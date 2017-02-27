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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11478114791148011481>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
5%
3
39,50-40,00
11%
7
40,00-40,50
20%
13
40,50-41,00
23%
15
41,00-41,50
12%
8
41,50-42,00
15%
10
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 15:39

  Investor_K написав:
  Patrick написав:Ставку залишить як є 13.5%
Ні

Дякую, я вже знаю
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 16:18

напередодні мунуломісячних засідань з монетарної політики курс зеленого на міжбанку трохи припадав, хоча зниження ставки також прогнозувалось і в подальшому відбувалось.
А от вчора-сьогодні курс попер догори і цього разу нацбанк перед засіданням не захотів демонструвати його приборкання.
Поганий знак для гривні
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 16:30

  citramon написав:напередодні мунуломісячних засідань з монетарної політики курс зеленого на міжбанку трохи припадав, хоча зниження ставки також прогнозувалось і в подальшому відбувалось.
А от вчора-сьогодні курс попер догори і цього разу нацбанк перед засіданням не захотів демонструвати його приборкання.
Поганий знак для гривні

Просто пройшла інсайдерська торгівля, хтось знав раніше, що ставку знизять, ось і почав заготовлювати дрова влітку...

Ще цікавий момент з брифінгу НБУ, запитали люди так що там з кастрацією платежів між картками? Сказали: не хвилюйтесь, була зустріч з волонтерами, треба так зробити, щоб не відбити бажання донатити, але обмеження будуть, треба шукати додаткові надходження до бюджету.
А також цікаво по зовнішньому фінансуванню, сказали, що на цей рік погоджено 38 ярдів кредитів і допомоги, а на наступний лише 25, тобто треба вже зараз виходити на курс 50, щоб 2 ярди в місяць вистачило в наступному році, ось така математика, не весела, бо треба було раніше думати, а не грати в мутні ігри "стабільності"(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 16:56

  citramon написав:напередодні мунуломісячних засідань з монетарної політики курс зеленого на міжбанку трохи припадав, хоча зниження ставки також прогнозувалось і в подальшому відбувалось.
А от вчора-сьогодні курс попер догори і цього разу нацбанк перед засіданням не захотів демонструвати його приборкання.
Поганий знак для гривні

інсайдери'с, сер
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 16:58

  somilitark написав:Тоді м'яч на полі тримачів гривні, чи задоволені ви збитками?
Якщо не бажаєте молитись наступний рік "як би вийти в ноль", то пора поспішити в валюту, бо НБУ відсоткові ставки прив'язав до міфічної інфляції в 5% і каже можна робити облікову ставку навіть в 10%, НБУ на блакитному оці стверджує: все одно зараз і буде вигідно бути в гривні, якщо ви не хочете, щоб вам нагло гадили на голову, то робіть висновки, я так поняв ми тільки на початку девальваційного шляху...

п.с. Ви знову вгадали коли заходити в ОВДП, рівень не проп'єш(((

дивіться на інфляцію, залетить курс в зону 45-50, інфляція вийде з таргету,
до того ЄЦБ знижує ставки, ага, значить і тут можна мавпувати

що за "пісі знову вгадали", про що ця маячня?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 17:25

Межбанк завтра полетит к цифре 41,00 по доллару?
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 17:33

Країни G7 нададуть Україні ще 50 мільярдів євро до кінця 2024 року за рахунок використання заморожених російських активів. Цiкаво, який буде курс пiсля цйого
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 17:43

  flyman написав:
  somilitark написав:Тоді м'яч на полі тримачів гривні, чи задоволені ви збитками?
Якщо не бажаєте молитись наступний рік "як би вийти в ноль", то пора поспішити в валюту, бо НБУ відсоткові ставки прив'язав до міфічної інфляції в 5% і каже можна робити облікову ставку навіть в 10%, НБУ на блакитному оці стверджує: все одно зараз і буде вигідно бути в гривні, якщо ви не хочете, щоб вам нагло гадили на голову, то робіть висновки, я так поняв ми тільки на початку девальваційного шляху...

п.с. Ви знову вгадали коли заходити в ОВДП, рівень не проп'єш(((

дивіться на інфляцію, залетить курс в зону 45-50, інфляція вийде з таргету,
до того ЄЦБ знижує ставки, ага, значить і тут можна мавпувати

що за "пісі знову вгадали", про що ця маячня?

Сьогодні просто НБУ наплював на те що він розповідав останні 2 роки і розвернувся на 180 градусів. Почали співати про відродження кредитування, а воно в 23-му році зовсім не було потрібне, саме зараз згадали?
А чого варте, люди йдуть в ОВДП і грндепо, значить воно вигідне, такий перл це просто сміхопанорама :lol:
Люди озираються на період червень 2022-го до початку 24-го, а якщо їм далі продовжувати співати цю дурню, без матеріального підтвердження прибутками в ВАЛЮТІ, то навіть дитина з 3-го класу зрозуміє, що всі вкладання в гривню цьогоріч збиткові, міряють до курса долара, як можна було апелювати минулорічною інфляцією?? я ще не можу відійти від сьогоднішнього брифінг-цирку, просто нагадує промови нашого ворога, по цинізму і окозамилюванню зашкалюють(((
Стосовно "знову вгадали", це не маячня, це класика перевірена десятиліттями практики, влучання завжди 100%, промахів немає і НЕ бУДЕ :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 17:48

somilitark

Стосовно "знову вгадали", це не маячня, це класика перевірена десятиліттями практики, влучання завжди 100%, промахів немає і НЕ бУДЕ :mrgreen:


Клієнт всіх ліквідованих банків
Вхід в овгз перед війною з послідуючою фіксацією лосів

Що там у нашого економного економа ще в арсеналі? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 17:50

  75stasstas75 написав:Країни G7 нададуть Україні ще 50 мільярдів євро до кінця 2024 року за рахунок використання заморожених російських активів. Цiкаво, який буде курс пiсля цйого

Міністр фінансів ФРН вже багато про що розповів, я так поняв то щоб закуповувати зброю і трохи нам бабла підкинути, і головне щоб було не болісно країнам Європи вигадали новий план, а погашення буде з ПРИБУТКІВ отриманих з заморожених рашаактивів.
Тих прибутків 3 або максимум 5 ярдів євро на рік, так що теж історія нагадує спробу надурити нас як наперсточник в метро.
Вони не хочуть сказати нам, що всі не хочуть нас фінансувати, ось і вигадали таку схему на 2025-й рік.
Є в них впевненість, що велика війна в 25-му закінчиться, а далі ми якось самі і за свої.
А борг 25-го буде погашений за років 10-15...
Можливо цей план це страховка на випадок прихода до влади Трампа і обрубання допомоги від США.
Нічого доброго для гривні не світить, просто гарні гасла, зміста не бачу)))
somilitark
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