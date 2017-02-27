Дякую, я вже знаю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2024 15:39
Додано: Чет 13 чер, 2024 16:18
напередодні мунуломісячних засідань з монетарної політики курс зеленого на міжбанку трохи припадав, хоча зниження ставки також прогнозувалось і в подальшому відбувалось.
А от вчора-сьогодні курс попер догори і цього разу нацбанк перед засіданням не захотів демонструвати його приборкання.
Поганий знак для гривні
Додано: Чет 13 чер, 2024 16:30
Просто пройшла інсайдерська торгівля, хтось знав раніше, що ставку знизять, ось і почав заготовлювати дрова влітку...
Ще цікавий момент з брифінгу НБУ, запитали люди так що там з кастрацією платежів між картками? Сказали: не хвилюйтесь, була зустріч з волонтерами, треба так зробити, щоб не відбити бажання донатити, але обмеження будуть, треба шукати додаткові надходження до бюджету.
А також цікаво по зовнішньому фінансуванню, сказали, що на цей рік погоджено 38 ярдів кредитів і допомоги, а на наступний лише 25, тобто треба вже зараз виходити на курс 50, щоб 2 ярди в місяць вистачило в наступному році, ось така математика, не весела, бо треба було раніше думати, а не грати в мутні ігри "стабільності"(((
Додано: Чет 13 чер, 2024 16:56
інсайдери'с, сер
Додано: Чет 13 чер, 2024 16:58
дивіться на інфляцію, залетить курс в зону 45-50, інфляція вийде з таргету,
до того ЄЦБ знижує ставки, ага, значить і тут можна мавпувати
що за "пісі знову вгадали", про що ця маячня?
Додано: Чет 13 чер, 2024 17:33
Країни G7 нададуть Україні ще 50 мільярдів євро до кінця 2024 року за рахунок використання заморожених російських активів. Цiкаво, який буде курс пiсля цйого
Додано: Чет 13 чер, 2024 17:43
Сьогодні просто НБУ наплював на те що він розповідав останні 2 роки і розвернувся на 180 градусів. Почали співати про відродження кредитування, а воно в 23-му році зовсім не було потрібне, саме зараз згадали?
А чого варте, люди йдуть в ОВДП і грндепо, значить воно вигідне, такий перл це просто сміхопанорама
Люди озираються на період червень 2022-го до початку 24-го, а якщо їм далі продовжувати співати цю дурню, без матеріального підтвердження прибутками в ВАЛЮТІ, то навіть дитина з 3-го класу зрозуміє, що всі вкладання в гривню цьогоріч збиткові, міряють до курса долара, як можна було апелювати минулорічною інфляцією?? я ще не можу відійти від сьогоднішнього брифінг-цирку, просто нагадує промови нашого ворога, по цинізму і окозамилюванню зашкалюють(((
Стосовно "знову вгадали", це не маячня, це класика перевірена десятиліттями практики, влучання завжди 100%, промахів немає і НЕ бУДЕ
Додано: Чет 13 чер, 2024 17:48
somilitark
Клієнт всіх ліквідованих банків
Вхід в овгз перед війною з послідуючою фіксацією лосів
Що там у нашого економного економа ще в арсеналі?
Додано: Чет 13 чер, 2024 17:50
Міністр фінансів ФРН вже багато про що розповів, я так поняв то щоб закуповувати зброю і трохи нам бабла підкинути, і головне щоб було не болісно країнам Європи вигадали новий план, а погашення буде з ПРИБУТКІВ отриманих з заморожених рашаактивів.
Тих прибутків 3 або максимум 5 ярдів євро на рік, так що теж історія нагадує спробу надурити нас як наперсточник в метро.
Вони не хочуть сказати нам, що всі не хочуть нас фінансувати, ось і вигадали таку схему на 2025-й рік.
Є в них впевненість, що велика війна в 25-му закінчиться, а далі ми якось самі і за свої.
А борг 25-го буде погашений за років 10-15...
Можливо цей план це страховка на випадок прихода до влади Трампа і обрубання допомоги від США.
Нічого доброго для гривні не світить, просто гарні гасла, зміста не бачу)))
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