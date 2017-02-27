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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1147511476114771147811479 ... 11481>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
5%
3
39,50-40,00
11%
7
40,00-40,50
20%
13
40,50-41,00
23%
15
41,00-41,50
12%
8
41,50-42,00
15%
10
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 12:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Опрос на форумі, так що сьогодні зробить НБУ зі ставкою?
Щось мені підсказує, що зменшить на 0.5%.
Прошу голосувати і висловлювати вашу думку!?

Залишить як є бо є інфляційні ризики через здорожчання продовольства (пшениця вже здорожчала, електроенергія + подорожчає паливо через збільшення податків). Треба паузу у зниженні зробити.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 12:49

Ставку залишить як є 13.5%
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 12:52

  flyman написав:
  jump написав:Річна інфляція у США у травні сповільнилася з 3,4% до 3,3% - мінімального рівня із квітня 2021 року.

Зазначається, що без врахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція зросла на 0,2% в порівнянні з квітнем і на 3,5% проти травня минулого року.

Звіт Міністерства праці в середу також показав, що фундаментальний інфляційний тиск зменшився минулого місяця. Це спонукало фінансові ринки підвищити ймовірність того, що центральний банк США знизить ставки як у вересні, так і в грудні.
Routers

євро вжухх!
коли вжухх? у вересні?
чи у грудні під час пере-перерахунку голосів зі стріляниною у штатах?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:01

  somilitark написав:Опрос на форумі, так що сьогодні зробить НБУ зі ставкою?
Щось мені підсказує, що зменшить на 0.5%.
Прошу голосувати і висловлювати вашу думку!?



-1%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:07

  greenozon написав:
  somilitark написав:Опрос на форумі, так що сьогодні зробить НБУ зі ставкою?
Щось мені підсказує, що зменшить на 0.5%.
Прошу голосувати і висловлювати вашу думку!?



-1%
вважаєте, що керівництво НБУ настільки невиліковне...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:16

шоб окончательно запутать "стороннего наблюдателя" я бы сделал +0,5%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дякую всім за відповіді, ставки зроблені, ставок більш немає(с)...

Щось міжбанк рванув вгору, невже вже знають гравці, що ставку знизять?
Бо 40.73 на 40.75 це вже рекорд падіння гривні(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:23

  Дюрі-бачі написав:Victor8 та ну. На руках гривні майже на 20 млрд. Доларів

На руках у людей такой суммы нет.
Вы указали общее количество наличной гривны в стране (эквивалент).
А это, как говориться, две большие разницы. И соответственно, очень разные суммы.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:26

  somilitark написав:Опрос на форумі, так що сьогодні зробить НБУ зі ставкою?
Щось мені підсказує, що зменшить на 0.5%.
Прошу голосувати і висловлювати вашу думку!?

12,50% будет
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:58

БАРРРРАБАННА ДРІБ )))

Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - червень 2024

greenozon
 
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