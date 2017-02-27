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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 48
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
6%
3
39,50-40,00
13%
6
40,00-40,50
19%
9
40,50-41,00
17%
8
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
13%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А чому це євро та голда так гепнулись? Що там за новини перед шабатом?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Купляйте через Дію у інших ті ж папери і буде 16%, бо приват лупить добрячі комісії, якщо візьмете мін. к-ть то і 12% вийде чистими.

Я не купую мінімальні кількості. Приватівські комісії десяті долі відсотку дохідності зате можна переуинути гроші з Універсальної на КДВ.

Впала дохідність на ринку облігацій загалом.
https://uainvest.com.ua/ukrbonds
Приватівські ціни облігацій цілком ринкові.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:13.46% - По калькулятору дохідності.

  Denik написав:Я не купую мінімальні кількості. Приватівські комісії десяті долі відсотку дохідності зате можна переуинути гроші з Універсальної на КДВ.

Дана дохідність на 500 паперів. Ок. А чого не підходить купити з універсалки, виплата, наприклад, на сенс, а там спокійно далі кидати практично будь-куди, але без витрат 1650 і відповідно отримати саме 15,25%?
Але як собі бажаєте.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:20

  Denik написав:Я не купую мінімальні кількості. Приватівські комісії десяті долі відсотку дохідності зате можна переуинути гроші з Універсальної на КДВ.

У КДВ комис на зачисление ограничен 50 грн. Депозитарные услуги будут немного дороже. Но дело вкуса, конечно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:56

  somilitark написав:
  Victor8 написав:Почему у многих такая уверенность, что ниже 40,00 грн за USD (на наличном) уже не будет?

Бо це рідкісна дурість.
Депозитчикам звичайно приємно мріяти, це корисно для людини, але шкідливо для державних фінансів.
А якщо такий фінт ушами замутить містер керована гнучкість, то його точно попросять на вихід, це в кращому випадку, в гіршому запроторять за грати, бо вже навіть слон в зоопарку здогадається про мутну інсайдерську торгівлю і необхідність покарати винних((((

містер керована гнучкість легко об'яснит любую просадку курса $ на 0.5-1,5 грн заходом на счета тех 2...4...6 ярдов западной помощи.
Он же имеет какую-то хоть приближенную инфу про время ее прихода. Вот тогда и подсуетят просадку.
flysoulfly
 
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