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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 12 чер, 2024 18:51
Victor8 написав: somilitark написав: Victor8 написав:
Да и общий новостной фон для курса - какой-то абсолютно нейтральный. Нет топлива для резкого движения в какую-то из сторон.
У травні населення купило валюти на 971,5 млн доларів більше, ніж продало, що стало рекордним показником з початку поточного року.
Про це йдеться у звітних даних Національного банку, передають Українські Новини.
На готівковому валютному ринку в травні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.
У травні українці продали валюти на 1 271,2 млн доларів в еквіваленті, а купили на 2 242,7 млн доларів в еквіваленті.
Палива по-вашому немає, а рекордний попит від населення ВЖЕ є)))
Не можна зараз знижувати ставку, бо багато гривневих ОВДПешників і депозитчиків задумаються над переходом в валюту, і так резерви за травень зменшились на 3.4 ярда в самому спокійному місяці, не треба самим ліпити власноруч ще більшу сніжну глибу попиту, а на гривневих рахунках юросіб і людей тьма гривень, які можуть наробити біди...
Валютні резерви не такі і великі як здаються, з 25-го року підтримка валютою від Заходу зменшиться, треба НБУ і це враховувати, тому валюту треба економити, можна допригатись до не контролюємого девала.
Тому треба витрачати на інтервенції не більше 2-х ярдів на місяць, більше витрачати небезпечно на майбутнє, не можна жити одним днем навіть під час війни...
п.с. Надвечір столиця трохи підросла, навіть по 40.88 з'явились прийоми, продаж від 40.92...
Может так оказаться в ближайшее время, что такого спроса со стороны населения временно не будет.
Просто не хватит гривны на руках.
Ведь многим надо время, чтобы гривны заработать.
Да и фактор летних отпусков (и отдыха соответственно) в пределах Украины - тоже (частично у некоторых) будет. А это расходы (в гривнах).
фактор 18 травня (+ 60 днів)
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flyman
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Додано: Сер 12 чер, 2024 19:33
jump написав:
Річна інфляція у США у травні сповільнилася з 3,4% до 3,3% - мінімального рівня із квітня 2021 року.
Зазначається, що без врахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція зросла на 0,2% в порівнянні з квітнем і на 3,5% проти травня минулого року.
Звіт Міністерства праці в середу також показав, що фундаментальний інфляційний тиск зменшився минулого місяця. Це спонукало фінансові ринки підвищити ймовірність того, що центральний банк США знизить ставки як у вересні, так і в грудні.
Routers
євро вжухх!
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Додано: Сер 12 чер, 2024 19:43
flyman написав: somilitark написав: Victor8 написав:
Вопрос: на 0,5% или на 1,0% будут снижать?
На 0.5 мах буде зниження, я би не чіпав, бо і так тиск на гривню зріс, не треба підливати бензина в вогонь попиту на валюту...
На готівці нічого цікавого, але прийоми по 40.80, продають 40.9.
Міжбанк теж танцює біля 40.5, боковик.
Думаю, курс уже врахував очікувану зміну.
Нічого він не врахував, всі карти в голові Пишного.
Тримав ставку "батько" 20+ і не допускав девала, а зараз пішов на девал і ставку обрубав, як казали колись напрошується питання: що вони там палять?(((
А гривнєлюди поки тільки розкачуються, активи в гривнях не зменшують, якщо будемо девальвувати далі і завтра знизять ставку, ось тоді може почнуть чесатися, поки всі сплять...
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Додано: Сер 12 чер, 2024 19:51
flyman фактор ще не працює, поки з кожного утюга не кричать про блокування рахунків. Думаю десь у вересні почнеться
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 12 чер, 2024 21:15
барабашов написав: Успіх написав: Василь-Рівне написав:
коли на українських форумах пишуть, що всі живуть дуже добре і пересуваються виключно на престижних авто преміум класу
Сьогодні прийшла зарплата...
Але ні ти, ні інші форумчани - не хочете вступати до лав ЗСУ, щоб ВСЬОГО ЛИШ ЗА 1 РІК(!!!) заробити на авто преміум класу!
Як так?©
Денег то сколько пришло?
И какое авто по твоему пониманию это премиум класс? Из новых да за годовую ТВОЮ зарплату естественно
При чім тут САМЕ МОЯ зарплата?))
Я ж написав - "вступайте до лав ЗСУ!" - а там є можливість заробити ДВА ЛЯМА грн за 1 рік!!!
І ще - для Барабашова і "для всіх":
Я ж не писав, яку саме(нову, чи б/у) автівку преміум класу
А що, якщо б не ДВА, а ТРИ ЛЯМИ грн можна було б заробити на фронті на нулі - ви(ВСІ) пішли б?
А чотири лями?))
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Додано: Сер 12 чер, 2024 21:24
flyman написав:
що там марсіанці про курс долара вангують?
В марсіанців "вимір часу" йде трохи по-іншому))
Тому, тут курсом мало цікавляться(чую, що переважно просто тупо купляють трохи доляра з премії побратими, та й все)
Тут більше цікавляться відпустками, і ще - коли ця вся хрінь закінчиться?!
Тобто, в пріоритеті/найвища цінність - ВОЛЯ!
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Додано: Сер 12 чер, 2024 22:21
В москалів деякі неприємності з фінансовими інституціями
Мосбіржа та ін.
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Додано: Сер 12 чер, 2024 23:20
Успіх написав:
Я ж написав - "вступайте до лав ЗСУ!" - а там є можливість заробити ДВА ЛЯМА грн за 1 рік!!!
А можна залишитись в тилу і ПЛАТИТИ 1 лям в рік?
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Додано: Сер 12 чер, 2024 23:25
Дюрі-бачі написав:flyman
фактор ще не працює, поки з кожного утюга не кричать про блокування рахунків. Думаю десь у вересні почнеться
це тільки перші ласточки, коли піде лось табунами на нерест, то буде "єта нє астанавіть"
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Додано: Сер 12 чер, 2024 23:27
budivelnik написав: Успіх написав:
Я ж написав - "вступайте до лав ЗСУ!" - а там є можливість заробити ДВА ЛЯМА грн за 1 рік!!!
А можна залишитись в тилу і ПЛАТИТИ 1 лям в рік?
Специально избранным людям можно об этом поговорить. Вот опять начали
. Может и ещё раз закончится резолюцией, что перед долгом службы в армии типа все равны.
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