

https://inforesist.org/smi-v-ukraine-ra ... orrupczii/
Xenon
 
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