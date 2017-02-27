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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11481114821148311484

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 69
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
19%
13
40,50-41,00
22%
15
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
16%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:05

  somilitark написав:Давайте скоріше 50 ярдів, а то Пишний до кінця року зільє резерви до нуля!
думаю, щось з цих 50 ярдів, якщо зайдуть, то не раніше жовтня-листопада. Штати з ЄС ніяк не можуть детально домовитися - хто буде крайній, якщо "щось піде не так"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:14

  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Давайте скоріше 50 ярдів, а то Пишний до кінця року зільє резерви до нуля!
думаю, щось з цих 50 ярдів, якщо зайдуть, то не раніше жовтня-листопада. Штати з ЄС ніяк не можуть детально домовитися - хто буде крайній, якщо "щось піде не так"

Забагато новин про корупцію в Україні, що медики у швидкій , що тцк з повістками, про дерібан на будівництво тільки лінивий не висловився
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:16

  Дюрі-бачі написав:somilitark потрібно більше позичити валюти

А віддавати хто буде? Позичити будь-який дурень може.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Позичити будь-який дурень може.

Та невже? Скільки до війни Україна на колінах плазували перед МВФ за смішні на даний час 1 млрд - сильно давали?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 14 чер, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:43

  flysoulfly написав: :? надо бы уточнить финансовую терминологию: а вот сейчас 1.068 это вжух? или бзджух?

за термінологією це до долярчика-Успіха, він в нас тепер за політекономіста-методолога
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:46

  Василь-Рівне написав:
  BIGor написав:Позичити будь-який дурень може.

Та невже? Скільки до війни Україна на колінах плазували перед МВФ за смішні на даний час 1 млрд - сильно давали?

у нас тепер "місія", і під неї як не дають то позичають
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:28

К нашему огромному сожалению, страны НАТО не согласовали выделение Украине 40 миллиардов долларов в год.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:54

  Victor8 написав:К нашему огромному сожалению, страны НАТО не согласовали выделение Украине 40 миллиардов долларов в год.

І не повинні були, це явно недороблена ідея Столтенберга що йде у відставку, сам план ще розроблятимуть і там явно по факту буде більше ніж 40.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:55

  Василь-Рівне написав:
  BIGor написав:Позичити будь-який дурень може.

Та невже? Скільки до війни Україна на колінах плазували перед МВФ за смішні на даний час 1 млрд - сильно давали?

МВФ багато давали країнам третього світу, взамін на реформи. Згадайте ОВДП та Євробонди - в 19-21 роках долари нікуди було дівати, так набрались.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:57

  Victor8 написав:К нашему огромному сожалению, страны НАТО не согласовали выделение Украине 40 миллиардов долларов в год.

Краще давали б верстатами, а не грошима, бо гроші тирять.
BIGor
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