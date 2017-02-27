Размер спада кто то знает? проскакивали данные 1 квартал 2024 (без блекаута) к 1 кварталу 2023(был блекаут) минус 15%
Якщо би втримались на 42 з коп., то це тільки девальвація 4% від теперішнього рівня, що навіть для грвивнедепозитчиків-овдпешників не страшно. Але можливі гірші сценарії як для курсу, так і для більш глобальних речей.
Размер спада кто то знает? проскакивали данные 1 квартал 2024 (без блекаута) к 1 кварталу 2023(был блекаут) минус 15%
в 1-му кварталі 2024 був ріст ввп біля 3%, про мінус 15% могло шось проскакувати лише на кацапських помийках. з травня напевно почалось погіршення, розміри ще ніхто не знає, але можна припустити що таки пірнули в мінус по ввп.
Размер спада кто то знает? проскакивали данные 1 квартал 2024 (без блекаута) к 1 кварталу 2023(был блекаут) минус 15%
Якщо би втримались на 42 з коп., то це тільки девальвація 4% від теперішнього рівня, що навіть для грвивнедепозитчиків-овдпешників не страшно. Але можливі гірші сценарії як для курсу, так і для більш глобальних речей.
або 8-10% річних. а оскільки зараз девал дійсно керований, то дуже вірогідно що за цим сценарієм й будемо рухатися.
бо бачу, що дехто намагається робити якийсь припущення, при чому взагалі не дивлячись на цифри. но то таке.
що не так з цифрами. є два звіти, де модна побачити валютні інтервенції НБУ. власне "Результати валютних інтервенцій НБУ " - це прямий звіт. та опосередковано - в "Аналізі ліквідності" - тем де гривня вилучається з банківської системи стаття "1.3 Інші монетарні операції ". Зазвичай ці цифри корелюють. але на тижнях, коли відбулося найбільше зростання курсу 20-31.05 вони не співпали.
інтервенції 20-24.05 - 684 млн дол 27-31.05 - 1 091 млн дол цими цифрами всі й оперують
а от згідно аналізу ліквідності 20-24.05 - 18,2 ярди грн (або 457 млн дол) 27-31.05 - 52,5 ярди грн (або 1 318 млн дол)
більше, якщо дивитися по днях, найбільші обсяги купівлі валюти зі сторони клієнті припали на 24 - 500 млн дол та 28 - 639 млн дол при середньому десь 250 млн дол, а задовольнили весь цей попит лише 28 числа, коли продали десь 785 млн дол, бо 27 числа продажу не було взагалі.
після цього всі побачили, як курс пішов догори.
хто що знає, які припущення? що відбувалося на міжбанку в ці 3 дні - 24,27,28?
й чому зараз керований курс та всі ці розмови про зміни клієнтського попиту трохи умовні?
бо на цьому тижні клієнтськи попит був трохи вище за середній в першій половині тижня - десь 270 млн дол (за другу ще немає інфо), пропозиція звичайна 200 млн дол. міжбанк десь на рівні другої половини минулого тижня - а курс рухався навпаки впевнено вниз весь тиждень. НБУ почав виходити раніше з інтервенціями з низьким курсом?
щось минулого тижня пішло не за планом. хтось злякався/чи отримав по шапці - й на цьому тижні все привели до потрібних цифр?
тому прогноз варіант - 40 -поточний, кінець року - 42 - поки що дуже вірогідний
Shaman написав:давайте трохи накинемо конспірології
бо бачу, що дехто намагається робити якийсь припущення, при чому взагалі не дивлячись на цифри. но то таке.
що не так з цифрами. є два звіти, де модна побачити валютні інтервенції НБУ. власне "Результати валютних інтервенцій НБУ " - це прямий звіт. та опосередковано - в "Аналізі ліквідності" - тем де гривня вилучається з банківської системи стаття "1.3 Інші монетарні операції ". Зазвичай ці цифри корелюють. але на тижнях, коли відбулося найбільше зростання курсу 20-31.05 вони не співпали.
інтервенції 20-24.05 - 684 млн дол 27-31.05 - 1 091 млн дол цими цифрами всі й оперують
а от згідно аналізу ліквідності 20-24.05 - 18,2 ярди грн (або 457 млн дол) 27-31.05 - 52,5 ярди грн (або 1 318 млн дол)
більше, якщо дивитися по днях, найбільші обсяги купівлі валюти зі сторони клієнті припали на 24 - 500 млн дол та 28 - 639 млн дол при середньому десь 250 млн дол, а задовольнили весь цей попит лише 28 числа, коли продали десь 785 млн дол, бо 27 числа продажу не було взагалі.
