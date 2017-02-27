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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:46
somilitark написав: Realist написав:
По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-таки короткостроково
відкотимось нижче 40?. Особисто я за другий варіант.
Але ймовірність 50/50
Ого, як на мене накинулись гривнепатріоти, а вірніше ОВДПешникі, не завжди буває 20+ відсотків річних при стабільному курсі, буває і ноль, дуже рідко буває і мінус, на то вона і нацвалюта)))
А для чого вам пробій 40 вниз, невже бажаєте трохи прикупити нікомунепотрібного? )))
Ось такі інсайдерські гойдалки на декілька відсотків буквально за тиждень вважаю треба жорстко присікати, треба в законі про НБУ прописати, що дешевше зливати валюту ніж було її злито в будь який день раніше не можна
, і все, само собою все припинеться.
А то НБУ дуріка валяє, коли роздмухує попит не бажанням продавати по 40.60, а потім розчехляє безліміт по 40.15, то це як назвати?
Тупо збитки державі і мутна гра, бо деякі гравці чітко знають коли продавати, а коли ставати назад!
Якщо вже хочеться якійсь рівень тримати, то що заважало поставити раніше безліміт на 40.15 і закрити всі питання?
Ні, треба ж догнати і розпалити мніпаніку малим втручанням в ринок до 40.7, а потім вивалити в декілька разів більше і обвалити до 40.15, всі згодні з таким ручним шулерським форексом, чи знову при інтервенціях за тиждень більше 1-го ярда доларів голова НБУ вигадає, що пропозиція валюти збільшилась, тому і гривня укріпилась, чи брехати і маніпулювати можна, якщо за це не наказує недолугий закон про діяльність НБУ???
Ось так і народжується авторитаризм, популізм та некомпетентність. Під гаслами "караул, пролетаріїв грабують". Треба щоб було просто та зрозуміло. Курс стій раз два. Або курс прямуй туди то і стільки то. А коли досяшгнеш висоти йуХ то йуХ його знає що будемо далі робити. Напевно тоді Океанія поміняється місцями із Остіндією (читали?) і все продовжиться тільки НАВПАКИ. somilitark
ви розчаровуєте таким своїм мисленням. І так на форумі не густо із предметними повідомленнями якщо в топі тижня ось таке
або коли людей "ні сіло ні впало" починає раптом дуже сильно турбувати витрати держави на дослідження Антарктики.
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Realist
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:50
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.
фінпоміч здулась в нуль ((
навіть то що затверджено не дають,
можливо найлегітимніший якісь умови не виконав для надання цієї допомоги.
думаю про курс нижче 40 вже пора потроху забувати.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:59
Realist написав:somilitark
ви розчаровуєте таким своїм мисленням.
Яким мисленням?
Щоб дати по мутним рукам голови НБУ, який цинічно вигадав схему розпилу у вигляді не зрозумілого форекса на міжбанку і рубить бабло на зливі КРЕДИТНОЇ валюти?
Ось що за люди такі, на чивокню теж молилися, бо хай краде ярди, но дає мені вкрасти мої пару тисяч, ось і все що треба знати про вашу "логіку", тільки зараз це виглядає так: нехай зільє ще пару ярдів доларів голова НБУ своїм людям по узгодженим цінам, тільки би моє ОВДП на пару тисяч доларів було в плюс((( СУМНО!!!
А малесенька поправка в новий закон про НБУ вирішила би багато проблем, що якщо ти підвищив ціну злива валюти, то дешевше продавати не можна, тоді би головою почав би думати голова НБУ, а не тепличними умовами торгував би для тих, хто знає алгоритм його керованої не гнучкості(((
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:02
sergey_stasyuk555 написав:
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.
фінпоміч здулась в нуль ((
Може нарешті дядя Сем почав задавати питання стосовно керованої гнучкості?
І хто для чого так робить?
Ось і перестав давати валюту, бо бережніше треба з ресурсами, а не грати в сірі\чорні ігри? (((
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:32
Xenon
відповідь кловани вустами верещук озучили ще до війни:
а зараз взагалі розмови на цю тему не на часі та іпсо...
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sergey_stasyuk555
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:19
Ще один момент. Останні 3 дні дивлюся на ринок середне- та довгострокових гривнєвих ОВДП при купівлі через Приват24 - так дохідність знаходиться в діапазоні 13.5 - 14.5%.
Раніше було на 2-3 відсотки вище.
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Denik
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:34
Denik написав:
Ще один момент. Останні 3 дні дивлюся на ринок середне- та довгострокових гривнєвих ОВДП при купівлі через Приват24 - так дохідність знаходиться в діапазоні 13.5 - 14.5%.
Раніше було на 2-3 відсотки вище.
Випуск UA4000230213.
Погашення 2025-03-12 (277 д.)
Ціна за од. 1056.72.
Доходність 15%.
Випуск UA4000228910.
Погашення Погашення 2025-07-23 (410 д.).
Ціна за од. 1103.05.
Доходність 15.25%.
Чи у вас якійсь свій Приват, який показує щось не таке?
Якщо 13-го знизять ставку ще, то просто виштовхнуть гривневих ОВДПешників в валюту, НБУ грає в мутні ігри, час запитати на кого він працює?(((
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somilitark
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:57
sergey_stasyuk555 написав:
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.
фінпоміч здулась в нуль ((
думаю про курс нижче 40 вже пора потроху забувати.
На готівці нижче 40 вже не буде,
на міжбанку можливо й продавлять трохи нижче ненадовго.
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