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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11466114671146811469>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 53
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
6%
3
39,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
21%
11
40,50-41,00
17%
9
41,00-41,50
13%
7
41,50-42,00
13%
7
42,00-42,50
4%
2
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
6%
3
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Тобто очікую до кінця червня другий транш в розмірі 4 або 4.5 ярда євро.
У травні заплановані €1,9 млрд. не зайшли, тому переносяться на червень. Також начебто є ймовірність траншу від МВФ...
  somilitark написав:скоріш за все сумарно за тиждень буде лямів 700
ви майже вгадали, 695 млн. )
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:04

Україна отримає необхідну на рік міжнародну фінансову допомо

  Vert написав:Чому не було фінансової допомоги ЄС у травні?


Україна отримає необхідну на рік міжнародну фінансову допомогу – міністр
Обсяг необхідної Україні допомоги на цей рік встановлено на рівні 38 млрд. доларів, і Україна зможе отримати ці кошти в повному обсязі, за умови виконання необхідних реформ та ухвалення відповідних законів. Про це під час години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

“У доларовому еквіваленті потреба у зовнішньому фінансуванні складає 38 млрд доларів. Ці кошти можуть бути спрямовані на закриття видатків соціально-гуманітарного напрямку, але жодним чином не покривають видатки оборонного характеру. На сьогодні від міжнародних партнерів надійшло вже 11,8 млрд доларів», – сказав Марченко.

Він наголосив, що якщо вдасться вчасно прийняти рішення щодо проведення реформ та ухвалити необхідні законопроєкти, акти уряду, то кошти в обсязі $38 млрд надійдуть до кінця року.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:42

  foxluck написав:
  ihorsic написав:А чому це євро та голда так гепнулись?

Європейський центробанк трохи знизив облікову ставку (бо змогли зменшити інфляцію в єврозоні)
вчера,
но вчера не гепнулось совсем
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:46

Вышли шикарные данные по новым рабочим местам вне сельского хозяйства в США.

Типа меньше шансов на снижение ставки ФРС в этом году.

ЕЦБ тут в стороне
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 09:04

  Чукча2 написав:Вышли шикарные данные по новым рабочим местам вне сельского хозяйства в США.

Типа меньше шансов на снижение ставки ФРС в этом году.

ЕЦБ тут в стороне

Хотя в тот же момент безработица выросла с 3,9 до 4,0 процентов
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 21:08

ЕКОНОМІЧНИЙ СПАД В УКРАЇНІ ПРИЗВЕДЕ ДО ЗРОСТАННЯ ДОЛАРУ ВИЩЕ 42 ГРИВЕНЬ ВЖЕ ЦЬОГО РОКУ - ЕКСПЕРТ

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ekonomichni ... pert-.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 07:50

  Ой+ написав:
  Denik написав:
Чи у вас якійсь свій Приват, який показує щось не таке?

13.46% - По калькулятору дохідності.

Купляйте через Дію у інших ті ж папери і буде 16%, бо приват лупить добрячі комісії, якщо візьмете мін. к-ть то і 12% вийде чистими.

Не знаю чому обурюються підняттю курсу. Чи можна було собі дозволяти в цих реаліях індексувати пенсії і бюджетні зарплати, також риторичне питання.

слідкуйте за руками: проіндексували, продевалювали, і підвищені "пенсії і бюджетні зарплати" в доларах вийшли нижчим
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 07:52

  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Якщо 13-го знизять ставку ще, то просто виштовхнуть гривневих ОВДПешників в валюту, НБУ грає в мутні ігри,
час запитати на кого він працює?(((
:mrgreen: Как минимум, старательно исполняют высочайшие волеиз'явления. В ОП идея фикс, кажущаяся панацеей уже целых 5 лет, - низкие ставки для кредитования. Им кто-то учебник 1954 года зачитал.
А про "экономику войны" - не знаю, есть ли такие учебники?

Ердоганономіка, Том 1: "Стимуляці симулякра"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 07:53

vitaliiangel А чому лише капсом а не жирним, великим капсом і червоним?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:05

  vitaliiangel написав:
ЕКОНОМІЧНИЙ СПАД В УКРАЇНІ ПРИЗВЕДЕ ДО ЗРОСТАННЯ ДОЛАРУ ВИЩЕ 42 ГРИВЕНЬ ВЖЕ ЦЬОГО РОКУ - ЕКСПЕРТ

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ekonomichni ... pert-.html

Размер спада кто то знает?
проскакивали данные
1 квартал 2024 (без блекаута) к 1 кварталу 2023(был блекаут) минус 15%
UA
 
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