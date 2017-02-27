Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:17

Домкратом вниз?



На саміті "Великої сімки" в Італії лідери країн домовилися про надання Україні близько 50 мільярдів доларів США до кінця року. Кошти будуть обслуговуватися та погашатись шляхом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.



Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.



В українському міністерстві задоволені цим важливим рішенням, яке допоможе забезпечити Україну необхідними ресурсами для підтримки стійкості країни в умовах повномасштабної війни.



У спільному комюніке лідерів G7, зокрема зазначається:



"Ми (G7, — ред), як і раніше, прагнемо розвіяти будь-які хибні уявлення про те, що час на боці Росії, що руйнування інфраструктури та засобів до існування не мають для Росії жодних наслідків, або що Росія може перемогти, спричинивши економічний крах України. З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від війни росії, G7 досягла консенсусу щодо запуску механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), щоб надати Україні близько 50 млрд доларів США додаткового фінансування до кінця року".



У Мінфіні наголосили, що всі країни "Великої сімки" зобов'язалися зберігати російські активи знерухомленими доти, доки РФ не заплатить за скоєні злочини проти України. Країни також запевнили, що працюватимуть над отриманням дозволу у відповідних юрисдикціях на використання майбутніх прибутків для обслуговування та погашення кредитів.



Водночас сторони наголосили, що питання конфіскації заморожених російських активів залишається на порядку денному. У юрисдикціях "Великої сімки" зберігається близько 280 мільярдів доларів США заморожених суверенних активів РФ.



Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував рішення:



"Рішення лідерів G7 є потужним сигналом єдності демократичного світу. Росія повинна відчути ціну агресивної війни проти України й заплатити за свої протиправні дії. Використання прибутків від знерухомлених активів РФ є одним із перших кроків на цьому шляху. 50 млрд доларів США дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році та посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни".



У Мінфіні нагадали, що окремо Євросоюз ухвалив спрямування прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,5 мільярда євро. Очікується, що Україна отримає кошти у липні 2024 року. 90% буде спрямовано на військові потреби, 10% — на відновлення.



Раніше повідомлялось, що представники G7 досі працюють над доопрацюванням деталей того, як використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів Росії, що, як вони сподіваються, стане одним із головних результатів саміту.



Нагадаємо, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що лідери "Великої сімки" цього тижня оголосять про кроки щодо доставлення нової допомоги Україні, виходячи із вартості заморожених російських фінансових активів.



Своєю чергою голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з відновлення України — Ukraine Recovery Conference в Берліні 11 червня заявила, що Україна в липні отримає перші кошти від заморожених російських активів. Йдеться про суму 1,5 мільярда євро.