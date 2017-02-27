Denik написав:13.46% - По калькулятору дохідності.
Denik написав:Я не купую мінімальні кількості. Приватівські комісії десяті долі відсотку дохідності зате можна переуинути гроші з Універсальної на КДВ.
Дана дохідність на 500 паперів. Ок. А чого не підходить купити з універсалки, виплата, наприклад, на сенс, а там спокійно далі кидати практично будь-куди, але без витрат 1650 і відповідно отримати саме 15,25%? Але як собі бажаєте.
Victor8 написав:Почему у многих такая уверенность, что ниже 40,00 грн за USD (на наличном) уже не будет?
Бо це рідкісна дурість. Депозитчикам звичайно приємно мріяти, це корисно для людини, але шкідливо для державних фінансів. А якщо такий фінт ушами замутить містер керована гнучкість, то його точно попросять на вихід, це в кращому випадку, в гіршому запроторять за грати, бо вже навіть слон в зоопарку здогадається про мутну інсайдерську торгівлю і необхідність покарати винних((((
містер керована гнучкість легко об'яснит любую просадку курса $ на 0.5-1,5 грн заходом на счета тех 2...4...6 ярдов западной помощи. Он же имеет какую-то хоть приближенную инфу про время ее прихода. Вот тогда и подсуетят просадку.