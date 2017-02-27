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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2024 21:30
somilitark написав:
За 3 (ТРИ) минулі дні НБУ гахнув на інтервенції 540 мільйонів, це як розуміти?
На скільки вистачить резервів? Може і до нового року пірнемо менше ніж критичні 20 ярдів в резервах?
Треба вже робити 2 курса, один для оборонних закупівель, інший всім бажаючим валюти, бо можна докеруватись до не керованої ситуації і не керованого курса гривні.
Терміново необхідно робити шокову девальвацію, причому негайно, мінімум 50 одразу, щоб трохи збити попит і імпорт, а так розтягуючи задоволення, можна догратися до ситуації літа 2015-го, коли була повна дупа з усіх боків, а в резервах миші бігали не зупиняючись, бо там було дупельпусто(((
"контрольований девал"
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Додано: Чет 13 чер, 2024 21:34
Xenon написав:
мінус валютні надходження
Експорт пшениці з України за рік впаде до 10-річного мінімуму – Мінсільгосп США
Згідно з даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 році прогнозується на рівні 19,5 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше урожаю минулого року. Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.
а тут місцеві "іксперди" писали що буде ріст...
головне щоб світова ціна сильно не виросла, а то латіфундісти експорт наростять,
а що люди будуть їсти то вже "проблєми індєйцев".
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Додано: Чет 13 чер, 2024 21:48
В новинах рубль валиться, а в реальному житті - гривня.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 21:55
50 млрд грошей пообіцяли, але нема подробиць, схоже це план на 10-15 років,
по 3-5 млрд в рік.
"мєлочь, а пріятно" ))
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Додано: Чет 13 чер, 2024 22:01
Xenon написав:
мінус валютні надходження
Експорт пшениці з України за рік впаде до 10-річного мінімуму – Мінсільгосп США
Згідно з даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 році прогнозується на рівні 19,5 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше урожаю минулого року. Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.
Ні, бо площі засіяли олійними культурами через мороку з вивозом останніх 2 роки. Простіше З 1 Га тонну олії вивезти, аніж 5 т пшениці, а гроші +- ті самі.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 22:08
G7 домовилася надати Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року
можливо протягом року дадуть додаткові 50 млрд, а погашати їх буде уйло за рахунок % на конфісковані кацапські гроші.
якщо це так, то всєпропальство відміняється, гуляєм далі на чужі...
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Додано: Чет 13 чер, 2024 22:22
Denik написав:
Ні, бо площі засіяли олійними культурами через мороку з вивозом останніх 2 роки. Простіше З 1 Га тонну олії вивезти, аніж 5 т пшениці, а гроші +- ті самі.
ВЖЕ майже все вивезли
вже близько 79% від прогнозу експортовано, до кінця сезону очікується значне зниження помісячних обсягів відвантаження.
Так, скорочення експорту даної продукції вже в травні-серпні поточного сезону може бути зумовлено зниженням переробки соняшнику на тлі вичерпання його запасів, які в цілому по країні на початок травня оцінюються фахівцями як мінімальні за останні три сезони.
майбутній врожай лише замістить вичерпані запаси.
а шо як неврожай?
а стратегічні запаси миші доїли вже чи просто "проє.алі"?
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Додано: Чет 13 чер, 2024 22:30
sergey_stasyuk555 написав: Xenon написав:
мінус валютні надходження
Експорт пшениці з України за рік впаде до 10-річного мінімуму – Мінсільгосп США
Згідно з даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 році прогнозується на рівні 19,5 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше урожаю минулого року. Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.
а тут місцеві "іксперди" пиwt njqсали що буде ріст...
головне щоб світова ціна сильно не виросла, а то латіфундісти експорт наростять,
а що люди будуть їсти то вже "проблєми індєйцев".
це той, хто не зміг навести жодної цифри?
а ніколи не вчили подивитися загалом картину, а не окремі уривки? само по собі падіння пшениці ще ні про що не каже з двох причин. по-перше, головна експортна культура - кукурудза. а друге - я вже якось писав, тому такий тест - а що сталося зі структурою сг продукції під час війни? й з якої культури починається експорт?
а з приводу померти з голоду померти - напевне не знаєте, що переважно ми експортуємо фуражне зерно?
тому поки ввічливо - обгрунтуй свою думку, якщо зможеш...
а Xenon
як завжди лише погане постить...
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Додано: Чет 13 чер, 2024 22:33
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Додано: Чет 13 чер, 2024 22:34
sergey_stasyuk555 написав: Denik написав:
Ні, бо площі засіяли олійними культурами через мороку з вивозом останніх 2 роки. Простіше З 1 Га тонну олії вивезти, аніж 5 т пшениці, а гроші +- ті самі.
ВЖЕ майже все вивезли
вже близько 79% від прогнозу експортовано, до кінця сезону очікується значне зниження помісячних обсягів відвантаження.
Так, скорочення експорту даної продукції вже в травні-серпні поточного сезону може бути зумовлено зниженням переробки соняшнику на тлі вичерпання його запасів, які в цілому по країні на початок травня оцінюються фахівцями як мінімальні за останні три сезони.
майбутній врожай лише замістить вичерпані запаси.
а шо як неврожай?
а стратегічні запаси миші доїли вже чи просто "проє.алі"?
нічого ти нафлудив
звідки цитата? а коли закінчується сезон, знаєш?
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