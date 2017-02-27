Дюрі-бачі написав:flyman фактор ще не працює, поки з кожного утюга не кричать про блокування рахунків. Думаю десь у вересні почнеться
це тільки перші ласточки, коли піде лось табунами на нерест, то буде "єта нє астанавіть"
Головне це все курсу тільки на користь... Но це не точно
Я згадую ваш вибір по банкам, як правило в більшості випадків річний депозит ви забирали в фонді гарантування вкладів, зараз ви дуже вчасно злили долари по 38 с копійками пару місяців назад і запригнули в ОВДП, можете проводити мастер класи як не треба робити
Дюрі-бачі написав:flyman фактор ще не працює, поки з кожного утюга не кричать про блокування рахунків. Думаю десь у вересні почнеться
це тільки перші ласточки, коли піде лось табунами на нерест, то буде "єта нє астанавіть"
Головне це все курсу тільки на користь... Но це не точно
Я згадую ваш вибір по банкам, як правило в більшості випадків річний депозит ви забирали в фонді гарантування вкладів, зараз ви дуже вчасно злили долари по 38 с копійками пару місяців назад і запригнули в ОВДП, можете проводити мастер класи як не треба робити
не як правило, а як виняток. це по-перше, а по-друге, злив долари по середньому курсу 39.02, ті що зараз беруть ОВДП по 15% тоді ще можна було брати по 17%, хоч так хоч едак, але ПА45 через рік виходить беззбитковий, але ті що два місяці тому були взяті при ПА38 вже пару місяців "попрацювали"
Успіх написав:Але ні ти, ні інші форумчани - не хочете вступати до лав ЗСУ, щоб ВСЬОГО ЛИШ ЗА 1 РІК(!!!) заробити на авто преміум класу!
За рік можна заробити максимум (100к+25к+70к)*0,8*12/40,5 = 46 000 USD. Можливо неправильно порахував, то прошу поправити. На авто преміум-класу з салону цих коштів не вистачить. Для приладу, найдешевший Мерседес A–Class коштує від 50к USD в салоні. І ще варто не забувати, що навіть для цих коштів потрібно цілий рік без вихідних бути на лінії реального бойового зіткнення, що є нереально.
Правлю.
1) Вищипувати робочі і неробочі дні людям на нулі -- будуть “не тільки лиш всі”. Найчастіше, мабуть, дають повну сотню премії. Давали.
2) Куди пішло 20% від 195тис? 39тис, на хвилиночку. Навіть на внутр.витрати бригади, знову ж таки -- не общипують солдатів з нуля. Не було такої практики у 2022р. А живуть вони у вихідні в селах біля нуля. Там нема на що тратити.
Сьогодні чув розмову, де трапилась трошки інша математика Хлопець назбирав трохи премій, тих, що по 100К, і як раз підвернувся варіант з купівлею хорошого авто, про яке мріяв. Назбираних грошей не хватало, то ж позичив ще стільки ж і купив свою ластівку, розраховуючи шіидко віддати борг. А через місяць замість премії 100 отримав 70, а ще через місяць стали платить премію 30 на його позиціях. Знизили премію, бо потрібно підняти 170 тим, хто в районі 500м до лінії зіткнення. Довелось залізти в кредити. Тайтаке
Василь-Рівне написав: Я не знаю про кого Ви, але є люди які залишились без бізнесу, без житла, без майна, без газу, без води, без електрики, без ліків, без грошей, без доходів, без рук, ніг, з втраченим здоров'ям, зі зламаною психікою - навряд чи про них можна сказати що вони прекрасно живуть
Это вот точно про посетителя этой темы, которого волнует почём доллар и какая учётная ставка НБУ? Может быть. Но я думаю, что тогда он таки прекрасно живёт.
P.S. Чисто для справки о том, как сегодня ужасно живут люди "без бізнесу, без житла, без майна, без газу, без води, без електрики, без ліків, без грошей, без доходів, без рук, ніг, з втраченим здоров'ям, зі зламаною психікою"
Йшов 28міс великої війни. На фінфорумі досі не знали, що і 21тис, і +100тис -- це “чистими на руки”. Сором. Ганьба. Журба... 😒
абы руки остались шоб потом нал на новую камрюху или К5турбо посчитать Да и собственно руль покрутить Привезли вон одного в мечку к нам, без броника "афганского" хрен бы выжмл, а всё что не было им закрыто - в кашу, и нахрена тогда котлета в несколько млн на чёрный день???