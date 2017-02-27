очікую, якщо курс долара за парєбріком підскочить хоча б до 98 руфлєй, то і в Україні долар підросте, тому що окольними шляхами, через родичів рабсіянє або рабсійський бізнес будуть благать своїх знайомих в Україні купити їм доляри. Так що сидіть на паркані, кому потрібні долари - євро, бо через ажиотажний попит на СКВ у рабсіян і в нас долар вгору ще вище политить. Та йнаші горе валютники поспішать якось заробити на забороні СКВ за парєбріком.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 14 чер, 2024 20:45, всього редагувалось 3 разів.
G7: Росія має виплатити Україні 486 млрд доларів за завдані збитки Російські активи залишатимуться замороженими, доки не буде припинена війна та виплачені збитки Україні
"ХВИЛЯ" 14.06.2024 20:04:00 У спільній заяві країн G7 йдеться про те, що Росія повинна виплатити Україні 486 млрд доларів за завдані збитки внаслідок війни.
Лідери "Групи семи" заявили, що російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війну в Україні та не виплатить збитки Києву.
В іншому випадку ці кошти будуть спрямовані на відновлення України.
Сума у 486 млрд доларів базується на оцінці наслідків війни, проведеної Світовим банком, Європейською комісією та ООН у лютому.
Прямі збитки України з початку вторгнення досягли 152 млрд доларів, включаючи найбільш постраждалі галузі, такі як житло, транспорт, торгівля, промисловість, енергетика та сільське господарство. По всій країні 10% житлового фонду пошкоджено або зруйновано.
Загальні витрати на відновлення та реконструкцію у розмірі 486 млрд доларів включають заходи, необхідні для перебудови України в сучасну, низьковуглецеву, інклюзивну та стійку до кліматичних змін державу.
Ми також писали, що країни НАТО ще не досягли згоди щодо плану фінансування України на 40 млрд євро на рік.
Yuri_61 написав:очікую, якщо курс долара за парєбріком підскочить хоча б до 98 руфлєй, то і в Україні долар підросте, тому що окольними шляхами, через родичів рабсіянє або рабсійський бізнес будуть благать своїх знайомих в Україні купити їм доляри. Так що сидіть на паркані, кому потрібні долари - євро, бо через ажиотажний попит на СКВ у рабсіян і в нас долар вгору ще вище политить. Та йнаші горе валютники поспішать якось заробити на забороні СКВ за парєбріком.
Взагалі немає сенсу говорити про курс за поребриком, бо там вже немає ринкового курсу і все повернулося у 80-ті. Буде "офіційний" який намалюють яким захочуть і чорний курс але з невеликими обсягами. Багато авторитарних країн так живуть і нічого. А імпорт там ще більше перейде в юані, якість товарів знизиться, інфляція підросте, але яка нам різниця, якщо на наш курс це не вплине.
Yuri_61 написав:очікую, якщо курс долара за парєбріком підскочить хоча б до 98 руфлєй, то і в Україні долар підросте, тому що окольними шляхами, через родичів рабсіянє або рабсійський бізнес будуть благать своїх знайомих в Україні купити їм доляри. Так що сидіть на паркані, кому потрібні долари - євро, бо через ажиотажний попит на СКВ у рабсіян і в нас долар вгору ще вище политить. Та йнаші горе валютники поспішать якось заробити на забороні СКВ за парєбріком.
Взагалі немає сенсу говорити про курс за поребриком, бо там вже немає ринкового курсу і все повернулося у 80-ті. Буде "офіційний" який намалюють яким захочуть і чорний курс але з невеликими обсягами. Багато авторитарних країн так живуть і нічого. А імпорт там ще більше перейде в юані, якість товарів знизиться, інфляція підросте, але яка нам різниця, якщо на наш курс це не вплине.
Взагалі у нас дивно синхронно росте курс - таки залежить.
Yuri_61 написав:очікую, якщо курс долара за парєбріком підскочить хоча б до 98 руфлєй, то і в Україні долар підросте, тому що окольними шляхами, через родичів рабсіянє або рабсійський бізнес будуть благать своїх знайомих в Україні купити їм доляри. Так що сидіть на паркані, кому потрібні долари - євро, бо через ажиотажний попит на СКВ у рабсіян і в нас долар вгору ще вище политить. Та йнаші горе валютники поспішать якось заробити на забороні СКВ за парєбріком.
