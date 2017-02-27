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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11464114651146611467>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 48
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
6%
3
39,50-40,00
13%
6
40,00-40,50
19%
9
40,50-41,00
17%
8
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
13%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:55

asti
50 в сентябре ждать или под ёлочку(с тарахтящим генератором и растопленным для кофе снегом)?
Главное ёлочками потом на крещенские морозы буржуйки не топить...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:05

Somilitark,
То ж одна з вимог НАЧЕБТО була чи то кредиторів,чи то МВФ - відмовитися від фіксованого курсу.
Але за гамбургським рахунком я з вами згоден.
Будь-яка гарна ідея в Україні має здатність вироджуватися за рахунок великої кількості розумників.
Залишається відкритим питання, чому вони строєм не ходять.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року

На Вашу думку, які шанси на отримання траншів від МВФ? Коли варто чекати чергового траншу?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:36

  asti написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.

фінпоміч здулась в нуль ((
думаю про курс нижче 40 вже пора потроху забувати.

На готівці нижче 40 вже не буде,
на міжбанку можливо й продавлять трохи нижче ненадовго.

Почему у многих такая уверенность, что ниже 40,00 грн за USD (на наличном) уже не будет?
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:37

  барабашов написав:asti
50 в сентябре ждать или под ёлочку(с тарахтящим генератором и растопленным для кофе снегом)?
Главное ёлочками потом на крещенские морозы буржуйки не топить...
в том и дело, шо в руках НБУ сделать любой подобный кульбит. Например, 50 в сентябре, а "под йолочку" вернуть на 40 на фоне зерновых гиперпродаж каких-нибудь (они же будут огого, да, Denik ? )
Такие горки же явно профитнее нбушным"посвященным".
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 07 чер, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:39

  Victor8 написав:
  asti написав:
На готівці нижче 40 вже не буде,
на міжбанку можливо й продавлять трохи нижче ненадовго.

Почему у многих такая уверенность, что ниже 40,00 грн за USD (на наличном) уже не будет?
не у всех 8)
39.6-39.80 может быть в начале июля при приходе хоть каких-то из тех обещанных млрд. западной помощи
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:50

  somilitark написав:Якщо 13-го знизять ставку ще, то просто виштовхнуть гривневих ОВДПешників в валюту, НБУ грає в мутні ігри,
час запитати на кого він працює?(((
:mrgreen: Как минимум, старательно исполняют высочайшие волеиз'явления. В ОП идея фикс, кажущаяся панацеей уже целых 5 лет, - низкие ставки для кредитования. Им кто-то учебник 1954 года зачитал.
А про "экономику войны" - не знаю, есть ли такие учебники?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 15:34

  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Якщо 13-го знизять ставку ще, то просто виштовхнуть гривневих ОВДПешників в валюту, НБУ грає в мутні ігри,
час запитати на кого він працює?(((
:mrgreen: Как минимум, старательно исполняют высочайшие волеиз'явления. В ОП идея фикс, кажущаяся панацеей уже целых 5 лет, - низкие ставки для кредитования. Им кто-то учебник 1954 года зачитал.
А про "экономику войны" - не знаю, есть ли такие учебники?

Я вважаю велику ставку встановили, щоб підтримати банки, а зараз банки трохи погрілись на депосертифікатах, зализали рани від непрацюючих кредитів, портфелі причесали і привели в порядок, можна і прикрутити кран.
Економіка складна штука, одне лікуєш, інше страждає.
Вірю, що є і факт інсайдерської торгівлі, хтось добряче покатався на державних цінних паперах, а зараз вдало вискочив і чекає коли девал дійде до якоїсь точки, а потім назад запригне, коли девал не буде загрожувати і ставки будуть відносно високі.
На то вона і треба керована гнучкість, щоб заробити на ландони і можна вийти з онуками на безбідну старість, може вже не в похмурі ландони поїдуть, а в сонячну Флоріду.

Київ працює 40.65 на 40.75, відрив від міжбанка солідний, моя думка, що все таки став народ тікати в валюту з гривні, не хоче випробовувати долю в гривневих депозитах і ОВДП...
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 07 чер, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 15:39

  Victor8 написав:Почему у многих такая уверенность, что ниже 40,00 грн за USD (на наличном) уже не будет?

Говорят экономика (ВВП) сильно кашляет
А расходы бюджета растут
Хотя это уже без разницы
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 15:46

  Victor8 написав:Почему у многих такая уверенность, что ниже 40,00 грн за USD (на наличном) уже не будет?

Бо це рідкісна дурість.
Депозитчикам звичайно приємно мріяти, це корисно для людини, але шкідливо для державних фінансів.
А якщо такий фінт ушами замутить містер керована гнучкість, то його точно попросять на вихід, це в кращому випадку, в гіршому запроторять за грати, бо вже навіть слон в зоопарку здогадається про мутну інсайдерську торгівлю і необхідність покарати винних((((
somilitark
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