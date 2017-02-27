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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11463114641146511466>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 48
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
6%
3
39,50-40,00
13%
6
40,00-40,50
19%
9
40,50-41,00
17%
8
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
13%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:46

  somilitark написав:
  Realist написав:По курсу. Всі ми чекали відкат. Він відбувся. Зараз на черзі наступне питання. Чи далі боковик, чи ми все-таки короткостроково відкотимось нижче 40?. Особисто я за другий варіант. Але ймовірність 50/50

Ого, як на мене накинулись гривнепатріоти, а вірніше ОВДПешникі, не завжди буває 20+ відсотків річних при стабільному курсі, буває і ноль, дуже рідко буває і мінус, на то вона і нацвалюта)))
А для чого вам пробій 40 вниз, невже бажаєте трохи прикупити нікомунепотрібного? )))
Ось такі інсайдерські гойдалки на декілька відсотків буквально за тиждень вважаю треба жорстко присікати, треба в законі про НБУ прописати, що дешевше зливати валюту ніж було її злито в будь який день раніше не можна, і все, само собою все припинеться.
А то НБУ дуріка валяє, коли роздмухує попит не бажанням продавати по 40.60, а потім розчехляє безліміт по 40.15, то це як назвати?
Тупо збитки державі і мутна гра, бо деякі гравці чітко знають коли продавати, а коли ставати назад!
Якщо вже хочеться якійсь рівень тримати, то що заважало поставити раніше безліміт на 40.15 і закрити всі питання?
Ні, треба ж догнати і розпалити мніпаніку малим втручанням в ринок до 40.7, а потім вивалити в декілька разів більше і обвалити до 40.15, всі згодні з таким ручним шулерським форексом, чи знову при інтервенціях за тиждень більше 1-го ярда доларів голова НБУ вигадає, що пропозиція валюти збільшилась, тому і гривня укріпилась, чи брехати і маніпулювати можна, якщо за це не наказує недолугий закон про діяльність НБУ???

Ось так і народжується авторитаризм, популізм та некомпетентність. Під гаслами "караул, пролетаріїв грабують". Треба щоб було просто та зрозуміло. Курс стій раз два. Або курс прямуй туди то і стільки то. А коли досяшгнеш висоти йуХ то йуХ його знає що будемо далі робити. Напевно тоді Океанія поміняється місцями із Остіндією (читали?) і все продовжиться тільки НАВПАКИ.
somilitark ви розчаровуєте таким своїм мисленням. І так на форумі не густо із предметними повідомленнями якщо в топі тижня ось таке або коли людей "ні сіло ні впало" починає раптом дуже сильно турбувати витрати держави на дослідження Антарктики.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:50

Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.

фінпоміч здулась в нуль ((
навіть то що затверджено не дають,
можливо найлегітимніший якісь умови не виконав для надання цієї допомоги.
думаю про курс нижче 40 вже пора потроху забувати.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:59

  Realist написав:somilitark ви розчаровуєте таким своїм мисленням.

Яким мисленням?
Щоб дати по мутним рукам голови НБУ, який цинічно вигадав схему розпилу у вигляді не зрозумілого форекса на міжбанку і рубить бабло на зливі КРЕДИТНОЇ валюти?
Ось що за люди такі, на чивокню теж молилися, бо хай краде ярди, но дає мені вкрасти мої пару тисяч, ось і все що треба знати про вашу "логіку", тільки зараз це виглядає так: нехай зільє ще пару ярдів доларів голова НБУ своїм людям по узгодженим цінам, тільки би моє ОВДП на пару тисяч доларів було в плюс((( СУМНО!!!
А малесенька поправка в новий закон про НБУ вирішила би багато проблем, що якщо ти підвищив ціну злива валюти, то дешевше продавати не можна, тоді би головою почав би думати голова НБУ, а не тепличними умовами торгував би для тих, хто знає алгоритм його керованої не гнучкості(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:02

  sergey_stasyuk555 написав:
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.

фінпоміч здулась в нуль ((

Може нарешті дядя Сем почав задавати питання стосовно керованої гнучкості?
І хто для чого так робить?
Ось і перестав давати валюту, бо бережніше треба з ресурсами, а не грати в сірі\чорні ігри? (((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:32

Xenon
відповідь кловани вустами верещук озучили ще до війни:
а зараз взагалі розмови на цю тему не на часі та іпсо...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ще один момент. Останні 3 дні дивлюся на ринок середне- та довгострокових гривнєвих ОВДП при купівлі через Приват24 - так дохідність знаходиться в діапазоні 13.5 - 14.5%.
Раніше було на 2-3 відсотки вище.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:34

  Denik написав:Ще один момент. Останні 3 дні дивлюся на ринок середне- та довгострокових гривнєвих ОВДП при купівлі через Приват24 - так дохідність знаходиться в діапазоні 13.5 - 14.5%.
Раніше було на 2-3 відсотки вище.

Випуск UA4000230213.
Погашення 2025-03-12 (277 д.)
Ціна за од. 1056.72.
Доходність 15%.


Випуск UA4000228910.
Погашення Погашення 2025-07-23 (410 д.).
Ціна за од. 1103.05.
Доходність 15.25%.
Чи у вас якійсь свій Приват, який показує щось не таке?

Якщо 13-го знизять ставку ще, то просто виштовхнуть гривневих ОВДПешників в валюту, НБУ грає в мутні ігри, час запитати на кого він працює?(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:57

  sergey_stasyuk555 написав:
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.

фінпоміч здулась в нуль ((
думаю про курс нижче 40 вже пора потроху забувати.

На готівці нижче 40 вже не буде,
на міжбанку можливо й продавлять трохи нижче ненадовго.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Випуск UA4000230213.
Погашення 2025-03-12 (277 д.)
Ціна за од. 1056.72.
Доходність 15%.

Це номінал - 15%. Калькулятор дохідності при 500 тис. грн. показує - 13.64%
  somilitark написав:Випуск UA4000228910.
Погашення Погашення 2025-07-23 (410 д.).
Ціна за од. 1103.05.
Доходність 15.25%.
Чи у вас якійсь свій Приват, який показує щось не таке?

13.46% - По калькулятору дохідності.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:54

  Denik написав:
Чи у вас якійсь свій Приват, який показує щось не таке?

13.46% - По калькулятору дохідності.

Купляйте через Дію у інших ті ж папери і буде 16%, бо приват лупить добрячі комісії, якщо візьмете мін. к-ть то і 12% вийде чистими.

Не знаю чому обурюються підняттю курсу. Чи можна було собі дозволяти в цих реаліях індексувати пенсії і бюджетні зарплати, також риторичне питання.
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 07 чер, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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