Взагалі немає сенсу говорити про курс за поребриком, бо там вже немає ринкового курсу і все повернулося у 80-ті. Буде "офіційний" який намалюють яким захочуть і чорний курс але з невеликими обсягами. Багато авторитарних країн так живуть і нічого. А імпорт там ще більше перейде в юані, якість товарів знизиться, інфляція підросте, але яка нам різниця, якщо на наш курс це не вплине.
Взагалі у нас дивно синхронно росте курс - таки залежить.
Мені ж не ліньки накласти за останній рік, взагалі не бачу нічого спільного, з індійською рупією і то більше кореляція
На саміті "Великої сімки" в Італії лідери країн домовилися про надання Україні близько 50 мільярдів доларів США до кінця року. Кошти будуть обслуговуватися та погашатись шляхом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
В українському міністерстві задоволені цим важливим рішенням, яке допоможе забезпечити Україну необхідними ресурсами для підтримки стійкості країни в умовах повномасштабної війни.
У спільному комюніке лідерів G7, зокрема зазначається:
"Ми (G7, — ред), як і раніше, прагнемо розвіяти будь-які хибні уявлення про те, що час на боці Росії, що руйнування інфраструктури та засобів до існування не мають для Росії жодних наслідків, або що Росія може перемогти, спричинивши економічний крах України. З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від війни росії, G7 досягла консенсусу щодо запуску механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), щоб надати Україні близько 50 млрд доларів США додаткового фінансування до кінця року".
У Мінфіні наголосили, що всі країни "Великої сімки" зобов'язалися зберігати російські активи знерухомленими доти, доки РФ не заплатить за скоєні злочини проти України. Країни також запевнили, що працюватимуть над отриманням дозволу у відповідних юрисдикціях на використання майбутніх прибутків для обслуговування та погашення кредитів.
Водночас сторони наголосили, що питання конфіскації заморожених російських активів залишається на порядку денному. У юрисдикціях "Великої сімки" зберігається близько 280 мільярдів доларів США заморожених суверенних активів РФ.
Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував рішення:
"Рішення лідерів G7 є потужним сигналом єдності демократичного світу. Росія повинна відчути ціну агресивної війни проти України й заплатити за свої протиправні дії. Використання прибутків від знерухомлених активів РФ є одним із перших кроків на цьому шляху. 50 млрд доларів США дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році та посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни".
У Мінфіні нагадали, що окремо Євросоюз ухвалив спрямування прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,5 мільярда євро. Очікується, що Україна отримає кошти у липні 2024 року. 90% буде спрямовано на військові потреби, 10% — на відновлення.
Раніше повідомлялось, що представники G7 досі працюють над доопрацюванням деталей того, як використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів Росії, що, як вони сподіваються, стане одним із головних результатів саміту.
Нагадаємо, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що лідери "Великої сімки" цього тижня оголосять про кроки щодо доставлення нової допомоги Україні, виходячи із вартості заморожених російських фінансових активів.
Своєю чергою голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з відновлення України — Ukraine Recovery Conference в Берліні 11 червня заявила, що Україна в липні отримає перші кошти від заморожених російських активів. Йдеться про суму 1,5 мільярда євро.
Victor8 написав:К нашему огромному сожалению, страны НАТО не согласовали выделение Украине 40 миллиардов долларов в год.
Краще давали б верстатами, а не грошима, бо гроші тирять.
Зразу видно, що Ви не в темі. На обслуговуванні і витратниках до верстатів можна стирити теж добре. Не говорячи про те, що верстати потребують грамотного завантаження, а продукція має бути в результаті конкурентоздатною...
somilitark написав:Керовано впали на 15 копійок. Вчора влили в ринок більше 200 лямів у.о. Ось так розчехлили за 4 дні 740 лямів, за тиждень буде мінімум 900 лямів. Хтось гребе як не в себе, а НБУ впевнено заливає не рахуючи справжніх грошей. Щось мені лячно, а надовго вистачить закромів?)) Давайте скоріше 50 ярдів, а то Пишний до кінця року зільє резерви до нуля!
Вписались в 900 за тиждень, щось мені підсказує, що напевне більшість це військові закупки, є інформація від валютного ринка, що на готівці затишшя, немає попиту, скоріш за все готуємось до Ф 16, а це дуже дорого. Ну і ці 50 ярдів валюти до кінця року дуже добра новина, напевне страхуються від Трампа, без проблем будемо триматись в 2025-му, сподаваюсь буде розгром рашистів, може почне щось доходити до агресора, а не дайте 4 області і я подумаю що буде далі(((