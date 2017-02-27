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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2024 14:45
Слухаю цю клоунаду від НБУ до кінця.
Кажуть зараз зі зниженною ставкою закрутиться кредитування!!
Ну не знаю, таке відчуття, що отримали по капелюху від когось і вже націлились на девал і низькі ставки, розвернулись від своєї політикі в минулому на 180 градусів.
Співають протилежне, ніж те що вони співали фактично останні 2 роки.
Цирк, не даром вони теж під бронюванням, бо по суті від клоунів нічим НБУ не відрізняється(((
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:52
somilitark написав:
Слухаю цю клоунаду від НБУ до кінця.
Кажуть зараз зі зниженною ставкою закрутиться кредитування!!
Ну не знаю, таке відчуття, що отримали по капелюху від когось і вже націлились на девал і низькі ставки, розвернулись від своєї політикі в минулому на 180 градусів.
Співають протилежне, ніж те що вони співали фактично останні 2 роки.
Цирк, не даром вони теж під бронюванням, бо по суті від клоунів нічим НБУ не відрізняється(((
це не клоуни, це бандитське ОПГ
кругова порука
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:53
somilitark написав:
Слухаю цю клоунаду від НБУ до кінця.
Кажуть зараз зі зниженною ставкою закрутиться кредитування!!
Ну не знаю, таке відчуття, що отримали по капелюху від когось і вже націлились на девал і низькі ставки, розвернулись від своєї політикі в минулому на 180 градусів.
Співають протилежне, ніж те що вони співали фактично останні 2 роки.
Цирк, не даром вони теж під бронюванням, бо по суті від клоунів нічим НБУ не відрізняється(((
Щось якщо не від клоунів, так від маріонеток точно є.
А що поробиш?
Робота така.
Девал на марші..
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:55
flyman написав: somilitark написав: flyman написав:
а якщо на штучному диханні та крапельниці від партнерів?
Шикарне питання, яке показує глибину ваших глибин.
Якщо ви не знали, то "на штучному диханні" ми вже 2 роки, це не заважало НБУ заливати міжбанк і тримати курс близько 37 більше 1.5 року.
Але в 24-му році чомусь покотились в девал. Зараз голова НБУ нагло бреше і ставить телегу перед конями і каже, так ОВДП і грндепо активно беруть, значить вигідно!!!
Для "правдивості" привів порівняння річної дохідності по депозитам до інфляції в МИНУЛОМУ році, ну що тут же казати, розвели Флайменів як сліпих котиків
Також ситуація не зміниться в найближчий рік в кращу сторону з усіх сторін, бо я довіряю інофрмації від ГРУ, осінню 2025-го війна в такому вигляді як зараз закінчиться, а ось найближчі 15-ть місяців будуть дуже важкими...
Тому треба взяти в руки куркулятор і рахувати збитки, іншого варіанту немає(((
може тому, що команді ефективних сказали, що якщо хочете в ЄС(золотий мільярд) не понарошку, то виконуйте вказівки, інакше крапельниця буде крапати на межі квантової невизначеності кота Шредінгера
Тоді м'яч на полі тримачів гривні, чи задоволені ви збитками?
Якщо не бажаєте молитись наступний рік "як би вийти в ноль", то пора поспішити в валюту, бо НБУ відсоткові ставки прив'язав до міфічної інфляції в 5% і каже можна робити облікову ставку навіть в 10%, НБУ на блакитному оці стверджує: все одно зараз і буде вигідно бути в гривні, якщо ви не хочете, щоб вам нагло гадили на голову, то робіть висновки, я так поняв ми тільки на початку девальваційного шляху...
п.с. Ви знову вгадали коли заходити в ОВДП, рівень не проп'єш(((
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:58
greenozon написав: somilitark написав:
Слухаю цю клоунаду від НБУ до кінця.
Кажуть зараз зі зниженною ставкою закрутиться кредитування!!
Ну не знаю, таке відчуття, що отримали по капелюху від когось і вже націлились на девал і низькі ставки, розвернулись від своєї політикі в минулому на 180 градусів.
Співають протилежне, ніж те що вони співали фактично останні 2 роки.
Цирк, не даром вони теж під бронюванням, бо по суті від клоунів нічим НБУ не відрізняється(((
це не клоуни, це бандитське ОПГ
кругова порука
Просто інсайдерська торгівля за кредитне бабло.
