У травні заплановані €1,9 млрд. не зайшли, тому переносяться на червень. Також начебто є ймовірність траншу від МВФ...
ви майже вгадали, 695 млн. )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У травні заплановані €1,9 млрд. не зайшли, тому переносяться на червень. Також начебто є ймовірність траншу від МВФ...
ви майже вгадали, 695 млн. )
Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:04
Україна отримає необхідну на рік міжнародну фінансову допомо
Україна отримає необхідну на рік міжнародну фінансову допомогу – міністр
Обсяг необхідної Україні допомоги на цей рік встановлено на рівні 38 млрд. доларів, і Україна зможе отримати ці кошти в повному обсязі, за умови виконання необхідних реформ та ухвалення відповідних законів. Про це під час години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
“У доларовому еквіваленті потреба у зовнішньому фінансуванні складає 38 млрд доларів. Ці кошти можуть бути спрямовані на закриття видатків соціально-гуманітарного напрямку, але жодним чином не покривають видатки оборонного характеру. На сьогодні від міжнародних партнерів надійшло вже 11,8 млрд доларів», – сказав Марченко.
Він наголосив, що якщо вдасться вчасно прийняти рішення щодо проведення реформ та ухвалити необхідні законопроєкти, акти уряду, то кошти в обсязі $38 млрд надійдуть до кінця року.
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