|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2024 21:55
50 млрд грошей пообіцяли, але нема подробиць, схоже це план на 10-15 років,
по 3-5 млрд в рік.
"мєлочь, а пріятно" ))
Додано: Чет 13 чер, 2024 22:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
можливо протягом року дадуть додаткові 50 млрд, а погашати їх буде уйло за рахунок % на конфісковані кацапські гроші.
якщо це так, то всєпропальство відміняється, гуляєм далі на чужі...
Додано: П'ят 14 чер, 2024 00:29
порівняно з 2-м кварталом точно ніт ))
бо допомоги капнуло 11+ млрд, а вся ця кукурудза - такоє на фоні цих сум...
навіть без допомоги ще невідомо про яке збільшення ти вигадуєш.
єдине нерозкрите питання - 50 млрд сьогоднішні, на них у клованів великі плани ))
Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:58
дата •••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
31.05.2024 40.5001 39.9819 -0.518
01.06.2024 40.5001 39.9954 -0.505
02.06.2024 40.5001 40.0088 -0.491
03.06.2024 40.5373 40.0223 -0.515
04.06.2024 40.4813 40.0357 -0.446
05.06.2024 40.2938 40.0492 -0.245
06.06.2024 40.1254 40.0627 -0.063
07.06.2024 40.1537 40.0761 -0.078
08.06.2024 40.1537 40.0896 -0.064
09.06.2024 40.1537 40.1031 -0.051
10.06.2024 40.2485 40.1166 -0.132
11.06.2024 40.4246 40.1301 -0.295
12.06.2024 40.5178 40.1436 -0.374
13.06.2024 40.4441 40.1571 -0.287
14.06.2024 40.6908 40.1706 -0.520
Сьогодні черговий антирекордик -- гривневі овдп програють доларовим вже аж на 52коп.
Що цікаво -- вся оця зона штормів припала на виплату першої гривневої овдп літа.
А 26.6 ще одна буде.
І здається 3.7 та 7.8.
Але цього літа любителів задешево перейти у валюту чекав “сюрприз”... 😂
Додано: П'ят 14 чер, 2024 06:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Після червневої "Ялти" якийсь рекордний проміжок по ОВДП до 20.11.24 "Асканія". Далі проміжки значно коротші. Але:
Щодо наявної готівки у населення, то і крім неї, 2/3 заощаджень на поточних в банках, які можуть швидко йти в оборот.
Додано: П'ят 14 чер, 2024 07:48
Ой+
Кляті журналюги.
“забули” вказати, що мова не про “суму основн.боргу”, а про “часточку осн.боргу, погашення якої припадає на цей рік”.
Ще “забули згадати”, що по гривневих боргах держава взагалі може бути “в плюсі” завдяки вдало підібраній девальвації.
Схоже на диверсію...
Контрозвідка має підстави розпитати, навіщо так “розставили акценти”. 😡
Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:13
Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:15
М-Б
Торги по долару вже розпочалися, але реальних угод поки що немає. Ніхто нікуди не поспішає доти, доки немає розуміння курсового тренду на сьогодні.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|