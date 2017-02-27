RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11480114811148211483>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 68
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
19%
13
40,50-41,00
22%
15
41,00-41,50
15%
10
41,50-42,00
15%
10
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:48

В новинах рубль валиться, а в реальному житті - гривня.
AndriyQ
 
Повідомлень: 157
З нами з: 04.07.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:55

50 млрд грошей пообіцяли, але нема подробиць, схоже це план на 10-15 років,
по 3-5 млрд в рік.
"мєлочь, а пріятно" ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 21.05.23
Подякував: 20 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

G7 домовилася надати Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року

можливо протягом року дадуть додаткові 50 млрд, а погашати їх буде уйло за рахунок % на конфісковані кацапські гроші.
якщо це так, то всєпропальство відміняється, гуляєм далі на чужі...
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 21.05.23
Подякував: 20 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 00:29

  Shaman написав:надходження валюти в 3 кварталі все одно має збільшитися ;)

порівняно з 2-м кварталом точно ніт ))
бо допомоги капнуло 11+ млрд, а вся ця кукурудза - такоє на фоні цих сум...
навіть без допомоги ще невідомо про яке збільшення ти вигадуєш.
єдине нерозкрите питання - 50 млрд сьогоднішні, на них у клованів великі плани ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 21.05.23
Подякував: 20 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:58

дата •••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
31.05.2024 40.5001 39.9819 -0.518
01.06.2024 40.5001 39.9954 -0.505
02.06.2024 40.5001 40.0088 -0.491
03.06.2024 40.5373 40.0223 -0.515
04.06.2024 40.4813 40.0357 -0.446
05.06.2024 40.2938 40.0492 -0.245
06.06.2024 40.1254 40.0627 -0.063
07.06.2024 40.1537 40.0761 -0.078
08.06.2024 40.1537 40.0896 -0.064
09.06.2024 40.1537 40.1031 -0.051
10.06.2024 40.2485 40.1166 -0.132
11.06.2024 40.4246 40.1301 -0.295
12.06.2024 40.5178 40.1436 -0.374
13.06.2024 40.4441 40.1571 -0.287
14.06.2024 40.6908 40.1706 -0.520

Сьогодні черговий антирекордик -- гривневі овдп програють доларовим вже аж на 52коп.


Що цікаво -- вся оця зона штормів припала на виплату першої гривневої овдп літа.
А 26.6 ще одна буде.
І здається 3.7 та 7.8.

Але цього літа любителів задешево перейти у валюту чекав “сюрприз”... 😂
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2268
З нами з: 24.08.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 06:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Що цікаво -- вся оця зона штормів припала на виплату першої гривневої овдп літа.
А 26.6 ще одна буде.
І здається 3.7 та 7.8.

Після червневої "Ялти" якийсь рекордний проміжок по ОВДП до 20.11.24 "Асканія". Далі проміжки значно коротші. Але:
В 2024 році Україна має виплатити в рамках погашення і обслуговування державного боргу понад 1 трильйон гривень.
За зовнішніми запозиченнями держава має сплатити до кінця року сумарно 427,42 млрд гривень. Найбільші виплати припадають на серпень (40,36 млрд), вересень (174,53 млрд) і листопад (53,58 млрд).
Виплати за основною сумою боргу складуть 179,33 млрд гривень. Примітно, що процентні виплати значно перевищать суму основного боргу – 248,1 млрд грн. https://www.rbc.ua/rus/news/trilyon-mez ... 43293.html

Щодо наявної готівки у населення, то і крім неї, 2/3 заощаджень на поточних в банках, які можуть швидко йти в оборот.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6766
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 07:48

Ой+

Виплати за основною сумою боргу складуть 179,33 млрд гривень. Примітно, що процентні виплати значно перевищать суму основного боргу – 248,1 млрд грн.


Кляті журналюги.
“забули” вказати, що мова не про “суму основн.боргу”, а про “часточку осн.боргу, погашення якої припадає на цей рік”.

Ще “забули згадати”, що по гривневих боргах держава взагалі може бути “в плюсі” завдяки вдало підібраній девальвації.

Схоже на диверсію...
Контрозвідка має підстави розпитати, навіщо так “розставили акценти”. 😡
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2268
З нами з: 24.08.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:13

Врожай: прогнози, новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4170
З нами з: 14.09.13
Подякував: 989 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Після червневої "Ялти" якийсь рекордний проміжок по ОВДП до 20.11.24 "Асканія". Далі проміжки значно коротші. Але:


в Сенсі пару днів тому була ОВДП із 7 місяцем
але швидко розкупили
greenozon
 
Повідомлень: 16303
З нами з: 01.06.14
Подякував: 438 раз.
Подякували: 1612 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:15

М-Б

Торги по долару вже розпочалися, але реальних угод поки що немає. Ніхто нікуди не поспішає доти, доки немає розуміння курсового тренду на сьогодні.
greenozon
 
Повідомлень: 16303
З нами з: 01.06.14
Подякував: 438 раз.
Подякували: 1612 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 11480114811148211483>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3426, 3427, 3428
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34279 36948581
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2024 19:36
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13254956
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23195111
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3001)
14.06.2024 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.