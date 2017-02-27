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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2024 12:29
somilitark написав:
Опрос на форумі, так що сьогодні зробить НБУ зі ставкою?
Щось мені підсказує, що зменшить на 0.5%.
Прошу голосувати і висловлювати вашу думку!?
Залишить як є бо є інфляційні ризики через здорожчання продовольства (пшениця вже здорожчала, електроенергія + подорожчає паливо через збільшення податків). Треба паузу у зниженні зробити.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 12:49
Ставку залишить як є 13.5%
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Додано: Чет 13 чер, 2024 12:52
flyman написав: jump написав:
Річна інфляція у США у травні сповільнилася з 3,4% до 3,3% - мінімального рівня із квітня 2021 року.
Зазначається, що без врахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція зросла на 0,2% в порівнянні з квітнем і на 3,5% проти травня минулого року.
Звіт Міністерства праці в середу також показав, що фундаментальний інфляційний тиск зменшився минулого місяця. Це спонукало фінансові ринки підвищити ймовірність того, що центральний банк США знизить ставки як у вересні, так і в грудні.
Routers
євро вжухх!
коли вжухх? у вересні?
чи у грудні під час пере-перерахунку голосів зі стріляниною у штатах?
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:01
somilitark написав:
Опрос на форумі, так що сьогодні зробить НБУ зі ставкою?
Щось мені підсказує, що зменшить на 0.5%.
Прошу голосувати і висловлювати вашу думку!?
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greenozon
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:07
greenozon написав: somilitark написав:
Опрос на форумі, так що сьогодні зробить НБУ зі ставкою?
Щось мені підсказує, що зменшить на 0.5%.
Прошу голосувати і висловлювати вашу думку!?
-1%
вважаєте, що керівництво НБУ настільки невиліковне...
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:16
шоб окончательно запутать "стороннего наблюдателя" я бы сделал +0,5%
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:17
Дякую всім за відповіді, ставки зроблені, ставок більш немає(с)...
Щось міжбанк рванув вгору, невже вже знають гравці, що ставку знизять?
Бо 40.73 на 40.75 це вже рекорд падіння гривні(((
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:23
Дюрі-бачі написав:Victor8
та ну. На руках гривні майже на 20 млрд. Доларів
На руках у людей такой суммы нет.
Вы указали общее количество наличной гривны в стране (эквивалент).
А это, как говориться, две большие разницы. И соответственно, очень разные суммы.
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Victor8
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:26
somilitark написав:
Опрос на форумі, так що сьогодні зробить НБУ зі ставкою?
Щось мені підсказує, що зменшить на 0.5%.
Прошу голосувати і висловлювати вашу думку!?
12,50% будет
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:58
БАРРРРАБАННА ДРІБ )))
Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - червень 2024
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greenozon
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