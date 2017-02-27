asti
50 в сентябре ждать или под ёлочку(с тарахтящим генератором и растопленным для кофе снегом)?
Главное ёлочками потом на крещенские морозы буржуйки не топить...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:55
asti
50 в сентябре ждать или под ёлочку(с тарахтящим генератором и растопленным для кофе снегом)?
Главное ёлочками потом на крещенские морозы буржуйки не топить...
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:05
Somilitark,
То ж одна з вимог НАЧЕБТО була чи то кредиторів,чи то МВФ - відмовитися від фіксованого курсу.
Але за гамбургським рахунком я з вами згоден.
Будь-яка гарна ідея в Україні має здатність вироджуватися за рахунок великої кількості розумників.
Залишається відкритим питання, чому вони строєм не ходять.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:21
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року
На Вашу думку, які шанси на отримання траншів від МВФ? Коли варто чекати чергового траншу?
Зараз переглядають цей форум: l_e_x і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|