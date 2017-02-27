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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2024 14:01
ЗНИЗИТИ до 13 %
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greenozon
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:01
greenozon написав:
Пресбрифінг
пребрехнінг
"...а в остальном, прекрасная Маркиза, всьо хорошо, всьо хорошо!"©
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 13 чер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:03
Нажаль я вгадав...
Ловіть долар вище 41)))
Маркер Флаймена не підвів(((
Але в них ставка трохи молдавська, чому голова НБУ нічого не сказав по ставкам по депосертифікатам, по кредитам рефінансування, по депосертифікатам овернайт, ці ставки що не змінились???
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 13 чер, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:10
somilitark написав:
Нажаль я вгадав...
Ловіть долар вище 41)))
Маркер Флаймена не підвів(((
то есть вряд ли он выйдет из своих гривнеинвестиций хотя-бы "в ноль" в 2025
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:10
На торгах доларом ближче до обіду ситуація не змінюється. Попит перевищує пропозицію і котирування йдуть досить активно вгору. Учасники ринку чекають на рішення НБУ по обліковій ставці (оголошення о 14:00 за Києвом).
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:20
flysoulfly написав: somilitark написав:
Нажаль я вгадав...
Ловіть долар вище 41)))
Маркер Флаймена не підвів(((
то есть вряд ли он выйдет из своих гривнеинвестиций хотя-бы "в ноль" в 2025
Головна проблема для мене це вавки в голові Пишного, ніхто не розуміє "алгоритмів"(с) Сибарит.
Голова НБУ декілька разів повторив, що гривневі заощадження захищають від офіційної інфляції!!! тому їх беруть!!! Що буде в майбутньому він не прогнозує, напевне знову буде якійсь експеримент над пересічними.
Ну що тут сказати, дуріки(с), я вважаю, що зараз не варто пірнати в гривневі інструменти, буде не проста зима і літо по ел.енергії.
Ніхто не каже про маштаби мобілізації, вже роздрібний рітейл відреагував варварські, у мене є інформація, що попит населення дуже скорочується, якщо порівнювати до минулого року, то падіння в різних секторах від 80% до 40%.
Фактор нового закона про мобілізацію каструє економіку, багато чого закриється і вже закривається.
Тому 45 грн за долар через рік це було б пречудово, головне фізично і в здравії побачити що там буде через цей не простий рік)))
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:23
flysoulfly написав: flyman написав: jump написав:
Річна інфляція у США у травні сповільнилася з 3,4% до 3,3% - мінімального рівня із квітня 2021 року.
Зазначається, що без врахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція зросла на 0,2% в порівнянні з квітнем і на 3,5% проти травня минулого року.
Звіт Міністерства праці в середу також показав, що фундаментальний інфляційний тиск зменшився минулого місяця. Це спонукало фінансові ринки підвищити ймовірність того, що центральний банк США знизить ставки як у вересні, так і в грудні.
Routers
євро вжухх!
коли вжухх? у вересні?
чи у грудні під час пере-перерахунку голосів зі стріляниною у штатах?
маленький вжух був вчора
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:25
somilitark написав: flysoulfly написав: somilitark написав:
Нажаль я вгадав...
Ловіть долар вище 41)))
Маркер Флаймена не підвів(((
то есть вряд ли он выйдет из своих гривнеинвестиций хотя-бы "в ноль" в 2025
Головна проблема для мене це вавки в голові Пишного, ніхто не розуміє "алгоритмів"(с) Сибарит.
Голова НБУ декілька разів повторив, що гривневі заощадження захищають від офіційної інфляції!!! тому їх беруть!!! Що буде в майбутньому він не прогнозує, напевне знову буде якійсь експеримент над пересічними.
Ну що тут сказати, дуріки(с), я вважаю, що зараз не варто пірнати в гривневі інструменти, буде не проста зима і літо по ел.енергії.
Ніхто не каже про маштаби мобілізації, вже роздрібний рітейл відреагував варварські, у мене є інформація, що попит населення дуже скорочується, якщо порівнювати до минулого року, то падіння в різних секторах від 80% до 40%.
Фактор нового закона про мобілізацію каструє економіку, багато чого закриється і вже закривається.
Тому 45 грн за долар через рік це було б пречудово, головне фізично і в здравії побачити що там буде через цей не простий рік)))
а якщо на штучному диханні та крапельниці від партнерів?
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:38
flyman написав:
а якщо на штучному диханні та крапельниці від партнерів?
Шикарне питання, яке показує глибину ваших глибин.
Якщо ви не знали, то "на штучному диханні" ми вже 2 роки, це не заважало НБУ заливати міжбанк і тримати курс близько 37 більше 1.5 року.
Але в 24-му році чомусь покотились в девал. Зараз голова НБУ нагло бреше і ставить телегу перед конями і каже, так ОВДП і грндепо активно беруть, значить вигідно!!!
Для "правдивості" привів порівняння річної дохідності по депозитам до інфляції в МИНУЛОМУ році, ну що тут ще казати, розвели Флайменів як сліпих котиків
Також ситуація не зміниться в найближчий рік в кращу сторону з усіх сторін, бо я довіряю інофрмації від ГУР, осінню 2025-го війна в такому вигляді як зараз закінчиться, а ось найближчі 15-ть місяців будуть дуже важкими...
Тому треба взяти в руки куркулятор і рахувати збитки, іншого варіанту немає(((
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 13 чер, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:41
somilitark написав: flyman написав:
а якщо на штучному диханні та крапельниці від партнерів?
Шикарне питання, яке показує глибину ваших глибин.
Якщо ви не знали, то "на штучному диханні" ми вже 2 роки, це не заважало НБУ заливати міжбанк і тримати курс близько 37 більше 1.5 року.
Але в 24-му році чомусь покотились в девал. Зараз голова НБУ нагло бреше і ставить телегу перед конями і каже, так ОВДП і грндепо активно беруть, значить вигідно!!!
Для "правдивості" привів порівняння річної дохідності по депозитам до інфляції в МИНУЛОМУ році, ну що тут же казати, розвели Флайменів як сліпих котиків
Також ситуація не зміниться в найближчий рік в кращу сторону з усіх сторін, бо я довіряю інофрмації від ГРУ, осінню 2025-го війна в такому вигляді як зараз закінчиться, а ось найближчі 15-ть місяців будуть дуже важкими...
Тому треба взяти в руки куркулятор і рахувати збитки, іншого варіанту немає(((
може тому, що команді ефективних сказали, що якщо хочете в ЄС(золотий мільярд) не понарошку, то виконуйте вказівки, інакше крапельниця буде крапати на межі квантової невизначеності кота Шредінгера
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