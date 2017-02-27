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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2024 17:56
Victor8 написав:
Межбанк завтра полетит к цифре 41,00 по доллару?
Хіба він хоче?
Мусить!
НБУ всіх виганяє в валюту, хто це зараз не зрозумів, то зрозуміє пізніше і будуть просто більши збитки.
Нова фішка, головне, що інфляція в 23-му була на рівні 5%, намажте її на хліб, як кажуть, голова НБУ сьогодні видав новий супермем, якщо всі пруться в гривню, значить це вигідно
, мільйони мух не можуть помилятись, всі співпадіння випадкові(с).(((
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Додано: Чет 13 чер, 2024 18:06
Федеральна резервна система США зберігла процентні ставки (federal funds rate) в діапазоні 5,25−5,5% річних за підсумками дводенного засідання у середу.
Це рішення співпало з очікуваннями більшості аналітиків та економістів – ставка перебуває на максимальному рівні за 23 роки.
Медіанний прогноз керівників ФРС, опублікований за підсумками засідання, передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році та на 100 б.п. 2025 року.
«В останні місяці відзначається помірний подальший прогрес у русі інфляції до поставленої мети у 2%», – зазначають у ФРС.
В США уповільнилися темпи зростання споживчих цін в травні до 3,3% із 3,4% місяцем раніше. Інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв ослабла до 3,4% із 3,6%.
FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. «Керівництво ФРС не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%. Федрезерв має намір продовжити скорочення обсягу активів на своєму балансі», – йдеться у заяві ФРС.
Рішення було ухвалено членами FOMC одноголосно.
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