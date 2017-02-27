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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:05
somilitark написав:
Давайте скоріше 50 ярдів, а то Пишний до кінця року зільє резерви до нуля!
думаю, щось з цих 50 ярдів, якщо зайдуть, то не раніше жовтня-листопада. Штати з ЄС ніяк не можуть детально домовитися - хто буде крайній, якщо "щось піде не так"
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:14
flysoulfly написав: somilitark написав:
Давайте скоріше 50 ярдів, а то Пишний до кінця року зільє резерви до нуля!
думаю, щось з цих 50 ярдів, якщо зайдуть, то не раніше жовтня-листопада. Штати з ЄС ніяк не можуть детально домовитися - хто буде крайній, якщо "щось піде не так"
Забагато новин про корупцію в Україні, що медики у швидкій , що тцк з повістками, про дерібан на будівництво тільки лінивий не висловився
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:16
Дюрі-бачі написав:somilitark
потрібно більше позичити валюти
А віддавати хто буде? Позичити будь-який дурень може.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:43
BIGor написав:
Позичити будь-який дурень може.
Та невже? Скільки до війни Україна на колінах плазували перед МВФ за смішні на даний час 1 млрд - сильно давали?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в П'ят 14 чер, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:43
flysoulfly написав:
надо бы уточнить финансовую терминологию: а вот сейчас 1.068 это вжух? или бзджух?
за термінологією це до долярчика-Успіха, він в нас тепер за політекономіста-методолога
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:46
Василь-Рівне написав: BIGor написав:
Позичити будь-який дурень може.
Та невже? Скільки до війни Україна на колінах плазували перед МВФ за смішні на даний час 1 млрд - сильно давали?
у нас тепер "місія", і під неї як не дають то позичають
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:28
К нашему огромному сожалению, страны НАТО не согласовали выделение Украине 40 миллиардов долларов в год.
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Victor8
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:54
Victor8 написав:
К нашему огромному сожалению, страны НАТО не согласовали выделение Украине 40 миллиардов долларов в год.
І не повинні були, це явно недороблена ідея Столтенберга що йде у відставку, сам план ще розроблятимуть і там явно по факту буде більше ніж 40.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:55
Василь-Рівне написав: BIGor написав:
Позичити будь-який дурень може.
Та невже? Скільки до війни Україна на колінах плазували перед МВФ за смішні на даний час 1 млрд - сильно давали?
МВФ багато давали країнам третього світу, взамін на реформи. Згадайте ОВДП та Євробонди - в 19-21 роках долари нікуди було дівати, так набрались.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:57
Victor8 написав:
К нашему огромному сожалению, страны НАТО не согласовали выделение Украине 40 миллиардов долларов в год.
Краще давали б верстатами, а не грошима, бо гроші тирять.
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