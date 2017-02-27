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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11475114761147711478

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 63
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
5%
3
39,50-40,00
11%
7
40,00-40,50
21%
13
40,50-41,00
22%
14
41,00-41,50
11%
7
41,50-42,00
14%
9
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:39

  UA написав:В москалів деякі неприємності з фінансовими інституціями
Мосбіржа та ін.

не тільки

рекомендують номера телефонів із мобілок переписати на паперовий носій
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 чер, 2024 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:40

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman фактор ще не працює, поки з кожного утюга не кричать про блокування рахунків. Думаю десь у вересні почнеться

це тільки перші ласточки, коли піде лось табунами на нерест, то буде "єта нє астанавіть"

Головне це все курсу тільки на користь...
Но це не точно :lol:

Я згадую ваш вибір по банкам, як правило в більшості випадків річний депозит ви забирали в фонді гарантування вкладів, зараз ви дуже вчасно злили долари по 38 с копійками пару місяців назад і запригнули в ОВДП, можете проводити мастер класи як не треба робити :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:55

  somilitark написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman фактор ще не працює, поки з кожного утюга не кричать про блокування рахунків. Думаю десь у вересні почнеться

це тільки перші ласточки, коли піде лось табунами на нерест, то буде "єта нє астанавіть"

Головне це все курсу тільки на користь...
Но це не точно :lol:

Я згадую ваш вибір по банкам, як правило в більшості випадків річний депозит ви забирали в фонді гарантування вкладів, зараз ви дуже вчасно злили долари по 38 с копійками пару місяців назад і запригнули в ОВДП, можете проводити мастер класи як не треба робити :!:

не як правило, а як виняток. це по-перше, а по-друге, злив долари по середньому курсу 39.02, ті що зараз беруть ОВДП по 15% тоді ще можна було брати по 17%, хоч так хоч едак, але ПА45 через рік виходить беззбитковий, але ті що два місяці тому були взяті при ПА38 вже пару місяців "попрацювали"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 00:02

  Bobua написав:
  Economist написав:
  Успіх написав:Але ні ти, ні інші форумчани - не хочете вступати до лав ЗСУ, щоб ВСЬОГО ЛИШ ЗА 1 РІК(!!!) заробити на авто преміум класу!


За рік можна заробити максимум (100к+25к+70к)*0,8*12/40,5 = 46 000 USD. Можливо неправильно порахував, то прошу поправити. На авто преміум-класу з салону цих коштів не вистачить. Для приладу, найдешевший Мерседес A–Class коштує від 50к USD в салоні. І ще варто не забувати, що навіть для цих коштів потрібно цілий рік без вихідних бути на лінії реального бойового зіткнення, що є нереально.


Правлю.

1)
Вищипувати робочі і неробочі дні людям на нулі -- будуть “не тільки лиш всі”.
Найчастіше, мабуть, дають повну сотню премії.
Давали.

2)
Куди пішло 20% від 195тис?
39тис, на хвилиночку.
Навіть на внутр.витрати бригади, знову ж таки -- не общипують солдатів з нуля. Не було такої практики у 2022р.
А живуть вони у вихідні в селах біля нуля. Там нема на що тратити.


Сьогодні чув розмову, де трапилась трошки інша математика
Хлопець назбирав трохи премій, тих, що по 100К, і як раз підвернувся варіант з купівлею хорошого авто, про яке мріяв. Назбираних грошей не хватало, то ж позичив ще стільки ж і купив свою ластівку, розраховуючи шіидко віддати борг. А через місяць замість премії 100 отримав 70, а ще через місяць стали платить премію 30 на його позиціях. Знизили премію, бо потрібно підняти 170 тим, хто в районі 500м до лінії зіткнення. Довелось залізти в кредити.
Тайтаке
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 01:32

  moveton написав:
  Василь-Рівне написав: Я не знаю про кого Ви, але є люди які залишились без бізнесу, без житла, без майна, без газу, без води, без електрики, без ліків, без грошей, без доходів, без рук, ніг, з втраченим здоров'ям, зі зламаною психікою - навряд чи про них можна сказати що вони прекрасно живуть

Это вот точно про посетителя этой темы, которого волнует почём доллар и какая учётная ставка НБУ? Может быть. Но я думаю, что тогда он таки прекрасно живёт.

P.S. Чисто для справки о том, как сегодня ужасно живут люди "без бізнесу, без житла, без майна, без газу, без води, без електрики, без ліків, без грошей, без доходів, без рук, ніг, з втраченим здоров'ям, зі зламаною психікою"

Боже, яке кончене (с)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 02:46

  whois2010 написав:
  Economist написав:
  Bobua написав:Куди пішло 20% від 195тис?


ПДФО?

Доля ангелов


Йшов 28міс великої війни.
На фінфорумі досі не знали, що і 21тис, і +100тис -- це “чистими на руки”.
Сором. Ганьба. Журба... 😒
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 06:23

  Bobua написав:
  whois2010 написав:
  Economist написав:ПДФО?

Доля ангелов


Йшов 28міс великої війни.
На фінфорумі досі не знали, що і 21тис, і +100тис -- це “чистими на руки”.
Сором. Ганьба. Журба... 😒

абы руки остались шоб потом нал на новую камрюху или К5турбо посчитать
Да и собственно руль покрутить
Привезли вон одного в мечку к нам, без броника "афганского" хрен бы выжмл, а всё что не было им закрыто - в кашу, и нахрена тогда котлета в несколько млн на чёрный день???
барабашов
 
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