після цього всі побачили, як курс пішов догори.
хто що знає, які припущення? що відбувалося на міжбанку в ці 3 дні - 24,27,28?
Обратил внимание, что сумма за две недели совпадает с обычной для анализа ликвидности точностью. На основании этого факта попробую построить жутко конспирологическую теорию. Сцена первая: в пятницу после 15 на рынок выходит крупный (ые) покупатель, и НБУ закрывает его в режиме том. В статистику валютного рынка сумма попадает, а в анализ ликвидности - нет, поскольку нет движения средств. Сцена вторая: в понедельник США отмечают день поминовения, операция тоже не проходит. Сцена третья: проходит сделка (и), заключённая в пятницу, анализ ликвидности догоняет валютную статистику. Объем, который аккумулировались более двух сессий получился весьма впечатляющим.
Рост курса вполне можно связать со всплеском спроса в пятницу.
Shaman написав:давайте трохи накинемо конспірології
бо бачу, що дехто намагається робити якийсь припущення, при чому взагалі не дивлячись на цифри. но то таке.
що не так з цифрами. є два звіти, де модна побачити валютні інтервенції НБУ. власне "Результати валютних інтервенцій НБУ " - це прямий звіт. та опосередковано - в "Аналізі ліквідності" - тем де гривня вилучається з банківської системи стаття "1.3 Інші монетарні операції ". Зазвичай ці цифри корелюють. але на тижнях, коли відбулося найбільше зростання курсу 20-31.05 вони не співпали.
інтервенції 20-24.05 - 684 млн дол 27-31.05 - 1 091 млн дол цими цифрами всі й оперують
а от згідно аналізу ліквідності 20-24.05 - 18,2 ярди грн (або 457 млн дол) 27-31.05 - 52,5 ярди грн (або 1 318 млн дол)
більше, якщо дивитися по днях, найбільші обсяги купівлі валюти зі сторони клієнті припали на 24 - 500 млн дол та 28 - 639 млн дол при середньому десь 250 млн дол, а задовольнили весь цей попит лише 28 числа, коли продали десь 785 млн дол, бо 27 числа продажу не було взагалі.
після цього всі побачили, як курс пішов догори.
хто що знає, які припущення? що відбувалося на міжбанку в ці 3 дні - 24,27,28?
Обратил внимание, что сумма за две недели совпадает с обычной для анализа ликвидности точностью. На основании этого факта попробую построить жутко конспирологическую теорию. Сцена первая: в пятницу после 15 на рынок выходит крупный (ые) покупатель, и НБУ закрывает его в режиме том. В статистику валютного рынка сумма попадает, а в анализ ликвидности - нет, поскольку нет движения средств. Сцена вторая: в понедельник США отмечают день поминовения, операция тоже не проходит. Сцена третья: проходит сделка (и), заключённая в пятницу, анализ ликвидности догоняет валютную статистику. Объем, который аккумулировались более двух сессий получился весьма впечатляющим.
Рост курса вполне можно связать со всплеском спроса в пятницу.
Видимо, так и было.
В дополнение можно 5 коп. от партии настоящих конспирологов? (но всьо реальнее слухов про возможность мира с русньой) : Бабульки на лавках балакали, шо всплеск спроса был из-за ВНЄЗАПНО выходящего два дня с огромной для нынешнего межбанка покупкой (цифру не помню , итого около 500 или600+ млн.долл. ...кажется) госбанка(УкрЭксим, но это не точно). То ли срочно на оплату закупок для восстановление энергетики, то ли на военные. И еще весь конец месяца усугубили хоть и относительно немного (цифр вообще нет) нерезиденты, торопившиеся успеть закупить валюту и установленный на вывод лимит до конца месяца не упустить. Где читал такие ипсо - не помню совсем, а искать - сорри
То есть или "неожиданный спрос всплеска" был ожидаем и сознательно использован нацбанком для создания в конкретный период нужного ему (по его загадочным планам) более усиленного роста курса (я так думаю) - - или же это полнейший профпройо¶ каких-то конкретных деятелей Регулятора и полная несогласованность действий с кабмином, что вообще тогда...