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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 114761147711478114791148011481>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
5%
3
39,50-40,00
11%
7
40,00-40,50
20%
13
40,50-41,00
23%
15
41,00-41,50
12%
8
41,50-42,00
15%
10
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:01

ЗНИЗИТИ до 13 %
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:01

  greenozon написав:
Пресбрифінг
пребрехнінг

"...а в остальном, прекрасная Маркиза, всьо хорошо, всьо хорошо!"©
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 13 чер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нажаль я вгадав...

Ловіть долар вище 41)))

Маркер Флаймена не підвів(((

Але в них ставка трохи молдавська, чому голова НБУ нічого не сказав по ставкам по депосертифікатам, по кредитам рефінансування, по депосертифікатам овернайт, ці ставки що не змінились???
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 13 чер, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:10

  somilitark написав:Нажаль я вгадав...

Ловіть долар вище 41)))

Маркер Флаймена не підвів(((
то есть вряд ли он выйдет из своих гривнеинвестиций хотя-бы "в ноль" в 2025
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:10

На торгах доларом ближче до обіду ситуація не змінюється. Попит перевищує пропозицію і котирування йдуть досить активно вгору. Учасники ринку чекають на рішення НБУ по обліковій ставці (оголошення о 14:00 за Києвом).
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:20

  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Нажаль я вгадав...

Ловіть долар вище 41)))

Маркер Флаймена не підвів(((
то есть вряд ли он выйдет из своих гривнеинвестиций хотя-бы "в ноль" в 2025

Головна проблема для мене це вавки в голові Пишного, ніхто не розуміє "алгоритмів"(с) Сибарит.
Голова НБУ декілька разів повторив, що гривневі заощадження захищають від офіційної інфляції!!! тому їх беруть!!! Що буде в майбутньому він не прогнозує, напевне знову буде якійсь експеримент над пересічними.

Ну що тут сказати, дуріки(с), я вважаю, що зараз не варто пірнати в гривневі інструменти, буде не проста зима і літо по ел.енергії.
Ніхто не каже про маштаби мобілізації, вже роздрібний рітейл відреагував варварські, у мене є інформація, що попит населення дуже скорочується, якщо порівнювати до минулого року, то падіння в різних секторах від 80% до 40%.
Фактор нового закона про мобілізацію каструє економіку, багато чого закриється і вже закривається.

Тому 45 грн за долар через рік це було б пречудово, головне фізично і в здравії побачити що там буде через цей не простий рік)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:23

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  jump написав:Річна інфляція у США у травні сповільнилася з 3,4% до 3,3% - мінімального рівня із квітня 2021 року.

Зазначається, що без врахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція зросла на 0,2% в порівнянні з квітнем і на 3,5% проти травня минулого року.

Звіт Міністерства праці в середу також показав, що фундаментальний інфляційний тиск зменшився минулого місяця. Це спонукало фінансові ринки підвищити ймовірність того, що центральний банк США знизить ставки як у вересні, так і в грудні.
Routers

євро вжухх!
коли вжухх? у вересні?
чи у грудні під час пере-перерахунку голосів зі стріляниною у штатах?

маленький вжух був вчора
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:25

  somilitark написав:
  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Нажаль я вгадав...

Ловіть долар вище 41)))

Маркер Флаймена не підвів(((
то есть вряд ли он выйдет из своих гривнеинвестиций хотя-бы "в ноль" в 2025

Головна проблема для мене це вавки в голові Пишного, ніхто не розуміє "алгоритмів"(с) Сибарит.
Голова НБУ декілька разів повторив, що гривневі заощадження захищають від офіційної інфляції!!! тому їх беруть!!! Що буде в майбутньому він не прогнозує, напевне знову буде якійсь експеримент над пересічними.

Ну що тут сказати, дуріки(с), я вважаю, що зараз не варто пірнати в гривневі інструменти, буде не проста зима і літо по ел.енергії.
Ніхто не каже про маштаби мобілізації, вже роздрібний рітейл відреагував варварські, у мене є інформація, що попит населення дуже скорочується, якщо порівнювати до минулого року, то падіння в різних секторах від 80% до 40%.
Фактор нового закона про мобілізацію каструє економіку, багато чого закриється і вже закривається.

Тому 45 грн за долар через рік це було б пречудово, головне фізично і в здравії побачити що там буде через цей не простий рік)))

а якщо на штучному диханні та крапельниці від партнерів?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:38

  flyman написав:а якщо на штучному диханні та крапельниці від партнерів?

Шикарне питання, яке показує глибину ваших глибин.
Якщо ви не знали, то "на штучному диханні" ми вже 2 роки, це не заважало НБУ заливати міжбанк і тримати курс близько 37 більше 1.5 року.
Але в 24-му році чомусь покотились в девал. Зараз голова НБУ нагло бреше і ставить телегу перед конями і каже, так ОВДП і грндепо активно беруть, значить вигідно!!!
Для "правдивості" привів порівняння річної дохідності по депозитам до інфляції в МИНУЛОМУ році, ну що тут ще казати, розвели Флайменів як сліпих котиків 8)
Також ситуація не зміниться в найближчий рік в кращу сторону з усіх сторін, бо я довіряю інофрмації від ГУР, осінню 2025-го війна в такому вигляді як зараз закінчиться, а ось найближчі 15-ть місяців будуть дуже важкими...
Тому треба взяти в руки куркулятор і рахувати збитки, іншого варіанту немає(((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 13 чер, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:41

  somilitark написав:
  flyman написав:а якщо на штучному диханні та крапельниці від партнерів?

Шикарне питання, яке показує глибину ваших глибин.
Якщо ви не знали, то "на штучному диханні" ми вже 2 роки, це не заважало НБУ заливати міжбанк і тримати курс близько 37 більше 1.5 року.
Але в 24-му році чомусь покотились в девал. Зараз голова НБУ нагло бреше і ставить телегу перед конями і каже, так ОВДП і грндепо активно беруть, значить вигідно!!!
Для "правдивості" привів порівняння річної дохідності по депозитам до інфляції в МИНУЛОМУ році, ну що тут же казати, розвели Флайменів як сліпих котиків 8)
Також ситуація не зміниться в найближчий рік в кращу сторону з усіх сторін, бо я довіряю інофрмації від ГРУ, осінню 2025-го війна в такому вигляді як зараз закінчиться, а ось найближчі 15-ть місяців будуть дуже важкими...
Тому треба взяти в руки куркулятор і рахувати збитки, іншого варіанту немає(((

може тому, що команді ефективних сказали, що якщо хочете в ЄС(золотий мільярд) не понарошку, то виконуйте вказівки, інакше крапельниця буде крапати на межі квантової невизначеності кота Шредінгера
flyman
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