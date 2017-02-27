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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11480114811148211483>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
5%
3
39,50-40,00
11%
7
40,00-40,50
20%
13
40,50-41,00
23%
15
41,00-41,50
12%
8
41,50-42,00
15%
10
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:30

  somilitark написав:За 3 (ТРИ) минулі дні НБУ гахнув на інтервенції 540 мільйонів, це як розуміти?
На скільки вистачить резервів? Може і до нового року пірнемо менше ніж критичні 20 ярдів в резервах?
Треба вже робити 2 курса, один для оборонних закупівель, інший всім бажаючим валюти, бо можна докеруватись до не керованої ситуації і не керованого курса гривні.
Терміново необхідно робити шокову девальвацію, причому негайно, мінімум 50 одразу, щоб трохи збити попит і імпорт, а так розтягуючи задоволення, можна догратися до ситуації літа 2015-го, коли була повна дупа з усіх боків, а в резервах миші бігали не зупиняючись, бо там було дупельпусто(((

"контрольований девал"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:34

  Xenon написав:мінус валютні надходження
Експорт пшениці з України за рік впаде до 10-річного мінімуму – Мінсільгосп США
Згідно з даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 році прогнозується на рівні 19,5 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше урожаю минулого року. Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.

а тут місцеві "іксперди" писали що буде ріст...
головне щоб світова ціна сильно не виросла, а то латіфундісти експорт наростять,
а що люди будуть їсти то вже "проблєми індєйцев".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:48

В новинах рубль валиться, а в реальному житті - гривня.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:55

50 млрд грошей пообіцяли, але нема подробиць, схоже це план на 10-15 років,
по 3-5 млрд в рік.
"мєлочь, а пріятно" ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:01

  Xenon написав:мінус валютні надходження

Експорт пшениці з України за рік впаде до 10-річного мінімуму – Мінсільгосп США

Згідно з даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 році прогнозується на рівні 19,5 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше урожаю минулого року. Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.

Ні, бо площі засіяли олійними культурами через мороку з вивозом останніх 2 роки. Простіше З 1 Га тонну олії вивезти, аніж 5 т пшениці, а гроші +- ті самі.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

G7 домовилася надати Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року

можливо протягом року дадуть додаткові 50 млрд, а погашати їх буде уйло за рахунок % на конфісковані кацапські гроші.
якщо це так, то всєпропальство відміняється, гуляєм далі на чужі...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:22

  Denik написав:Ні, бо площі засіяли олійними культурами через мороку з вивозом останніх 2 роки. Простіше З 1 Га тонну олії вивезти, аніж 5 т пшениці, а гроші +- ті самі.

ВЖЕ майже все вивезли
вже близько 79% від прогнозу експортовано, до кінця сезону очікується значне зниження помісячних обсягів відвантаження.
Так, скорочення експорту даної продукції вже в травні-серпні поточного сезону може бути зумовлено зниженням переробки соняшнику на тлі вичерпання його запасів, які в цілому по країні на початок травня оцінюються фахівцями як мінімальні за останні три сезони.

майбутній врожай лише замістить вичерпані запаси.
а шо як неврожай?
а стратегічні запаси миші доїли вже чи просто "проє.алі"?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:мінус валютні надходження
Експорт пшениці з України за рік впаде до 10-річного мінімуму – Мінсільгосп США
Згідно з даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 році прогнозується на рівні 19,5 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше урожаю минулого року. Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.

а тут місцеві "іксперди" пиwt njqсали що буде ріст...
головне щоб світова ціна сильно не виросла, а то латіфундісти експорт наростять,
а що люди будуть їсти то вже "проблєми індєйцев".

це той, хто не зміг навести жодної цифри? :lol:

а ніколи не вчили подивитися загалом картину, а не окремі уривки? само по собі падіння пшениці ще ні про що не каже з двох причин. по-перше, головна експортна культура - кукурудза. а друге - я вже якось писав, тому такий тест - а що сталося зі структурою сг продукції під час війни? й з якої культури починається експорт?

а з приводу померти з голоду померти - напевне не знаєте, що переважно ми експортуємо фуражне зерно? ;)

тому поки ввічливо - обгрунтуй свою думку, якщо зможеш...

а Xenon як завжди лише погане постить...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:33

Сольский ще не все зерно вкрав?
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... raini.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:34

  sergey_stasyuk555 написав:
  Denik написав:Ні, бо площі засіяли олійними культурами через мороку з вивозом останніх 2 роки. Простіше З 1 Га тонну олії вивезти, аніж 5 т пшениці, а гроші +- ті самі.

ВЖЕ майже все вивезли
вже близько 79% від прогнозу експортовано, до кінця сезону очікується значне зниження помісячних обсягів відвантаження.
Так, скорочення експорту даної продукції вже в травні-серпні поточного сезону може бути зумовлено зниженням переробки соняшнику на тлі вичерпання його запасів, які в цілому по країні на початок травня оцінюються фахівцями як мінімальні за останні три сезони.

майбутній врожай лише замістить вичерпані запаси.
а шо як неврожай?
а стратегічні запаси миші доїли вже чи просто "проє.алі"?

нічого ти нафлудив :D

звідки цитата? а коли закінчується сезон, знаєш? 8)
Shaman
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