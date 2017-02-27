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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
5%
3
39,50-40,00
11%
7
40,00-40,50
20%
13
40,50-41,00
23%
15
41,00-41,50
12%
8
41,50-42,00
15%
10
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 17:56

  Victor8 написав:Межбанк завтра полетит к цифре 41,00 по доллару?

Хіба він хоче?
Мусить!
НБУ всіх виганяє в валюту, хто це зараз не зрозумів, то зрозуміє пізніше і будуть просто більши збитки.
Нова фішка, головне, що інфляція в 23-му була на рівні 5%, намажте її на хліб, як кажуть, голова НБУ сьогодні видав новий супермем, якщо всі пруться в гривню, значить це вигідно :mrgreen: , мільйони мух не можуть помилятись, всі співпадіння випадкові(с).(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 18:06


Федеральна резервна система США зберігла процентні ставки (federal funds rate) в діапазоні 5,25−5,5% річних за підсумками дводенного засідання у середу.

Це рішення співпало з очікуваннями більшості аналітиків та економістів – ставка перебуває на максимальному рівні за 23 роки.

Медіанний прогноз керівників ФРС, опублікований за підсумками засідання, передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році та на 100 б.п. 2025 року.

«В останні місяці відзначається помірний подальший прогрес у русі інфляції до поставленої мети у 2%», – зазначають у ФРС.

В США уповільнилися темпи зростання споживчих цін в травні до 3,3% із 3,4% місяцем раніше. Інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв ослабла до 3,4% із 3,6%.

FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. «Керівництво ФРС не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%. Федрезерв має намір продовжити скорочення обсягу активів на своєму балансі», – йдеться у заяві ФРС.

Рішення було ухвалено членами FOMC одноголосно.
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