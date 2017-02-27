asti
50 в сентябре ждать или под ёлочку(с тарахтящим генератором и растопленным для кофе снегом)?
Главное ёлочками потом на крещенские морозы буржуйки не топить...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:55
asti
50 в сентябре ждать или под ёлочку(с тарахтящим генератором и растопленным для кофе снегом)?
Главное ёлочками потом на крещенские морозы буржуйки не топить...
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:05
Somilitark,
То ж одна з вимог НАЧЕБТО була чи то кредиторів,чи то МВФ - відмовитися від фіксованого курсу.
Але за гамбургським рахунком я з вами згоден.
Будь-яка гарна ідея в Україні має здатність вироджуватися за рахунок великої кількості розумників.
Залишається відкритим питання, чому вони строєм не ходять.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:21
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року
На Вашу думку, які шанси на отримання траншів від МВФ? Коли варто чекати чергового траншу?
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:36
Почему у многих такая уверенность, что ниже 40,00 грн за USD (на наличном) уже не будет?
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:37
в том и дело, шо в руках НБУ сделать любой подобный кульбит. Например, 50 в сентябре, а "под йолочку" вернуть на 40 на фоне зерновых гиперпродаж каких-нибудь (они же будут огого, да, Denik ? )
Такие горки же явно профитнее нбушным"посвященным".
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 07 чер, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:39
не у всех
39.6-39.80 может быть в начале июля при приходе хоть каких-то из тех обещанных млрд. западной помощи
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:50
Как минимум, старательно исполняют высочайшие волеиз'явления. В ОП идея фикс, кажущаяся панацеей уже целых 5 лет, - низкие ставки для кредитования. Им кто-то учебник 1954 года зачитал.
А про "экономику войны" - не знаю, есть ли такие учебники?
Додано: П'ят 07 чер, 2024 15:34
Я вважаю велику ставку встановили, щоб підтримати банки, а зараз банки трохи погрілись на депосертифікатах, зализали рани від непрацюючих кредитів, портфелі причесали і привели в порядок, можна і прикрутити кран.
Економіка складна штука, одне лікуєш, інше страждає.
Вірю, що є і факт інсайдерської торгівлі, хтось добряче покатався на державних цінних паперах, а зараз вдало вискочив і чекає коли девал дійде до якоїсь точки, а потім назад запригне, коли девал не буде загрожувати і ставки будуть відносно високі.
На то вона і треба керована гнучкість, щоб заробити на ландони і можна вийти з онуками на безбідну старість, може вже не в похмурі ландони поїдуть, а в сонячну Флоріду.
Київ працює 40.65 на 40.75, відрив від міжбанка солідний, моя думка, що все таки став народ тікати в валюту з гривні, не хоче випробовувати долю в гривневих депозитах і ОВДП...
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 07 чер, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 15:39
Додано: П'ят 07 чер, 2024 15:46
Бо це рідкісна дурість.
Депозитчикам звичайно приємно мріяти, це корисно для людини, але шкідливо для державних фінансів.
А якщо такий фінт ушами замутить містер керована гнучкість, то його точно попросять на вихід, це в кращому випадку, в гіршому запроторять за грати, бо вже навіть слон в зоопарку здогадається про мутну інсайдерську торгівлю і необхідність покарати винних((((
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