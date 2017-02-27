|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2024 22:37
а ви уявляєте, що далеко не всі крадуть?
- багато хто просто заробляє
в нашій країні крадуть еквівалентом десятками й сотнями тисяч га. коли людині інкримінують, що він купив кілька тисяч га землі, ще й коли не був міністром, я згадую, що Ющенко свого часу закидали, що він свою дитину вчив за рахунок НБУ. тобто щось реального знайти не можуть, тому починають фантазувати
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6204
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 1426 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Чет 13 чер, 2024 22:57
Shaman написав:
по-перше, головна експортна культура - кукурудза.
я розумію що тобі аби шось написати, але факти:
за різними даними очікування по кукурудзі від мінус 10% до мінус 20%.
Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзою.
"Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку. УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн тонн, що на 3 млн тонн менше аніж минулого року – 29,6 млн тонн. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн тонн (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн тонн)", - продовжили в асоціації.
Найбільше скорочення експорту очікується в сегменті кукурудзи – на 20% в рік до 20,5 млн тонн
приголомшує рішень тутешніх "ікспердів", шо ліньки гугл відкрити?
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 23:17
sergey_stasyuk555 написав: Denik написав:
Ні, бо площі засіяли олійними культурами через мороку з вивозом останніх 2 роки. Простіше З 1 Га тонну олії вивезти, аніж 5 т пшениці, а гроші +- ті самі.
ВЖЕ майже все вивезли
вже близько 79% від прогнозу експортовано, до кінця сезону очікується значне зниження помісячних обсягів відвантаження.
Так, скорочення експорту даної продукції вже в травні-серпні поточного сезону може бути зумовлено зниженням переробки соняшнику на тлі вичерпання його запасів, які в цілому по країні на початок травня оцінюються фахівцями як мінімальні за останні три сезони.
майбутній врожай лише замістить вичерпані запаси.
а шо як неврожай?
а стратегічні запаси миші доїли вже чи просто "проє.алі"?
Дилетант.
Сезон пшениці і ячменю починається з 1 липня. Споживання на їжу 5-7 від врожаю.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3172
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 1137 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 13 чер, 2024 23:17
якщо щось цитуєш, то бажано дати посилання - так бути правильно, а не шукайте, звідки я насмикав інфо.
на питання ти не відповів, чого б це?
а навіть з тексту статті зрозуміло, що маркетинговий рік закінчується 30 червня. тому так, на 2 травня було експортовано 79% від прогнозу. а з 1 липня починається новій відлік. там й подивимося, що буде з експортом в 3 календарному кварталі, першому кварталі нового маркетингового року
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6204
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 1426 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Чет 13 чер, 2024 23:38
Denik написав:
Дилетант.
Сезон пшениці і ячменю
говорили ж про олію, і в статті прямо вказані дати, з вересня по квітень.
але читати не обов'язково, головне замість фактів перейти на образи ))
НІХТО, навіть сша не очікує росту по олії, але ви собі це вигадали і хоть би шо.
Sunflower seed oil and sunflower seed meal production also were expected to remain relatively flat as domestic crushing operations continue to face war-related constraints.
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2024 00:08
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
по-перше, головна експортна культура - кукурудза.
я розумію що тобі аби шось написати, але факти:
за різними даними очікування по кукурудзі від мінус 10% до мінус 20%.
Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзою.
"Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку. УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн тонн, що на 3 млн тонн менше аніж минулого року – 29,6 млн тонн. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн тонн (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн тонн)", - продовжили в асоціації.
Найбільше скорочення експорту очікується в сегменті кукурудзи – на 20% в рік до 20,5 млн тонн
приголомшує рішень тутешніх "ікспердів", шо ліньки гугл відкрити?
знову цитати без першоджерела. а що по сої?
треба подивитися всі основні культури.
й навіть якщо буде загальне зменшення експорту в тонах, то що тоді з ціною трапиться? дивно, але вона може зрости. не поспішай вангувати проблеми, надходження валюти в 3 кварталі все одно має збільшитися
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6204
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 1426 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: П'ят 14 чер, 2024 00:29
Shaman написав:
надходження валюти в 3 кварталі все одно має збільшитися
порівняно з 2-м кварталом точно ніт ))
бо допомоги капнуло 11+ млрд, а вся ця кукурудза - такоє на фоні цих сум...
навіть без допомоги ще невідомо про яке збільшення ти вигадуєш.
єдине нерозкрите питання - 50 млрд сьогоднішні, на них у клованів великі плани ))
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:58
дата •••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
31.05.2024 40.5001 39.9819 -0.518
01.06.2024 40.5001 39.9954 -0.505
02.06.2024 40.5001 40.0088 -0.491
03.06.2024 40.5373 40.0223 -0.515
04.06.2024 40.4813 40.0357 -0.446
05.06.2024 40.2938 40.0492 -0.245
06.06.2024 40.1254 40.0627 -0.063
07.06.2024 40.1537 40.0761 -0.078
08.06.2024 40.1537 40.0896 -0.064
09.06.2024 40.1537 40.1031 -0.051
10.06.2024 40.2485 40.1166 -0.132
11.06.2024 40.4246 40.1301 -0.295
12.06.2024 40.5178 40.1436 -0.374
13.06.2024 40.4441 40.1571 -0.287
14.06.2024 40.6908 40.1706 -0.520
Сьогодні черговий антирекордик -- гривневі овдп програють доларовим вже аж на 52коп.
Що цікаво -- вся оця зона штормів припала на виплату першої гривневої овдп літа.
А 26.6 ще одна буде.
І здається 3.7 та 7.8.
Але цього літа любителів задешево перейти у валюту чекав “сюрприз”... 😂
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2267
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34279
|36948111
|
|
|1965
|13254826
|
|
|7978
|23195032
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|