2 роки тримали ставки більше 20% і одночасно тримали курс біля 37, хтось це знав і активно катався, а зараз все, вийшли з гривні і нагло брешуть: вигідно бути в гривні, гривневі інструменти захищають від інфляції, ЦИРК!!!
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Додано: Чет 13 чер, 2024 14:58
flyman написав: somilitark написав: flyman написав:
а якщо на штучному диханні та крапельниці від партнерів?
Шикарне питання, яке показує глибину ваших глибин.
Якщо ви не знали, то "на штучному диханні" ми вже 2 роки, це не заважало НБУ заливати міжбанк і тримати курс близько 37 більше 1.5 року.
Але в 24-му році чомусь покотились в девал. Зараз голова НБУ нагло бреше і ставить телегу перед конями і каже, так ОВДП і грндепо активно беруть, значить вигідно!!!
Для "правдивості" привів порівняння річної дохідності по депозитам до інфляції в МИНУЛОМУ році, ну що тут же казати, розвели Флайменів як сліпих котиків
Також ситуація не зміниться в найближчий рік в кращу сторону з усіх сторін, бо я довіряю інофрмації від ГРУ, осінню 2025-го війна в такому вигляді як зараз закінчиться, а ось найближчі 15-ть місяців будуть дуже важкими...
Тому треба взяти в руки куркулятор і рахувати збитки, іншого варіанту немає(((
може тому, що команді ефективних сказали, що якщо хочете в ЄС(золотий мільярд) не понарошку, то виконуйте вказівки, інакше крапельниця буде крапати на межі квантової невизначеності кота Шредінгера
Дякую, кеп;)
"Кот и заяц, тигры в клетке - все они марионетки".
Так, подальша покрокова девальвація
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Додано: Чет 13 чер, 2024 15:00
somilitark написав: greenozon написав: somilitark написав:
Слухаю цю клоунаду від НБУ до кінця.
Кажуть зараз зі зниженною ставкою закрутиться кредитування!!
Ну не знаю, таке відчуття, що отримали по капелюху від когось і вже націлились на девал і низькі ставки, розвернулись від своєї політикі в минулому на 180 градусів.
Співають протилежне, ніж те що вони співали фактично останні 2 роки.
Цирк, не даром вони теж під бронюванням, бо по суті від клоунів нічим НБУ не відрізняється(((
це не клоуни, це бандитське ОПГ
кругова порука
Просто інсайдерська торгівля за кредитне бабло.
2 роки тримали ставки більше 20% і одночасно тримали курс біля 37, хтось це знав і активно катався, а зараз все, вийшли з гривні і нагло брешуть: вигідно бути в гривні, гривневі інструменти захищають від інфляції, ЦИРК!!!
Так. Хтось має заплатити, але не ВОНИ.
Ось що треба змінити у суспільному договорі.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 15:06
somilitark написав: flyman написав:
а якщо на штучному диханні та крапельниці від партнерів?
Шикарне питання, яке показує глибину ваших глибин.
Якщо ви не знали, то "на штучному диханні" ми вже 2 роки, це не заважало НБУ заливати міжбанк і тримати курс близько 37 більше 1.5 року.
Але в 24-му році чомусь покотились в девал. Зараз голова НБУ нагло бреше і ставить телегу перед конями і каже, так ОВДП і грндепо активно беруть, значить вигідно!!!
Для "правдивості" привів порівняння річної дохідності по депозитам до інфляції в МИНУЛОМУ році, ну що тут ще казати, розвели Флайменів як сліпих котиків
Також ситуація не зміниться в найближчий рік в кращу сторону з усіх сторін, бо я довіряю інофрмації від ГРУ, осінню 2025-го війна в такому вигляді як зараз закінчиться, а ось найближчі 15-ть місяців будуть дуже важкими...
Тому треба взяти в руки куркулятор і рахувати збитки, іншого варіанту немає(((
В нас ГУР ...
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Додано: Чет 13 чер, 2024 15:19
Investor_K написав:
Буде нижче
Ну от - нижче
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Додано: Чет 13 чер, 2024 15:36
Patrick написав:
Ставку залишить як є 13.5%
Ні
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