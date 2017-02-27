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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:20
greenozon написав: Ой+ написав:
Після червневої "Ялти" якийсь рекордний проміжок по ОВДП до 20.11.24 "Асканія". Далі проміжки значно коротші. Але:
в Сенсі пару днів тому була ОВДП із 7 місяцем
але швидко розкупили
Не військові овдп
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:10
somilitark написав:
Головна проблема для мене це вавки в голові Пишного, ніхто не розуміє "алгоритмів"(с) Сибарит.
Голова НБУ декілька разів повторив, що гривневі заощадження захищають від офіційної інфляції!!! тому їх беруть!!! Що буде в майбутньому він не прогнозує, напевне знову буде якійсь експеримент над пересічними.
Ну що тут сказати, дуріки(с), я вважаю, що зараз не варто пірнати в гривневі інструменти, буде не проста зима і літо по ел.енергії.
Ніхто не каже про маштаби мобілізації, вже роздрібний рітейл відреагував варварські, у мене є інформація, що попит населення дуже скорочується, якщо порівнювати до минулого року, то падіння в різних секторах від 80% до 40%.
Фактор нового закона про мобілізацію каструє економіку, багато чого закриється і вже закривається.
Тому 45 грн за долар через рік це було б пречудово, головне фізично і в здравії побачити що там буде через цей не простий рік)))
Ще раз повторюсь.
Ви перетворюєтесь на адепта простих рішень складних систем. Це так не працює.Ось вам альтернативна точка зору.
Якби всі розуміли алгоритми, то весь МБ тоді би грав проти НБУ. Які шанси в НБУ в такому випадку втримати ситуацію в руках?
В своєму дописі ви спираєтесь на очікування, а на НБУ тиснуть ще і теперішні (реальні) дані. А вони такі. Облікова ставка мінус інфляція = позитивна величина. Тобто станом на даний момент, заощадження (в гривні) захищені від інфляції.По очікуваннях я із вами погоджуюсь
, але і НБУ теж каже, що в липні будуть "думати" та реагувати в залежності що там надумають.
В складній системі не має одного правильного рішення. Є комплекс рішень які ведуть до результату максимально наближеного до оптимального (ідеальне рішення умовно приймемо за 1)
.
Рішення Максимально наближене це може бути навіть 0,5, якщо інші рішення дають лише 0,45. Зрозуміло, що коли будь яке із рішень не є найкраще (менше 1) то завжди будуть незадоволені (такі як Ви).
Це ваше право. Єдине до вас прохання висловлювати це незадоволення без переходу на особисті образи та зневагу.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:12
flyman написав: flysoulfly написав: flyman написав:
quote="5736558:jump"]Річна інфляція у США у травні сповільнилася з 3,4% до 3,3% - мінімального рівня із квітня 2021 року.
Зазначається, що без врахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція зросла на 0,2% в порівнянні з квітнем і на 3,5% проти травня минулого року.
Звіт Міністерства праці в середу також показав, що фундаментальний інфляційний тиск зменшився минулого місяця. Це спонукало фінансові ринки підвищити ймовірність того, що центральний банк США знизить ставки як у вересні, так і в грудні.
Routers/quote]
євро вжухх!
коли вжухх? у вересні?
чи у грудні під час пере-перерахунку голосів зі стріляниною у штатах?
маленький вжух був вчора
надо бы уточнить финансовую терминологию: а вот сейчас 1.068 это вжух? или бзджух?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:15
Керовано впали на 15 копійок.
Вчора влили в ринок більше 200 лямів у.о.
Ось так розчехлили за 4 дні 740 лямів, за тиждень буде мінімум 900 лямів.
Хтось гребе як не в себе, а НБУ впевнено заливає не рахуючи справжніх грошей.
Щось мені лячно, а надовго вистачить закромів?))
Давайте скоріше 50 ярдів, а то Пишний до кінця року зільє резерви до нуля!
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:29
Realist написав: somilitark написав:
Головна проблема для мене це вавки в голові Пишного, ніхто не розуміє "алгоритмів"(с) Сибарит.
Голова НБУ декілька разів повторив, що гривневі заощадження захищають від офіційної інфляції!!! тому їх беруть!!! Що буде в майбутньому він не прогнозує, напевне знову буде якійсь експеримент над пересічними.
Ну що тут сказати, дуріки(с), я вважаю, що зараз не варто пірнати в гривневі інструменти, буде не проста зима і літо по ел.енергії.
Ніхто не каже про маштаби мобілізації, вже роздрібний рітейл відреагував варварські, у мене є інформація, що попит населення дуже скорочується, якщо порівнювати до минулого року, то падіння в різних секторах від 80% до 40%.
Фактор нового закона про мобілізацію каструє економіку, багато чого закриється і вже закривається.
Тому 45 грн за долар через рік це було б пречудово, головне фізично і в здравії побачити що там буде через цей не простий рік)))
Це ваше право. Єдине до вас прохання висловлювати це незадоволення без переходу на особисті образи та зневагу.
В далекому вже 2014 один мудрий президент сказав, що хто купить вище 12-ть той пожалкує, а реальна ціна гривні десь 10 грн за долар.
А вже через рік, літом 15-го як страшенну перемогу подавав курс 25-ть за долар
Тому іноді треба завчасно відступити, щоб зберегти резерви і керованість ситуацією, щоб потім не наробити бякі і ховати власну непрофесійність за модними словами, смішно виглядало, коли червоного кольору жіночка топила за ефімерний еквелібріріум.
Ви хочете жити на 150 чи 200 доларів як стало після дефолтного девала, я особисто не хочу.
В тилу зараз 20 000 з п. Це не так вже і багато, але це майже 500 доларів, не хочеться щоб це перетворилось на 200 у.о. бо бажаючих того меду стане ще менше.
Наче просто чи я знову когось образив?))
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