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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:04
somilitark написав:
Тобто очікую до кінця червня другий транш в розмірі 4 або 4.5 ярда євро.
У травні заплановані €1,9 млрд. не зайшли, тому переносяться на червень. Також начебто є ймовірність траншу від МВФ...
somilitark написав:
скоріш за все сумарно за тиждень буде лямів 700
ви майже вгадали, 695 млн. )
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:04
Vert написав:
Чому не було фінансової допомоги ЄС у травні?
Україна отримає необхідну на рік міжнародну фінансову допомогу – міністр
Обсяг необхідної Україні допомоги на цей рік встановлено на рівні 38 млрд. доларів, і Україна зможе отримати ці кошти в повному обсязі, за умови виконання необхідних реформ та ухвалення відповідних законів. Про це під час години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
“У доларовому еквіваленті потреба у зовнішньому фінансуванні складає 38 млрд доларів. Ці кошти можуть бути спрямовані на закриття видатків соціально-гуманітарного напрямку, але жодним чином не покривають видатки оборонного характеру. На сьогодні від міжнародних партнерів надійшло вже 11,8 млрд доларів», – сказав Марченко.
Він наголосив, що якщо вдасться вчасно прийняти рішення щодо проведення реформ та ухвалити необхідні законопроєкти, акти уряду, то кошти в обсязі $38 млрд надійдуть до кінця року.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:42
foxluck написав: ihorsic написав:
А чому це євро та голда так гепнулись?
Європейський центробанк трохи знизив облікову ставку (бо змогли зменшити інфляцію в єврозоні)
вчера,
но вчера не гепнулось совсем
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flysoulfly
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:46
Вышли шикарные данные по новым рабочим местам вне сельского хозяйства в США.
Типа меньше шансов на снижение ставки ФРС в этом году.
ЕЦБ тут в стороне
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Чукча2
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Додано: Суб 08 чер, 2024 09:04
Чукча2 написав:
Вышли шикарные данные по новым рабочим местам вне сельского хозяйства в США.
Типа меньше шансов на снижение ставки ФРС в этом году.
ЕЦБ тут в стороне
Хотя в тот же момент безработица выросла с 3,9 до 4,0 процентов
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SAndriy1
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Додано: Суб 08 чер, 2024 21:08
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vitaliiangel
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Додано: Нед 09 чер, 2024 07:50
Ой+ написав: Denik написав:
Чи у вас якійсь свій Приват, який показує щось не таке?
13.46% - По калькулятору дохідності.
Купляйте через Дію у інших ті ж папери і буде 16%, бо приват лупить добрячі комісії, якщо візьмете мін. к-ть то і 12% вийде чистими.
Не знаю чому обурюються підняттю курсу. Чи можна було собі дозволяти в цих реаліях індексувати пенсії і бюджетні зарплати, також риторичне питання.
слідкуйте за руками: проіндексували, продевалювали, і підвищені "пенсії і бюджетні зарплати" в доларах вийшли нижчим
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flyman
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Додано: Нед 09 чер, 2024 07:52
flysoulfly написав:
somilitark написав:
Якщо 13-го знизять ставку ще, то просто виштовхнуть гривневих ОВДПешників в валюту, НБУ грає в мутні ігри,
час запитати на кого він працює?(((
Как минимум, старательно исполняют высочайшие волеиз'явления. В ОП идея фикс, кажущаяся панацеей уже целых 5 лет, - низкие ставки для кредитования. Им кто-то учебник 1954 года зачитал.
А про "экономику войны" - не знаю, есть ли такие учебники?
Ердоганономіка, Том 1: "Стимуляці симулякра"
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Додано: Нед 09 чер, 2024 07:53
vitaliiangel А чому лише капсом а не жирним, великим капсом і червоним?
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Василь-Рівне
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